Бесплатные и общедоступные нейросети: «Без смс и регистрации», и даже без VPN

Привет всем! Решил с вами поделиться своим мнением о двух чат-ботах, которые я на днях протестил. Поговорим о Phind и OpenChat.

Phind – Это И Поисковик, и Чат-Бот

Что это за штука

Ну, начнем с Phind (https://www.phind.com/). Это такая штукенция, которая ищет инфу в нете и еще может чатиться. Типа два в одном, понимаете?

Программирование

По кодингу – неплохо так. Мне помогал кодить, ошибки искать и всякое такое. Для тех, кто в кодинге, наверное, будет полезен.

Бесплатный доступ

И самое классное – это бесплатно! Заходишь и пользуешься, никуда регаться не надо, никаких СМС и VPN.

OpenChat – Похож на ChatGPT 3.5

Что за бот

Теперь про OpenChat (https://openchat.team/ru). Этот ботик похож на того самого ChatGPT 3.5. Тоже умеет болтать на разные темы и задания текстовые выполнять.

Программирование

Но вот по кодингу он чуть похуже, чем Phind. Ну, типа, основы знает, но не так круто помогает.

Бесплатный доступ

И у него тоже нет заморочек с доступом – зашел и пользуешься. Без регистраций, СМС и VPN.

Вывод

Вот такие вот дела с Phind и OpenChat. Phind больше для кодеров, с поисковиком. А OpenChat – просто так поболтать, но тоже прикольный. И главное – оба бесплатные и легкие в использовании. Короче, выбирайте, что вам по душе!

Кроме того сети про которые нужно знать:

Легенда и намба ван! https://chat.openai.com/

Midjourney

leonardo.ai

Бесплатная ИИ от Гугла https://bard.google.com/

Качество картинки от leonardo.ai просто сумашеднее: