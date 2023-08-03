Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Налоги, взносы, пошлины

4 августа - День Налогового Консультанта

Дорогие налоговые консультанты! В этот прекрасный день хочется вам сказать слова признания и благодарности.
30
4 августа - День Налогового Консультанта

Ваша работа требует глубоких знаний, аккуратности и ответственности.

Вы помогаете людям разобраться в запутанных налоговых вопросах, способствуя развитию бизнеса и экономики.

Ваше профессиональное мастерство и умение найти компромиссные решения – это неоценимый вклад в развитие общества. Поздравляю вас с Днем Налогового Консультанта!

Желаю вам новых профессиональных достижений, удачи, благополучия и уважения коллег и клиентов. Будьте всегда на высоте и продолжайте делать свою важную работу с любовью и страстью!

4 августа 2000 года в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих появилось дополнение, касающееся новой квалификационной характеристики «Консультант по налогам и сборам». Именно этот день отмечается в стране как День Налогового Консультанта.

С праздником, коллеги!

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Руководитель фронт-офиса в Налоговое Бюро

60 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип bugrushevadvokat
    bugrushevadvokat

    Как снизить штраф налоговой с помощью финансового анализа

    Если инспекторы в рамках налоговой проверки выявляют занижение налоговой базы и неуплату организацией налогов, назначается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. А если инспекторы еще и умысел налогоплательщика докажут, то штраф начислят по ставке 40% (ст. 122 НК РФ).

    Как снизить штраф налоговой с помощью финансового анализа
    15
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Госзакупки

    Неправомерное включение в реестр недобросовестных поставщиков. Что делать?

    Изначально реестр недобросовестных поставщиков был создан исключительно для защиты участников госзакупок. Что может быть лучше: обратившись к единому источнику, тотчас убедиться в добросовестности выбранного поставщика? Но что делать, если вы обнаружили в черном списке себя или свою фирму, причем абсолютно незаслуженно?

    Неправомерное включение в реестр недобросовестных поставщиков. Что делать?
    189
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов

    Подпишитесь на журнал с экспертным контентом лично от главреда «Клерка» за 99 рублей в месяц. Аналогию про цену равную чашке кофе мы тут писать не будем :-)

    💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов
    307
    Логотип Школа бизнеса Турова
    Школа бизнеса Турова

    25 трэш-законов: Отсрочки по кредитам / Новый «комсомол» / Запрет на смену пола

    Объем новых законов настолько велик, что даже просто просмотреть их нет времени, не то, что детально изучить и сделать для вас обзор. Предстоит много работы, чтобы разобраться с этим объемом.

    1
    169
    Логотип Аркадий Брызгалин
    Аркадий Брызгалин

    КС РФ признал неконституционными положения НК РФ по уведомлениям о КИК

    Срок для решения ФНС России о проверке начинается с момента получения первого уведомления. Если же в уточнении упоминается новая сделка, срок исчисляется со дня получения уточненного уведомления.

    2,1 тыс.
    Логотип Школа бизнеса Турова
    Школа бизнеса Турова

    Цифровой рубль. Финальная версия. Как изменится ваша жизнь

    24 июля был подписан ряд законов, которые, как ожидается, вы увидите в статье 27 июля. На самом деле я не знаю точного количества законов, которые Путин якобы подписал. Я обнаружил 63 новых закона в системе «Консультант плюс», и это без постановлений правительства и других документов.

    8
    439
    Читать еще