Знай свои налоговые права: налоговый ликбез

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи НК, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы.

Сегодня разберем подпункт 2 пункта 2 статьи 1 НК.

Фабула самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах.

Данная статья состоит из 9 пунктов или некоторые называют их «частями».

Сам пункт 2 звучит следующим образом:

Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе:

Подпункт 2 звучит следующим образом:

Основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;

Это тоже довольно древняя норма по сравнению с существованием самого НК и родилась она примерно 31 июля 1998 года.

Несколько раз претерпевала изменения. В первородном виде она звучала следующим образом:

«2) устанавливает основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и (или) сборов».

Потом, в 1999 году из этой нормы были исключены слова «устанавливает» и «(или)» и по сей день мы имеем норму, которая не изменилась звучит так как указано выше.

Спрашивает, а что же в этой норме интересно, необычного и влияющего на деятельность налогоплательщика?

А тем, что в силу закона, а именно подпункта 2 пункта 2 статьи 1 НК, именно данный Кодекс устанавливает основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.12.2022 № Ф02-5678/2022 по делу № А33-3588/2021 Требование: О признании недействительным решения налогового органа).

Как указано в пункте 2 статьи 2 НК, основания для обязанности по уплате налогов определяются исключительно кодексом.

Другими словами, норма гласит, что объекты любых видов налогов (в том числе федеральных, региональных и муниципальных) определяются только в соответствии с НК.

Кроме того, в решении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 27 марта 2012 года № 14171/11 отмечается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 38 НК объекты налогообложения могут быть связаны с такими объектами, наличие которых законодательство о налогах и сборах связывает с возникновением у налогоплательщика обязанности по уплате налога, то есть эти объекты должны быть связаны с деятельностью самого налогоплательщика.

Объект налога — юридический факт, наличие которого установлено в законодательстве о налогах в качестве основания для возникновения у налогоплательщика обязанности по уплате конкретного налога.

К.Т.фон Эеберг, рассматривая терминологию в налоговом деле, отмечал, что основой измерения налога или объектом налога является предмет, действие или происшествие, которое закон принимает за масштаб или повод для обложения «Эеберг К.Т.фон. Указ. соч. С. 167.».

Как установлено в подп. 2 п. 2 ст. 1 НК, основания возникновения обязанности по уплате налогов устанавливаются непосредственно в НК.

Ранее, в некоторых регионах была предпринята попытка разрешить неопределенность, связанную с п. 11 ст. 40 НК, через принятие собственных законов, регулирующих процедуру официального установления рыночных цен. Так, например, Воронежская область приняла соответствующий закон в 2002 году (закон от 11 февраля 2002 г. № 7-ОЗ). Однако, такая практика является незаконной, исходя из ч. 3 ст. 75 Конституции, которая устанавливает федеральный закон как источник установления общих принципов налогообложения и сборов в РФ, а также п. 2 ст. 1 НК, который определяет порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.

Выводы

НК определяет условия возникновения, изменения и прекращения налоговых обязательств, а также порядок их исполнения.

Кроме того, НК является основным законодательным актом, который устанавливает правила и нормы, с помощью которых осуществляется налогообложение и сбор налогов и сборов.

Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 НК поясняет, что это именно НК является главным законодательным актом в отношении налогов и сборов.

Обязанности по уплате налогов должны устанавливаться в соответствии с пунктом 6 статьи 1 НК, и не могут быть определены иными актами.

При этом законодательство о налогах и сборах, в том числе пункт 2 статьи 1 и статья 4 НК, запрещает актам органов исполнительной власти содержать положения, регулируемые указанным законодательством, в том числе права и обязанности налогоплательщиков и методы налогового контроля. Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налогов установлены пунктом 1 статьи 44 НК.

Следую публикация цикла налогового ликбеза: «Знай свои налоговые права» - 04.05.2023 года



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Ваш налоговый юрист и налоговый консультант Константин Чупырь.