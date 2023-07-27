Бухгалтерские проводки. Основные средства счета 01, 02

Цикл публикаций по бухгалтерским проводкам. Сегодня начнем объемную публикацию про основные средства проводимыми по счетам 01 и 02.

Немного отступления от темы

Так как объем информации большой по этим счетам, и не только по этим счетам, и дополнительно раскрывается информация по различным понятиям, то публикации разбиваются по частям, что-то на подобие «прода», есть такой способ повествования в эпистолярном деле.

Данные публикация хоть и имеют вид специализированной информации, но все-таки будем придерживаться законов литературного изложения. Тем более, что большие тексты сложнее читаются и сложнее воспринимаются и я берегу ваше, мои дорогие читатели, драгоценное время и желаю, чтобы мы вместе получили чуточку больше знаний в этом прекрасном, нетривиальном и бескрайнем мире бухгалтерского учета.

Что такое Основные Средства

Основные средства (ОС) — если кратко, это материальные объекты, предназначенные для длительного использования в хозяйственной деятельности организации. Они включают в себя здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные активы. Основные средства отражаются на балансе компании и подлежат амортизации, то есть постепенному учету износа и старения. Это важная составляющая бухгалтерии, так как помогает контролировать стоимость и эффективность использования материальных активов.

Основные средства (ОС) представляют собой оборудование и другое дорогостоящее имущество, которое компания использует более одного года.

Основное средство отличается от инвентаря, стоимость которого ниже определенного лимита. ОС отличается от сырья и материалов, которые используются единожды. А также отличается от товаров, готовой продукции и долгосрочными активами к продаже, предназначенных для продажи.

Об этом указано в статье 257 Налогового Кодекса, пункте 4 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина от 11.07.2018 № 03-03-06/2/48148).

В Налоговом Кодекса, а именно в статье 257, дано определение Основных Средств, в том понимании, котором хотят понимать в налоговом ведомстве.

Звучит из статьи следующим образом:

«Под основными средствами в целях настоящей главы понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, либо выявлено в результате инвентаризации, — как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с пунктами 8 и 20 статьи 250 настоящего Кодекса), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом».

Переводя на более человеческий язык и резюмируя статью 257 НК и получаем следующие критерии, по которым относят к Основное Средство:

срок полезного использования (СПИ) более 12 месяцев,

первоначальная стоимость выше лимита, который составляет в налоговом учете 100 000 рублей, в бухгалтерском учете - любая сумма, установленная в учетной политике.

Основные средства отражаются насчете 01 следующим образом:

по дебету — при поступлении,

по кредиту — при списании.

Амортизация и обесценение учитываются отдельно на счете 02:

по кредиту — при начислении,

по дебету — при списании. (Пункт 39 Федеральных стандартов бухгалтерского учета 6/2020).

Балансовая или остаточная стоимость ОС рассчитывается как первоначальная стоимость минус начисленная амортизация и обесценение. Эта стоимость отражается в балансе. (Пункт 25 Федеральных стандартов бухгалтерского учета 6/2020).

Об этом в следующей публикации.

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Константин Чупырь, налоговый юрист, налоговый консультант.