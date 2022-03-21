Найдет клиентов, приболтает, заключит договор, сделает работу и стрясет деньги. Да, вот такая новая реальность.
Но мы дамы не в первый раз замужем, решили кое что проверить.
Вот так представляет себе нейросеть злостного неплательщика налогов...
Мда.
Очень скоро нейросеть повзрослеет, поумнеет и поймет, что ее пичкали глупостями, и как она жестко заблуждалась по многим вопросам. От этого у нее случится нервный срыв и депрессия. Вот тогда ей потребуется специалист по психике.
Вангуем появление новой профессии - психиатр нейросети.
Он будет прорабатывать с ней ошибки юности и разбирать, почему ее создатели были так жестоки.
Вот такие курсы надо срочно стряпать, пока поляна совершенно свободна. А не эти сказки про нейросеть-бухгалтера. Рано ей еще.
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