Субсидиарная ответственность. Схема: использование «номинала»

В продолжение публикации о субсидиарной ответственность. Продолжим разговор об агрессивных схемах ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

Схема использование «номинала»

Номинал — это подставное лицо — физическое лицо, специально подобранное для выполнения какой-либо операции с тем, чтобы скрыть личность истинного выгодоприобретателя.

Еще таких подставных лиц называют «космонавтами», «дропами», «танкистами», «буратино», «тело».

Есть и еще одно название, которое нам известно и встречается в сатирическом романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золото́й телёнок». Помните второстепенного персонажа Фунта, профессия которого с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций.

Обязанность Фунта — вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму, во время отсидки ему полагается двойной оклад.

В этом смысле фамилия «Фунт» после публикации романа стала в русской речи синонимом подставного лица. Его еще называли — Зицпредседатель Фунт.

Я сталкивался с тем, что «номиналами» были вполне нормальные люди. Видимо, нужда их толкала на такие авантюры.

«Номиналами» становились и по другим причинам.

Например, компания укрупняется и решает дробиться. В отпочковавшуюся компанию берут на должность директора или ставят участником общества вполне нормального человека, который фактически «номинал» и не принимает управленческих решений, а выполняет подчиненный трудовой функционал. И это тоже «номиналы».

Как же прекрасно и удобно прикрываться номинальным директором и/или номинальным учредителем. Особенно это удобно, когда «номинала» невозможно найти, потому что он бомж, алкоголик или наркоман.

Истинного директора или владельца компании никто не знает, де-юре он никак не «засвечен» в документах компании, а с «номинала» взять нечего.

Поэтому, раньше суды не находили способов привлечь «номинала» к ответственности, так как он не имел отношения к выводу активов и обману кредиторов.

Его единственной функцией было согласиться на занятие руководящей должности.

Сейчас же ситуация кардинально изменилась.

«Номинал» должен сдать истинного реального директора или владельца компании. В противном случае, самого «номинала» привлекут с субсидиарной ответственности, а там и до тюрьмы не далеко (п. 9 ст. 61.11 закона о банкротстве; п. 6 постановления Пленума ВС от 21 декабря 2017 г. № 53).

Тем не менее данные люди — «номиналы» по сей день востребованы и всегда найдутся люди готовые при определенных условиях стать «номиналами».

Бывают и случаи (всё еще встречаются, не без участия своих нотариусов, своих налоговых инспекторов и своих сотрудников банков) когда компанию регистрируют по потерянному паспорту гражданина.

Если кто-то зарегистрировал фирму на ваше имя без вашего ведома, то вам стоит обратиться в ИФНС и УФНС. Если это не принесло результата, вы можете написать жалобу в центральный аппарат ФНС.

В жалобе необходимо указать, что вы не участвовали в деятельности спорных организаций, не подавали на них документов и не подписывали никаких документов.

Это означает, что информация в ЕГРЮЛ была включена незаконно.

Так как данные реестра являются общедоступными, и люди считают их достоверными по умолчанию, некорректная информация может негативно сказаться на вашей работе и репутации.

В системе «Гарант» публиковалась заметка, где сообщалось о том как ФНС определяет лиц, которые профессионально работают по созданию номинальных юридических лиц.

Процитирую:

«9 апреля 2019 Евгений Шелест. ФНС России перечислила признаки физлиц, которые профессионально создают номинальные юрлица. А именно, исходя из анализа практики в сфере государственной регистрации юрлиц, налоговое ведомство указало на наличие у вышеуказанных физлиц следующих признаков: проживание в регионе, отличном от места регистрации юридического лица;

отсутствие постоянного места работы;

незначительный уровень дохода;

низкий уровень образования. Также ФНС России отметила, что возраст таких лиц чаще всего не превышает 25-30 лет. А характерным признаком того, что физлицо создает номинальные общества, является внесение в ЕГРН записи о недостоверности сведений в отношении учредителя (участника) и (или) руководителя нескольких юрлиц. Соответствующая информация содержится в письме ФНС России от 29 марта 2019 г. № ГД-4-14/5722@. Налоговики указали, что в законодательстве отсутствует понятие лица, профессионально создающее номинальные организации, а вышеперечисленные признаки не свидетельствуют однозначно о том, что физлицо является таковым. Кроме того, заявительный порядок государственной регистрации юрлиц не предполагает, что целесообразность создания организации нужно обосновывать. Добавим, что регистрация юрлица не носит разрешительный характер.(https://www.garant.ru/news/1267341)».

Ситуаций, вариаций и случаев с «номиналами» масса.

Постепенно рассмотрим некоторые из них.

«Номинальный директор — это как украшение на елке: выглядит красиво, но не выполняет никаких функций». © Константин Чупырь 2023.

Следующая публикация про субсидиарную ответственность и про схемы 15.06.2023.

Константин Чупырь, налоговый юрист, налоговый консультант.