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Бухгалтерия ада слушает

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»

Мы подготовили действительно ценный курс для предпринимателей. Здесь вы найдете не только задачи по бухгалтерскому учету, но и уникальные жизненные бизнес-ситуации, которые требуют от трупредпринимателей нестандартного мышления и гибкости.
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Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»

Ответы на эти задачи не просто учат — они точно выявляют настоящего предпринимателя. Если вы хотите стать настоящим предпринимателем, вы должны обязательно пройти наш курс.

1. Миша Кац, директор ООО «Три собаки», 13 января  получил от заказчика аванс в сумме 2 млн.р., в тот же день 1 млн перевел на свою карту физлица, 600 тыс.р. на карту физлица Рогова ИВ, директора генподрядчика, и по 200 тыс двум бригадирам на выдачу аванса рабочим. Вопрос:  успеет ли Миша Кац вырыть котлован под строительство жилого дома до вызова в налоговую для дачи пояснений?

Ответ: нет, не успеет.

2. Бухгалтер Ирочка прячет один ноутбук с управленческой базой за полторы секунды. Отряд ОМОН, сопровождающий налоговиков при выездных проверках, взламывает дверь в офис за 5,5 секунд. Вопрос: на сколько юрлиц можно раздробить бизнес так, чтобы каждое юрлицо вело учет в своем ноутбуке, а  Ирочка успела все попрятать?

Ответ: бизнес нельзя дробить, ни так, ни сяк.

3. Архивариус Елизавета Константиновна знает, что в обычную коробку из под снегурочки влезает восемь папок с документами. А если попрыгать сверху, то влезет еще две. Вопрос: сколько коробок из под снегурочки потребуется архивариусу Елизавете Константиновне для формирования архива из 349 папок?

Ответ: пусть заказывает 50, а то ведь будет прыгать, навернется, коробка вхлам...

4. Предпринимателя Козлова поймали кредиторы, каждый из которых по три раза строго спросил его, собирается ли он платить по счетам, на что Козлов только молча кивал головой. Всего он кивнул 114 раз. Вопрос: сколько было кредиторов?

Ответ: многовато - 38.

5. Марина Витальевна сделала в материальном отчете 26 ошибок, а Глеб Валентинович только 11. Вопрос: во сколько раз Глеб Валентинович профессиональнее Марины Витальевны?

Ответ: да обоих надо в шею гнать.

6. Перед обыском блогер и коуч Валера Оладушкин успел сжевать и проглотить восемнадцать важных документов. Вопрос: сколько важных документов на блогера и коуча Оладушкина передали утром старшему следователю Панасюку, если по списку их должно было быть 54, но 13 из них оперативники не нашли?

Ответ: чисто арифметически - 23, но по факту 20, три бумажки еще где-то по дороге посеяли.

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Бухгалтерия ада слушает

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»

Мы подготовили действительно ценный курс для предпринимателей. Здесь вы найдете не только задачи по бухгалтерскому учету, но и уникальные жизненные бизнес-ситуации, которые требуют от трупредпринимателей нестандартного мышления и гибкости.

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»
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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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