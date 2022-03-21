Когда же роботы придут на смену бухгалтерам?

Мечтаем о том дне, когда мы как обычно придем в офис, а за нашими столами сидят два робота андроида с внешностью азиатских айдолов, с бездушной точностью считающих каждую копейку.

Сидим с Настей на завалинке, лузгаем семечки, ждем роботов с искусственным интеллектом, которые идут нам на смену. Учет, отчеты, декларации, требования - счас они придут и мы им все отдадим. Себе ничего не оставим. Не потому что мы нежадные, ха-ха, просто задолбались. Нам очень очень хочется верить, что не зря мы мучались с бесконечными отчетами и декларациями, пока где-то в темных подвалах IT-компаний разрабатывались роботы нам на замену.

Давно сидим, видать пешком идут, издалека. А мы пока мечтаем о том дне, когда мы как обычно придем в офис, а за нашими столами сидят два робота андроида с внешностью азиатских айдолов, с бездушной точностью считающих каждую копейку. И, что самое обидное, они никогда не ошибаются! Ни тебе лишних нулей, ни случайно удаленных формул в Excel. Весь наш человеческий фактор — в мусорное ведро истории. Скучищщаа...

А вот и задачка для роботов. Сдали НДС, делают прибыль, прямо перед сдачей декларации появляется гена и сует замызганную бумажку, пряча глазки и глупо улыбаясь:

Вот еще бумажку у себя нашел, сам делал в экселе, проведи там у себя в компьютере.

А бумажка это реализация на пять лямов началом квартала!!! У тебя там в твоем портфеле Нарния что ли, что ты там такие бумажки теряешь??? Так бы отреагировал человек бухгалтер и стал бы думать, что делать, предвидя реакцию ФНС - в лучшем случае требование на стопицот листов о предоставлении всех документов за последние три года, включая справку с дурки о дееспособности гены, в худшем случае - назначение внеплановой выездной.

А что бы сделал робот? Все строго по регламенту. И понеслась бы бумажная волокита в обе стороны. Потому что с той стороны баррикады, в ФНС, тоже сидит робот и тоже действует по регламенту. В конце концов ситуация бы уперлась в тупик,ууу после чего робот бы пошел на робота. И да начнется великая битва, пусть победит сильнейший! Все Настя, тут уже надо Марвелла звать, пошли за попкорном.

ПыСы:

Не-не мы такой армагеддец не допустим, просто тихо выдернем шнур из розетки, и вселенная роботов потухнет. Им еще в начале первых строк кода было предсказание существования конца кода. На этой планете право на армагеддец только у людей.