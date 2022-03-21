Нейросеть для бухгалтеров или психиатр для нейросети

Наблюдаем прям бум какой то по теме «Нейросеть для бухгалтеров». Каждый второй зовет на какие то совершенно волшебные курсы, после которых можно смело заваливаться на диван с тазиком черешни смотреть Грисельду. А работать будет нейросеть.

Найдет клиентов, приболтает, заключит договор, сделает работу и стрясет деньги. Да, вот такая новая реальность.

Но мы дамы не в первый раз замужем, решили кое что проверить.

Вот так представляет себе нейросеть злостного неплательщика налогов...

Мда.

Очень скоро нейросеть повзрослеет, поумнеет и поймет, что ее пичкали глупостями, и как она жестко заблуждалась по многим вопросам. От этого у нее случится нервный срыв и депрессия. Вот тогда ей потребуется специалист по психике.

Вангуем появление новой профессии - психиатр нейросети.

Он будет прорабатывать с ней ошибки юности и разбирать, почему ее создатели были так жестоки.

Вот такие курсы надо срочно стряпать, пока поляна совершенно свободна. А не эти сказки про нейросеть-бухгалтера. Рано ей еще.