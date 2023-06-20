Налоговый ликбез. Знай свои налоговые права. Разбор статьи 1 НК

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи Налогового Кодекса, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы.

Сегодня разберем подпункт 5 пункта 2 статьи 1 Налогового Кодекса.

Фабула самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории «Сириус» о местных налогах и сборах

Данная статья состоит из 9-ти пунктов или некоторые называют их «частями».

Сам пункт 2-й звучит следующим образом:

Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе:

Подпункт 5 звучит следующим образом: формы и методы налогового контроля;

Это тоже довольно древняя норма по сравнению с существованием самого Налогового кодекса и родилась она примерно 31 июля 1998 года. И дожила до наших дней практически не видоизменилась.

Данная норма встречается в судебной практике и упоминается в актах ведомственных органов как основополагающая норма проведения контроля, но, если так можно сказать, как формальная, бланкетная норма, хотя это норма призвана защищать налогоплательщиков от произвола налоговых инспекторов и должна активно применяться при мероприятиях налогового контроля.

Попытки налогоплательщиков опираясь на данную норму противостоять превышению полномочий налоговым органом при проведении налоговых мероприятий обычно ничем для налогоплательщика не заканчиваются, суды встают на сторону налогового органа. Это может быть вызвано тем, что неправильно выбран способ защиты, либо тем, что жалующийся налогоплательщик, которого проверяли в целом нарушил налоговое законодательство и поэтому суды не поддерживают налогоплатильщиков.

Хотя на мой взгляд при защите прав налогоплательщика нужно изначально в строгом порядке руководствоваться изначально комментируемой нормой, а уже потом, смотреть на подзаконные акты и не позволять процветанию произвола со стороны налоговых органов.

Я не то, чтобы призываю саботировать налоговые органы, но наши невнятные судебные акты, в которых одним абзацем точечно без полноценного и всестороннего изучения и раскрытия спора, вершат правосудие, которое влияет на все жизненные процессы страны.

Вот из-за таких судебных актов, в том числе, возникает произвол налоговых органов.

А теперь представьте, сколько необоснованно пострадало налогоплательщиков, которые попросту не смоги себя защитить от нападок налоговых инспекторов. Но, сейчас не об этом.

Основной принцип комментируемой нормы — Налоговый контроль — это вид государственного финансового контроля.

Согласно ст. 82 НКналоговый контроль — это деятельность уполномоченных органов и их должностных лиц по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах.

Под Формой налогового контроля понимается совокупность способов и средств осуществления мероприятий налогового контроля, регламентированных законодательством о налогах и сборах. Представляет собой внешнюю форму выражения контрольной деятельности налоговых органов это то, как налоговые органы проверяют исполнение налоговых обязательств. Этот процесс должен быть регулирован законодательными актами, чтобы минимизировать произвол со стороны налоговых органов и защитить интересы налогоплательщиков. В налоговом законодательстве определены все этапы и шаги налогового контроля, которые должны выполняться уполномоченными органами для достижения определенной цели.

К формам налогового контроля относятся:

налоговая проверка; получение объяснений обязанных лиц (налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов); проверка данных учета и отчетности; осмотр территорий, помещений, используемых для извлечения дохода или прибыли; иные.

К методам налогового контроля относят:

методы, используемые при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица, установленные главой 14.3 НК;

метод изменения юридической квалификации совершаемых налогоплательщиком сделок на основании подп. 3 п. 2 ст. 45 НК;

метод изменения статуса и характера деятельности налогоплательщика (ст. 45 НК).

В методам налогового контроля также можно отнести, методы документального контроля и методы фактического контроля; в зависимости от характера выполняемых задач: методы сбора информации, подлежащей обработке; методы, обеспечивающие сбор информации (истребование информации у проверяемого, проведение инвентаризации, привлечение понятых и др.); методы обработки собранной информации (анализ, оценка, документальное фиксирование отклонений проверяемых сведений и др.).

Статья 82 НК определяет «открытый» перечень форм налогового контроля, в которое указывается, что помимо указанных форм можно использовать другие. Однако следует учитывать, что в качестве самостоятельных форм налогового контроля можно применять только те, которые определены законом, это следует из статьи 1 НК. Применение других форм может нарушить права налогоплательщика и привести к судебным разбирательствам, а также отмене соответствующих нормативных актов. Таковы выводы материалов судебных разбирательств.

Тут еще присутствует путаница и смещение форм и методов налогового контроля, одно подменяя другим.

Главной отличительной чертой методов налогового контроля от его форм является то, что методы налогового контроля не имеют самостоятельного значения и не могут использоваться обособленно от какой-либо определенной формы налогового контроля. Однако, это понятия довольно часто путают, но эти моменты рассмотрим подробнее в других публикациях. (процитировано из статьи: Формы налогового контроля. Зрелов А.П. «Налоги и налогообложение», 2005, № 6).

ВЫВОДЫ:

📌 Подчеркну: формы и методы проведения налогового контроля регламентируются только Налоговым Кодексом РФ. Никакие письма ведомств не должны хоть как-нибудь вмешиваться в эти вопросы в части ухудшения положения налогоплательщика. Вообще никак. Самодеятельных, ретивых и строптивых инспекторов, отклоняющихся от норм Налогового Кодекса при проведении налогового контроля, надо пресекать.

Следующая публикация цикла налогового ликбеза: «Знай свои налоговые права» — 04.07.2023 года/

«Какой ужас! — сказал Стивен Кинг и закрыл Налоговый Кодекс!» (шутка)/



Требуется помощь налогового юриста и налогового консультанта – обращайтесь!

Константин Чупырь