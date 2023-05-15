ChatGPT получил доступ в интернет

Хорошие новости: только что большая часть пользователей ChatGPT Plus получила доступ к плагину, который дает нейросети доступ в интернет.

Проверяем у себя: заходим в настройки аккаунта и ищем «Beta features» — если есть, включаем там все ползунки.

Теперь можно делать вот так: