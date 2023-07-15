Налоговый ликбез. Статьи НК, письма Минфина и судебные кейсы

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи Налогового Кодекса, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы.

Сегодня разберем подпункт 6 пункта 2 статьи 1 Налогового Кодекса РФ.

Подпункт 6, пункта 2, статьи 1 НК

Фабула самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории «Сириус» о местных налогах и сборах/

Данная статья состоит из 9-ти пунктов или некоторые называют их «частями».

Сам пункт 2-й звучит следующим образом:

Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе:

Подпункт 6 звучит следующим образом:

ответственность за совершение налоговых правонарушений;

И этот комментируемый подпункт тоже довольно древний по сравнению с существованием самого Налогового кодекса и родился примерно 31 июля 1998 года.

И данная норма дожила до наших дней практически не видоизменилась.

До 09 июля 1999 года во фразе присутствовало слово «устанавливает» и звучал подпункт так: «устанавливает ответственность за совершение налоговых правонарушений». Позднее, в 1999 году слово «устанавливает» убрали из текста.

Основной посыл этой нормы в том, что «никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены названным Кодексом. Ответственность за совершение налоговых правонарушений устанавливается в ст. 1 Налогового кодекса РФ, а не в законодательстве субъекта Российской Федерации. (Взято и перефразировано из Определения Верховного Суда РФ от 18.10.2002 № 59-Г02-14)».

Субъекты РФ через свои нормативно-правовые акты пытались в далеком-недалеком прошлом привлекать налогоплательщиков к ответственности при выявлении налоговых нарушений по налогам, которые регулировались субъектами федерации. Пример: «Согласно ст. 9 Закона Амурской области «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности на территории Амурской области» ответственность за нарушение рассматриваемого Закона определяется в соответствии с федеральным законодательством и законами области. Отдельные положения Закона Амурской области от 28.04.1999 «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности на территории Амурской области» противоречили федеральному законодательству, так как ими устанавливается круг плательщиков единого налога, а в соответствии с налоговым законодательством РФ региональный законодатель не вправе ограничивать круг плательщиков налога на вмененный доход (Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2002 №59-Г02-14)». Такие положения встречались и в других регионах.

В последующем Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 были поставлены точки над «i».

Так пунктом 28 было указано: «При проверке соблюдения компетенции органом или должностным лицом, принявшим нормативный правовой акт, суд выясняет, относятся ли вопросы, урегулированные в оспариваемом акте или его части, к предмету ведения Российской Федерации, полномочиям Российской Федерации или полномочиям субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, к ведению субъектов Российской Федерации или к вопросам местного значения. При этом следует иметь в виду, что законодатель субъекта Российской Федерации по вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов вправе самостоятельно осуществлять правовое регулирование при отсутствии соответствующего регулирования на федеральном уровне.

В указанных случаях суду необходимо проверять, приняты ли оспариваемый акт или его часть в пределах усмотрения субъекта Российской Федерации, предоставленного ему при решении вопросов, отнесенных к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.

Проверяя полномочия органа (должностного лица) необходимо, в частности, учитывать следующее:

г) нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации не могут устанавливаться санкции (меры ответственности) за нарушения налогового законодательства (подпункт 6 пункта 2 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации)».

Налоговое правонарушение означает, что налогоплательщик, налоговый агент или другое лицо сделали что-то противоправное деяние (действие или бездействие), нарушив законы о налогах. Это первый признак налогового правонарушения.

Первый признак — противоправность, второй признак налогового правонарушения - налоговая наказуемость.

То есть, признак налоговой противоправности и налоговой наказуемости - два взаимодополняющих признака.

В налоговой сфере государство разрешило региональным и муниципальным органам устанавливать только правила, которые регулируют налоговое законодательство. Они не имеют права создавать правила, которые включают меры принуждения к нарушителям налогового законодательства.

❗Обратите внимание, мои дорогие, признак налогового правонарушения — противоправность, т. е. (действие или бездействие.

Противоправность — это такое поведение, которое нарушает закон, независимо от того, знал ли человек или общество о том, что его действия незаконны. Иными словами, противоправность означает, что человек или общество не выполняет требований закона. Противоправное поведение может быть как активным нарушением закона, так и пассивным — бездействием.

✅🛡 Нелишним будет вспомнить про презумпцию невиновности в налоговом праве.

Пункт 6 ст. 108 НК определяет, что лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.

При рассмотрении налоговых споров суды исходят из предположения, что налогоплательщики и другие участники экономических отношений действуют добросовестно. Это означает, что если налогоплательщик получает налоговую выгоду, то его действия являются экономически обоснованными, а информация в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности считается достоверной (п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»).

Вывод:

📌Во-первых, обязанности уплачивать налоги и сборы могут быть предусмотрены как в Налоговом кодексе, так и в иных нормативно-правовых актах.

📌Во-вторых, ответственность за нарушение этих обязанностей может быть предусмотрена только в Налоговом кодексе РФ.

📌Пока не доказано иное, налогоплательщик не считается виновным в совершении налогового правонарушения. Но, несмотря на это, защита налогоплательщика должна быть активной на всех стадиях налоговых правопритязаний.

«Главное в налогообложении — не налогооблажаться»!

Константин Чупырь.