Заказчик приобретал услуги по ремонту и диагностике системы кондиционирования.
Контролеры получили жалобу о том, что в документации незаконно было установлено требование наличия у участника закупки статуса производителя или дилера товара, который будет использоваться при выполнении работ.
Антимонопольный орган посчитал жалобу участника обоснованной.
Антимонопольных орган указал, что согласно требований пункта 2 части 1, части 6 статьи 3 закона о закупках (223-ФЗ), предъявления заявителем к участникам закупки требований, не имеют объективной необходимости и способны повлечь за собой ограничение количества таких участников.
Суд трех инстанций не увидели нарушений в действия заказчика:
для получения гарантии того, что контрагент качественно исполнит обязательства по договору, такое может обеспечить только производитель или дилер;
требования к участникам исключают недобросовестных и непрофессиональных участников закупки;
спорное требования применяют одинаково ко всем участникам, которое не дает преимуществ конкретному лицу. Условие предусмотрели для выбора наиболее подходящего контрагента. Обратного контролёрами доказано не было.
Суды обратили в судебных актах указали на важные моменты:
Принятый закон № 223-ФЗ не требует, чтобы все предпринимательские субъекты, имеющие целью получение прибыли, были допущены к участию в государственных закупках. Поэтому отсутствие возможности для некоторых из этих субъектов участвовать в тендере не означает нарушения принципа конкуренции. (ИМХО: 223-ФЗ вообще мало что затрагивает, всё сводится к положению о закупках которые заказчики делают под себя).
Закон № 223-ФЗ не обязывает допускать к закупке всех хозяйствующих субъектов с намерением получить прибыль. То, что некоторые из них не смогут участвовать в тендере, не означает ограничения конкуренции.
В соответствии с законом № 223-ФЗ, заказчики имеют право создавать индивидуальную систему закупок, учитывая особенности своей деятельности. Если это необходимо, они могут установить дополнительные требования для участников закупок.
Постановление АС Московского округа от 07.02.2023 по делу № А40-45387/2022.
Встречаются иные мнения:
Решение ФАС от 24.12.2020 по делу № 223ФЗ-1010/20 и предписание ФАС от 24.12.2020 по делу № 223ФЗ 1010/20);
Решение Псковского УФАС от 01.09.2021 № 060/07/3-519/2021;
Решение ФАС от 21.09.2020 № 223ФЗ-751/20;
Решение ФАС от 21.09.2020 № 223ФЗ-750/20;
Решение Московского УФАС от 01.10.2020 по делу № 077/07/00-16433/2020.
Вывод: антимонопольные органы считают данную ситуацию нарушением, ограничивающим конкуренцию, особенно Московский УФАС и ФАС активно позиционируется себя несмотря на противоположность решений судейского сообщества.
Странно, что антимонопольные органы и арбитражные суды до сих пор не пришли к консенсусу.
На мой взгляд, но юридические лица с государственной долей участия зарабатывают на народном имуществе или с использованием государственных преференций, следовательно должны придерживаться политики поддержки бизнеса, тем более в текущей ситуации в стране, и не ограничивать конкуренцию устанавливая дополнительные требования к участникам.
«Проще создать и подать заявку на товар, чем потом найти товар, который ей соответствует (ирония)».
Обожаю споры по госзакупкам. Нужна помощь – обращайтесь.
Ваш юрист по госзакупкам, Константин Чупырь.
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