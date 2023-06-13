Бухгалтерские проводки. Вводная часть —типовые проводки

Начинаем цикл публикаций по бухгалтерским проводкам. Рассмотрим типовые бухгалтерские проводки и иные проводки с двойной записью.

Рассмотрим типовые бухгалтерские проводки

Блок публикаций достаточно внушительный. Если в процессе вы, дорогие мои читатели, пришлете наибольшее количество обращений с просьбой рассмотреть какие-то иные нетиповые проводки, то отступим от запланированного и рассмотрим проводку (и) по вашим просьбам.

Бухгалтерский учет служит для описания экономической деятельности компании. А вот рабочий план счетов — это своего рода алфавит, который помогает записывать различные события на языке бухгалтерии, которая называется «проводкой».

Проводка, ее запись — это простой способ документирования организационных операций при помощи схемы перемещения денежных средств между счетами производственной компании.

Задача бухгалтера заключается в сборе и упорядочении информации о деятельности компании. Для этого используются бухгалтерские проводки, которые записывают каждое событие. Количество фактов может быть огромным, но для начинающего бухгалтера достаточно понять логику составления проводок. Каждая операция предприятия должна быть фиксирована правильно, чтобы избежать ошибок в отчетности, штрафов и проблем с инвесторами или получением кредита. В этом цикле публикаций рассмотрим примеры проводок и алгоритм их составления.

Типовые бухгалтерские проводки

Вложения во внеоборотные активы: счета 07, 08.

Основные средства: счета 01, 02.

Нематериальные активы: счета 04 и 05.

Сырье и материалы: счет 10.

Затраты и расходы: счета 20, 25, 26, 44, 91.

Готовая продукция: счет 43.

Товары: счет 41.

Кассовые операции: счет 50.

Финансовые вложения: счета 58 и 59.

Расчеты с контрагентами: счета 60, 62, 76.

Налоги и взносы: счета 68 и 69 — налог на прибыль, на имущество, транспортный, при УСН, страховые взносы, единый налоговый платеж, пени

Расходы будущих периодов: счет 97.

Расчеты с персоналом: счета 70, 71, 73.

Недостачи: счет 94.

Доходы, расходы и финансовый результат: счета 90, 91, 99.

Нераспределенная прибыль и убытки: счет 84.

ПБУ 18/02: счета 09, 77, 99.

Учет на забалансовых счетах.

Типовые проводки к каждому счету есть в Инструкции к Плану счетов.

Но прежде, чем окунуться в мир бухучета и океан бухгалтерских проводок, начнем почти с основ. Есть вопросы – обращайтесь!

Константин Чупырь