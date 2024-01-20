Кабинет ЕНС - просто песня, все в одной куче - сало, гвозди, и сверху скотчем обмотано

Вообще ЕНС - это такой загадочный черный ящик, никогда не знаешь, что из него вылезет и когда. Тот, кто все это придумал, просто гений бухгалтерского учета. Ферма со своей теоремой нервно курит в коридоре

На всякий случай напоминаем, что мы обе из породы математиков, а это такие люди, которым жизненно необходима логика и единый миропорядок. И вот, значит, в последнее время замечаем за собой совершенно дикую странность - вечерами вместо того, чтобы смотреть сериалы и ложиться спать, втихаря от семьи то решаем дифференциальные уравнения, то логарифмические, а то и тригонометрические. А в последнее время вообще перешли на тензорную алгебру. Напугались, естественно, и стали думать, что происходит с нашими организмами, а то так и до интегрального исчисления докатиться можно.

Вот до чего мы додумались.

Математика она и в Африке математика. Там никто не меняет законы каждый год по типу:

«с 13 июля будем считать дроби задом наперед, а логарифмы только столбиком».

Никто не рассылает по почте разъяснения из Министерства математики о том, как правильно писать в тетрадке в клеточку. И теорему Пифагора, царство ему небесное, никто не меняет и не уточняет бесконечно, какой именно стороны равны Пифагоровы штаны. Вот и тянет нас куда-нибудь прикоснуться к разумному, доброму, вечному - к синусу с косинусом...

А в бухгалтерии каждый день наполнен эмоциями. Один кабинет ЕНС - просто песня, все в одной куче - сало, г...о, гвозди, и сверху скотчем обмотано. Все в один столбик - начисление, уплата, сторно, зачет... с минусом, с плюсом... ножнички сбоку, это сторно, кто не знал. У ИП это еще личными налогами приправлено. Как соус. Кушайте, не обляпайтесь. Вообще ЕНС - это такой загадочный черный ящик, никогда не знаешь, что из него вылезет и когда. Тот, кто все это придумал, просто гений бухгалтерского учета. Ферма со своей теоремой нервно курит в коридоре. Браво!

Но и мы на попе ровно не сидели, придумали сдавать баланс в налоговую в один столбик, с минусами, плюсами и ножничками. Можем еще котиков и цветочки забабахать, а вы там сами уже определитесь, что в актив, что в пассив отнести. Или писать баланс текстом.

Типа:

«Мамой клянусь, КАМАЗ не ездил, весь год стоит вон там на поляне, за что платить транспортный налог? Денег нет совсем. Все вокруг должны, никто не платит. Подайте, Христа ради.»

Как вам идея?