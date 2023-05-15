ChatGPT получил доступ в интернет

Проверяем у себя: заходим в настройки аккаунта и ищем «Beta features» — если есть, включаем там все ползунки.
Теперь можно делать вот так:
ChatGPT
Необходимо ли платить пенсионеру налог на имущество? В каком возрасте придется платить этот налог последний раз?
Хорошие новости: только что большая часть пользователей ChatGPT Plus получила доступ к плагину, который дает нейросети доступ в интернет.
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
В один день Татьяна приняла решение, что хочет уйти из найма. Стать свободным бухгалтером, работать на себя. Оказывать услуги бизнесу по ведению учета. Что же из этого вышло?
В целях обеспечения ускоренного развития ИТ-отрасли год назад на государственном уровне был определен комплекс мер. Основным условием их применения является государственная аккредитация ИТ-компаний.
Оборотная ведомость по счетам 90, 91 и 99 показывает финансовые результаты предприятия. Рассмотрим более подробно для чего предназначены данные счета. И в какой последовательности осуществляют закрытие бухгалтерских счетов, и какими проводками при этом оперируют.
История о том, как «титульный собственник» — хозяйка квартиры чуть не потеряла имущество из-за долгов бывшего супруга. Для банка развод — еще не окончание истории, а соглашение о разделе, на права банка никак не распространяется.
Планирование в быту — «что приготовить на обед?» и «куда поехать летом?». Планирование в бизнесе — почти то же самое. Такой процесс охватывает горизонты от одного дня до нескольких лет. В статье рассмотрим, для чего нужны разные периоды финансового планирования, что такое платёжный календарь и как его составить.
Отметил такую забавную вещь. Иногда, когда я говорю предпринимателям, что я налоговый схемотехник, меня часто следом спрашивают почём я продаю «бумажный» НДС. Это следствие того, что в среднем и малом бизнесе очень искажено представление о налоговом планировании.
Сразу ответим на поставленный вопрос: однозначного ответа и, тем более, перечня случаев законной и незаконной налоговой оптимизации нет. Любую ситуацию можно развернуть в нужную сторону. На что будут упирать налоговики, стремясь доказать незаконность дробления?
Комментарии