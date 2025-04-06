Как бухгалтерия стала ядерной физикой: районные коэффициенты, ПБУ 18 и лунтики из Минфина

Пока физики делят атом, бухгалтеры делят отпускные. Только если у первых есть защитные костюмы, у вторых — максимум чашка валерьянки и тихий мат в Excel.

Расчет заработной платы по сложности и объему работы начал медленно, но верно, опережать кандидатскую диссертацию по ядерной физике. Если в штате больше 10 человек, которые ходят в отпуска и на больничные и получают какие нибудь выплаты по среднему, и нидайбох в разных регионах с разными районными коэффициентами и северными надбавками - все это трындец конторе.

Если у вас к тому же ФСБУ 25 и с ним в обнимку ПБУ 18 - вашему главбуху в соцпакет придется добавить персональную бригаду круглосуточной психиатрической помощи.

А все почему. Мы догадались!

В Минфин пришли работать лунтики. Ну это молодое поколение детей чиновников, обучавшихся где то не на Земле явно и которые живых людей не видели никогда. А куда девать любимое чадо? Конечно в Минфин. Там всего то надо знать четыре арифметических операции - сложение вычитание умножение и деление. А старперы сами покинули Минфин. С криками «Горите в аду, твари!». Самоликвидировались так сказать, очистив поляну для лунтиков.

Так что ждем еще много нового и интересного!