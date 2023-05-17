Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность. Схема: использование «номинала»

В продолжение публикации о субсидиарной ответственность. Продолжим разговор об агрессивных схемах ведения бизнеса, которые сейчас не работают.
69
Субсидиарная ответственность. Схема: использование «номинала»

Схема использование «номинала»

Номинал — это подставное лицо — физическое лицо, специально подобранное для выполнения какой-либо операции с тем, чтобы скрыть личность истинного выгодоприобретателя.

Еще таких подставных лиц называют «космонавтами», «дропами», «танкистами», «буратино», «тело».

Есть и еще одно название, которое нам известно и встречается в сатирическом романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золото́й телёнок». Помните второстепенного персонажа Фунта, профессия которого с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций.

Обязанность Фунта — вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму, во время отсидки ему полагается двойной оклад.

В этом смысле фамилия «Фунт» после публикации романа стала в русской речи синонимом подставного лица. Его еще называли — Зицпредседатель Фунт.

Я сталкивался с тем, что «номиналами» были вполне нормальные люди. Видимо, нужда их толкала на такие авантюры.

«Номиналами» становились и по другим причинам.

Например, компания укрупняется и решает дробиться. В отпочковавшуюся компанию берут на должность директора или ставят участником общества вполне нормального человека, который фактически «номинал» и не принимает управленческих решений, а выполняет подчиненный трудовой функционал. И это тоже «номиналы».

Как же прекрасно и удобно прикрываться номинальным директором и/или номинальным учредителем. Особенно это удобно, когда «номинала» невозможно найти, потому что он бомж, алкоголик или наркоман.

Истинного директора или владельца компании никто не знает, де-юре он никак не «засвечен» в документах компании, а с «номинала» взять нечего.

Поэтому, раньше суды не находили способов привлечь «номинала» к ответственности, так как он не имел отношения к выводу активов и обману кредиторов.

Его единственной функцией было согласиться на занятие руководящей должности.

Сейчас же ситуация кардинально изменилась.

«Номинал» должен сдать истинного реального директора или владельца компании. В противном случае, самого «номинала» привлекут с субсидиарной ответственности, а там и до тюрьмы не далеко (п. 9 ст. 61.11 закона о банкротстве; п. 6 постановления Пленума ВС от 21 декабря 2017 г. № 53).

Тем не менее данные люди — «номиналы» по сей день востребованы и всегда найдутся люди готовые при определенных условиях стать «номиналами».

Бывают и случаи (всё еще встречаются, не без участия своих нотариусов, своих налоговых инспекторов и своих сотрудников банков) когда компанию регистрируют по потерянному паспорту гражданина.

Если кто-то зарегистрировал фирму на ваше имя без вашего ведома, то вам стоит обратиться в ИФНС и УФНС. Если это не принесло результата, вы можете написать жалобу в центральный аппарат ФНС.

В жалобе необходимо указать, что вы не участвовали в деятельности спорных организаций, не подавали на них документов и не подписывали никаких документов.

Это означает, что информация в ЕГРЮЛ была включена незаконно.

Так как данные реестра являются общедоступными, и люди считают их достоверными по умолчанию, некорректная информация может негативно сказаться на вашей работе и репутации.

В системе «Гарант» публиковалась заметка, где сообщалось о том как ФНС определяет лиц, которые профессионально работают по созданию номинальных юридических лиц.

Процитирую:

«9 апреля 2019 Евгений Шелест.

ФНС России перечислила признаки физлиц, которые профессионально создают номинальные юрлица. А именно, исходя из анализа практики в сфере государственной регистрации юрлиц, налоговое ведомство указало на наличие у вышеуказанных физлиц следующих признаков:

  • проживание в регионе, отличном от места регистрации юридического лица;

  • отсутствие постоянного места работы;

  • незначительный уровень дохода;

  • низкий уровень образования.

Также ФНС России отметила, что возраст таких лиц чаще всего не превышает 25-30 лет. А характерным признаком того, что физлицо создает номинальные общества, является внесение в ЕГРН записи о недостоверности сведений в отношении учредителя (участника) и (или) руководителя нескольких юрлиц.

Соответствующая информация содержится в письме ФНС России от 29 марта 2019 г. № ГД-4-14/5722@.

Налоговики указали, что в законодательстве отсутствует понятие лица, профессионально создающее номинальные организации, а вышеперечисленные признаки не свидетельствуют однозначно о том, что физлицо является таковым.

Кроме того, заявительный порядок государственной регистрации юрлиц не предполагает, что целесообразность создания организации нужно обосновывать.

Добавим, что регистрация юрлица не носит разрешительный характер.(https://www.garant.ru/news/1267341)».

Ситуаций, вариаций и случаев с «номиналами» масса.

Постепенно рассмотрим некоторые из них.

«Номинальный директор — это как украшение на елке: выглядит красиво, но не выполняет никаких функций». © Константин Чупырь 2023.

Следующая публикация про субсидиарную ответственность и про схемы 15.06.2023.

Константин Чупырь, налоговый юрист, налоговый консультант.

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Налоговый юрист в Частная практика

51 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Налог на прибыль

    Прекращение мобилизованным обязательств по займу. Как это влияет на налог на прибыль и страховые взносы

    Для работников из числа мобилизованных, добровольцев или контрактников, участвующих в СВО, предусмотрены различные меры господдержки. В этой статье рассмотрим, что происходит с обязательствами по налогу на прибыль и взносами.

    Прекращение мобилизованным обязательств по займу. Как это влияет на налог на прибыль и страховые взносы
    13
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Исполнительное производство

    Уведомление о возбуждении исполнительного производства. Должник считается уведомленным, если судебный пристав направил постановление электронно?

    Должник считается уведомленным, если постановление о возбуждении исполнительного производства, направленно по ЭДО? Разберемся в этом вопросе.

    Уведомление о возбуждении исполнительного производства. Должник считается уведомленным, если судебный пристав направил постановление электронно?
    58
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Субсидиарная ответственность

    Субсидиарная ответственность. Схема: использование «номинала»

    В продолжение публикации о субсидиарной ответственность. Продолжим разговор об агрессивных схемах ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

    Субсидиарная ответственность. Схема: использование «номинала»
    69
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтерский учет

    Бухгалтерский учет для новичков: разбираемся с балансом, счетами, налогами и изучаем основы

    В статье расскажем зачем нужен бухучет, главные моменты учета и как работать с налогами, особенно с НДС. И немного узнаете о спецрежимах: УСН И ПСН.

    Бухгалтерский учет для новичков: разбираемся с балансом, счетами, налогами и изучаем основы
    33,5 тыс.
    Логотип noncoring2022
    noncoring2022
    Менеджмент

    Нонкоринг: модный тренд или рабочий инструмент для бизнеса? И чем нонкоринг отличается от аутсорсинга

    В статье разберем, что такое нонкоринг, как он работает, и кому действительно нужен. А также выясним, чем нонкоринг отличается от аутсорсинга.

    Нонкоринг: модный тренд или рабочий инструмент для бизнеса? И чем нонкоринг отличается от аутсорсинга
    81
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Пенсии

    Обжаловать решение по пенсии станет проще. Для рассмотрения пенсионных споров создадут новую инстанцию

    В Госдуме новый законопроект, предлагающий создать специальную комиссию, которая будет рассматривать жалобы граждан по пенсионным вопросам.

    Обжаловать решение по пенсии станет проще. Для рассмотрения пенсионных споров создадут новую инстанцию
    69
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Подотчет, командировки

    Какие документы нужно получить от работника после командировки

    После командировки в течение трёх рабочих дней сотруднику нужно сдать в бухгалтерию отчётные документы. Без них не получится учесть расходы, а значит, придётся заплатить больше налогов. Рассказываем, какие документы нужно получить от командированного работника в 2023 году.

    Какие документы нужно получить от работника после командировки
    212
    Логотип Katy Che
    Katy Che
    Субсидиарная ответственность

    Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять

    Чтобы выполнить требования 115-ФЗ, нужно определить бенефициара, выгодоприобретателя и представителя клиента. Разбираемся, как их различить и где найти информацию о каждом.

    Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять
    71
    Логотип nlukina
    nlukina
    Интервью

    «Наше общество склонно принимать тенденции, навязанные сверху». Поговорили с Антоном Слипченко про общество, работу и блогерство

    Поговорили с юристом, специалистом по семейным вопросам и бракоразводным процессам Антоном Слипченко, который рассказал, о блогерстве, проблемах общества, сложных клиентах и своем отношении к браку. Тоже хотите рассказать о себе? Заводите блог на Трибуне!

    «Наше общество склонно принимать тенденции, навязанные сверху». Поговорили с Антоном Слипченко про общество, работу и блогерство
    55
    Читать еще