Налоговый ликбез. Знай свои налоговые права! Принцип законности в налоговых правоотношениях

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим подпункт 4 пункта 2 статьи 1 НК, разберем письма финансовых ведомств и судебные кейсы.

Сегодня разберем подпункт 4 пункта 2 статьи 1 НК.

Фабула самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах.

Данная статья состоит из 9-ти пунктов или некоторые называют их «частями».

Сам пункт 2-й звучит следующим образом:

Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе.

Подпункт 4 звучит следующим образом:

права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

Это тоже довольно древняя норма по сравнению с существованием самого Налогового кодекса и родилась она примерно 31 июля 1998 года. И дожила до наших дней практически не видоизменилась.

Данная норма не часто встречается в судебной практике и не часто упоминается в ведомственных актах или чьих-либо публикациях.

Иногда встречается в судебных актах Конституционного Суда и Верховного Суда и упоминается как основа принципов налогообложение, как канон. Встречает в судебных актах судов общей юрисдикции и арбитражных судах различных уровней с тем же каноническим смыслом.

Основной принцип комментируемой нормы

📌Принцип законности в соответствии с Налоговым кодексом, который проявляется следующим образом:

права и обязанности налогоплательщиков, полномочия контрольных органов, а также формы и методы налогового контроля устанавливаются исключительно нормами Налогового кодекса (ст. 1);

налогоплательщики имеют право требовать от должностных лиц налогового органа соблюдения законодательства о налогах и сборах, не выполнять неправомерные требования налоговых органов, не соответствующие этому Кодексу (подп. 10 п. 1 ст. 21);

на налоговые органы возлагается обязанность соблюдать законодательство о налогах и сборах, а также осуществлять контроль за его соблюдением и за соблюдением принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (подп. 1, 2 п. 1 ст. 32).

ВЫВОДЫ:

📌Налогоплательщикам полезно регулярно обращаться к этой норме и напоминать инспекторам о данной норме, что позволит несколько сбить спесь последних и перевести диалог в конструктивное русло.

Следую публикация цикла налогового ликбеза: «Знай свои налоговые права» — 29.06.2023 года.

Закончим цикл публикаций по субсидиарной ответственности и буду выпускать статьи с периодичность один раз в две недели.



«Какой ужас! — сказал Стивен Кинг и закрыл Налоговый Кодекс!» (шутка)

Подписывайтесь, обращайтесь! Константин Чупырь