Бухгалтерские проводки. Принцип двойной записи. Простыми словами

Продолжаю цикл публикаций по бухгалтерским проводкам. Прежде чем погружаться в бухгалтерские проводки поговорим как вообще делаются записи в бухгалтерских проводках.

Двойная запись — это способ бухгалтерского учёта, когда каждое действие с денежными средства или аналогом денежных средств записывается в равной сумме по двум счетам — кредиту и дебету. Бухгалтер пишет, откуда поступили деньги, куда ушли, за счет чего образовались и к какому результату привели.

После того, как это записано, составляется ведомость с равными оборотами (оборотно-сальдовая ведомость) по дебету и кредиту, при это должно равенство, если этого не произошло, где-то закралась ошибка.

Простыми словами с примером — двойная запись в основном означает, каждая операция в бухгалтерском учете должна быть занесена в два счета: при этом запись в один счет сопровождается противоположной записью в другой счет.

Пример: при пополнении кассы на 100 000 рублей необходимо будет произвести запись по дебету в счет кассы на 100 000 рублей и запись по кредиту в счет расходов на 100000 рублей. Если же компания берет кредит на 500 000 рублей, то необходимо провести запись по дебету в счет обязательств на 500 000 рублей и запись по кредиту в счет активов также на 500 000 рублей.

Для чего нужна двойная запись в бухгалтерском учете? Прежде всего это необходимое требование для контроля бухгалтерских записей при отражении хозяйственных операций.

Двойная запись в бухгалтерском учете используется для учета движения денежных средств и имущества. Каждая операция записывается на два счета: дебетовый и кредитовый. Дебетовый счет отражает увеличение активов или уменьшение пассивов, а кредитовый счет отражает увеличение пассивов или уменьшение активов. Двойная запись позволяет выявлять ошибки в учете и обеспечивает точность финансовой отчетности.

Согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет в организациях должен вестись посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета.

Двойная запись в бухгалтерском учете — это важный элемент получения правильной информации о делах предприятия. Этот метод означает, что все операции должны быть записаны на соответствующие счета в бухгалтерском учете в соответствии с планом счетов предприятия, чтобы информация была точной и надежной.

Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между счетами. Связь между счетами именуют корреспонденцией счетов, а непосредственно сами счета — корреспондирующими.

Результаты правильного ведения таковы:

создание единой системы учета;

контроль над использованием имеющихся ресурсов и источниками финансирования;

правильное формирование отчетности.

В зависимости от типа счета (активный, пассивный или активно-пассивный) на каждом из них может быть увеличение или уменьшение объекта учета. Благодаря этому можно легко узнать, откуда приходят деньги и куда они уходят, а также понимать, каково финансовое положение компании.

Интереснейшая тема, такая как равенство остатка дебета и кредита на всех счетах организации. Это, с одной стороны, может показаться скучным и банальным, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Как вы думаете, что происходит, когда все остатки счетов, включая дебет и кредит, совпадают на отчетную дату? Это значит, что все операции были проведены правильно, а баланс организации полностью сбалансирован. И, следовательно, гарантирует тождество в балансе: Актив = Пассив. Так что делайте все правильно, и ваш баланс всегда будет на высоте.

Двойная запись — это как танец, где каждое движение имеет свой путь поступления и выбытия. В этом танце мы видим разнообразные операции, которые изменяют средства их владельца. Мы можем наблюдать, как эти средства формируются, откуда они приходят, а также финансовые итоги, которые характеризуют не только производственную деятельность, но и многие другие аспекты жизни. Эта игра с финансами может быть настолько захватывающей, что превращается в настоящее искусство.

Красота двойной записи заключается в том, что она позволяет разглядеть более наглядно и понятно про имущество предприятия.

Ведь именно эта двойственность закладывает основу экономического успеха и роста бизнеса!

Баланс рассматривает состав и размещение статей актива, а также способы их формирования в статьях пассива. Общая сумма записей в активе должна быть равна общей сумме записей в пассиве для обеспечения точности бухгалтерских проводок. Поэтому баланс предоставляет возможность легко проверить правильность бухгалтерского учета.

Примеры использования метода двойной записи

Снятие наличных денежных средств из банка в кассу. Снятие наличных денежных средств из банка в кассу отражается исходя из сущности двойной записи бухгалтерской проводкой: Дебет счета 50 «Касса» — Кредит счета 51 «Расчетные счета». Оба счета 50 и 51 — активные, соответственно, по дебету счета 50 отражается увеличение денежных средств в кассе, а по кредиту счета 51 — уменьшение средств на расчетном счете. Величина активов организации не меняется, меняется лишь структура активов (безналичные деньги стали наличными). Внесение наличных денежных средств в качестве вклада в уставный капитал. Внесение наличных денежных средств в качестве вклада в уставный капитал отражается: Дебет счета 50 — Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями», субсчет «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал». Счет 75 — активно-пассивный, при этом в данном случае его кредитование означает не увеличение кредиторской задолженности организации перед учредителями, а уменьшение дебиторской задолженности по вкладам в уставный капитал. Ведь указанной проводке предшествовала запись вида: Дебет счета 75 — Кредит счета 80 «Уставный капитал». Приобретение товаров. Приобретение товаров отражается проводкой: Дебет счета 41 «Товары» — Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Счет 41 — активный, его дебетование означает увеличение актива (в данном случае товаров). Счет 60 — активно-пассивный, кредит этого счета в данном случае показывает увеличение кредиторской задолженности организации по оплате поставленного товара.

Метод бухгалтерского учета, который использует двойную запись как основной элемент, является эффективным способом обеспечения систематичности, последовательности и организованности всех бухгалтерских процедур. Благодаря этому методу можно получить детальную информацию об активах и пассивах компании, что позволяет:

анализировать экономическое состояние предпринимаемых действий;

контролировать их законность.

Принцип двойной записи в бухгалтерском учете позволяет описывать действия, влияющие на баланс организации. Этот принцип гарантирует, что отклонения в одной части не исказят конечную сумму и обеспечивает правильность бухгалтерских расчетов. Если изменения происходят одновременно, то сумма дебетового и кредитового оборота будет равна. Двойная запись позволяет надежно фиксировать хозяйственные операции, обеспечивая правдивость учета и отчетности.

Соблюдение правила двойной записи хозяйственных операций является важным для поддержания баланса и выявления ошибок в учете.

В бухгалтерском учете формируются три обязательных атрибута — это счета, баланс и двойная запись.

Они достигают баланса, так как соблюдают принципы равенства дебета и кредита, а также соотношений между активами и пассивами.

Есть вопросы — обращайтесь! Константин Чупырь.