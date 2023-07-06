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Константин Чупырь
Налоговые штрафы

Льгота, то она есть, то её сразу нет. Или, одна рука не ведает, что делает другая

Компанию не оштрафовали только потому, что налоговые инспекторы сами ввели в заблуждение налогоплательщика по поводу налоговой льготы.
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Льгота, то она есть, то её сразу нет. Или, одна рука не ведает, что делает другая
фото freepik.com

Компания на протяжении более 5-лет начиная с 2013 года заявляла в декларации льготу по налогу на имущество.

Инспекторы, проверив компанию за период с 2014 по 2016 годы, обнаружили, что компания незаконно использовала льготы. В связи с этим, им были начислены дополнительные налоги, а также наложены штрафы на компанию. Недоимка составила 117 194 472 руб., пени по налогу на имущество в размере 35 989 150,93 руб. и штраф в размере 2 929 862 руб. в порядке статьи 122 НК.

Суд согласился с суммой налога, которую компания должна доплатить, но не согласился с наказанием. Налоговый орган своими действиями создал в компании ожидание, что ее поведение в отношении льготы по налогу на имущество законно.

Дело в том, что инспекция провела выездную проверку ранее в 2013 году и не усмотрела нарушений, и кроме того, общество подало декларации за 2014 и 2015 годы и в рамках камеральной проверки льготы по налогу на имущество инспекторы приняли без замечаний, даже запрашивали документы по льготе. То есть, у налогоплательщика сформировалось мнение о правомерности применении льготы.

А звучит это красиво и торжественно (из судебного акта): «Инспекция своими действиями на протяжении многих лет сформировала у налогоплательщика соответствующие законные ожидания относительно оценки своего поведения со стороны государства как правомерного (не требующего самостоятельного исправления)». Поэтому, данное обстоятельство, исключает вину лица в совершении налогового правонарушения, оштрафовать компанию нельзя.

А еще привлекла внимание интересная фраза суда первой инстанции, цитирую:

«При разрешении дела суд также учитывает приведенную Обществом в письменных пояснениях судебную практику по применению льготы по п. 21 ст. 381 НК. Свои выводы суд основывает на том, что приведенная практика не имеет отношения к предмету рассматриваемого спора, а также не является для суда руководящими разъяснениями».

Действительно была Обществом приобщена судебная практика, которая не относится к предмету спора, либо суд не пожелал ее учитывать и вот как-то невнятно отказался обосновывать свою позицию по данному поводу.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.10.2022 по делу N А27-12092/2019.

Вывод:

Странность этого спора в том, что из него не совсем понятно, в принципе могло ли общество применить льготу по налогу на имущество или нет. Дело в том, что обществом добровольно была оплачена сумма налога на имущество в размере доначисления после завершения выездной налоговой проверки, но до принятия оспариваемого решения. И вот с этого момента не понятно, а если общество могло применять льготу, то почему не защитило её, а доплатило?!

Как говорил Аркадий Райкин «Загадка-рекбус-кроксворд».

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Константин Чупырь.

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Налоговый юрист в Частная практика

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Налоговые штрафы

    Льгота, то она есть, то её сразу нет. Или, одна рука не ведает, что делает другая

    Компанию не оштрафовали только потому, что налоговые инспекторы сами ввели в заблуждение налогоплательщика по поводу налоговой льготы.

    Льгота, то она есть, то её сразу нет. Или, одна рука не ведает, что делает другая
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