Субсидиарная ответственность. Схема: подкуп арбитражного управляющего

В продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

И так, схема: подкуп арбитражного управляющего

Раньше подача заявления о субсидиарной ответственности была единоличным монопольным правом, а не обязанностью арбитражного управляющего. Поэтому КДЛ, которое могло бы быть привлечено к субсидиарной ответственности могло подкупить управляющего, чтобы тот под разными предлогами уклонился от подачи заявления.

Как же прекрасно, когда можно купить свободу от ответственности. Может быть, этот КДЛ действительно знал толк в том, чтобы убедительно преподнести свои аргументы и заставить управляющего согласиться на кое-что большее, чем просто денежное вознаграждение. Странные игры закулисья, где каждый пытается пройти мимо закона, но только самый умелый может выиграть в этом сложном пасьянсе.

Но теперь всё иначе:

📌 кредиторы сами могут подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, если арбитражный управляющий не подает заявление (п. 1 ст. 61.14 Закона о банкротстве);

📌 арбитражный управляющий финансово замотивирован в том, чтобы подать заявление, поскольку размер его вознаграждения зависит от суммы взыскания по «субсидиарке» (п. 3.1 ст. 20.6 Закона о банкротстве);

📌 арбитражный управляющий обязан подать заявление по «субсидиарке», в противном случае с него самого могут взыскать возникшие у кредиторов убытки из-за его бездействия (п. 4 ст. 20.4 Закона о банкротстве).

И само собой, всё это вытекает в уголовное преследование.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника-юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства — это деяние предусмотрено статьей 195 УК с реальными сроками заключения под стражу и с предъявлением виновному лицу гражданского иска о взыскании убытков.

Бывают случаи когда привлекают по статье коммерческий подкуп (ст. 204 УК), которая может быть инкриминирована арбитражному управляющему как по ч. 1 - 4, так и по ч. 5 - 8 указанной статьи, поскольку он, как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, находящейся в процедуре банкротства, может совершить незаконные действия как по передаче, так и по принятию имущества, подпадающие под рассматриваемый состав преступления.

Вывод: законодательство становится с каждым разом жестче и жестче. Старыми методами тёмные делишки не решить.

«Банкротство — это когда в штате фирмы остаются только учредители» (шутка).

Вас привлекают к субсидиарной ответственности — обращайтесь, разберемся, защитим!

Константин Чупырь налоговый юрист, налоговый консультант.