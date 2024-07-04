Упс... походу мы нейросеть сломали, нечаянно, честно

Остался её расчет:
Господа хорошие из Минфина, может не надо ничего менять, а? Смотрите как искусственный интеллект колбасит. Представляете, что с нашим интеллектом будет?
Остался её расчет:
Господа хорошие из Минфина, может не надо ничего менять, а? Смотрите как искусственный интеллект колбасит. Представляете, что с нашим интеллектом будет?
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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Комментарии2
Интересно, что получилось бы, если бы дали нейросети задание нарисовать картинку по НК...
Дорогие авторы, спасибо! Я давно так не ржала (да-да, не смеялась, а именно ржала!). Потому что мой мозг в последнее время тоже выдает иногда нечто похожее)). Я думала, что это возраст на меня наступил, а оказывается, это на меня наступила так называемая донастройка налоговой системы! Еще раз спасибо!