Упс... походу мы нейросеть сломали, нечаянно, честно

Как правильно делегировать: основные правила и принципы. 10 шагов к освобождению от рутины

Сложно быть успешным руководителем, если не умеешь делегировать. Разбираемся, как это делать, что такое эффективное делегирование, что можно делегировать, а что — нельзя. И советуем, как при делегировании не лишаться сна и не терять в качестве выполнения задач.