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Константин Чупырь
НК РФ

Налоговый ликбез. Разбор подпункта 2 пункта 2 статьи 1 НК

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи НК, разберем что же там написано.
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Сегодня разберем подпункт 3 пункта 2 статьи 1 НК.

Фабула самой статьи звучит буквально так:

«Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах».

Данная статья состоит из 9 пунктов или некоторые называют их «частями».

 Сам 2 пункт звучит следующим образом:

«Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе:…»

Подпункт 3 звучит следующим образом:

«принципы установления, введения в действие и прекращения действия ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов;»

Это тоже довольно древняя норма по сравнению с существованием самого НК и родилась она примерно 31 июля 1998 года, которая введена 01.01.1999.

Изначально рассматриваемый подпункт 3 пункта 2 статьи 1 НК имел немного другой вид, но смысл его был тот же и звучал следующим образом:

«определяет основные начала установления налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов и сборов».

Рассматриваемый подпункт заурядный. По нему нет какой-либо судебной практики, как и нет каких-либо писем или разъяснений профильных ведомств.

На что здесь можно было бы обратить внимание.

Согласно изменениям, внесенным в подпункт 3 пункта 2, более не упоминается возможность регулирования налоговым кодексом принципов введения, действия и прекращения действия предыдущих сборов местных налоговых органов и субъектов РФ.

Согласно главе 2 НК, цель изменения текста статьи заключается в приведении его к соответствию системе налогов и сборов, действующей в России.

Внесенные изменения не означают, что теперь вопросы установления, введения в действие и прекращения действия ранее введенных региональных и местных сборов могут решаться иными нормативными актами.

Действующий подпункт 1 пункта 2 статьи 1 НК четко определяет, что НК содержит исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.

Какие выводы можем сделать из вышесказанного?

Да собственно, глобально никаких, только то, что ранее установленные региональные налоги и сборы могут быть изменены или урегулированы или прекращены не другими местными законами и постановлениями, а только НК.

Следую публикация цикла налогового ликбеза: «Знай свои налоговые права» — 01.06.2023 года.

Закончим цикл публикаций по субсидиарной ответственности и будем выпускать статьи с периодичность один раз в две недели.

«Какой ужас! - сказал Стивен Кинг и закрыл Налоговый Кодекс!» (шутка).

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Налоговый юрист в Частная практика

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Комментарии

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    Константин Чупырь
    НК РФ

    Налоговый ликбез. Разбор подпункта 2 пункта 2 статьи 1 НК

    Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи НК, разберем что же там написано.

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