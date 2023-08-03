4 августа - День Налогового Консультанта

Дорогие налоговые консультанты! В этот прекрасный день хочется вам сказать слова признания и благодарности.

Ваша работа требует глубоких знаний, аккуратности и ответственности.

Вы помогаете людям разобраться в запутанных налоговых вопросах, способствуя развитию бизнеса и экономики.

Ваше профессиональное мастерство и умение найти компромиссные решения – это неоценимый вклад в развитие общества. Поздравляю вас с Днем Налогового Консультанта!

Желаю вам новых профессиональных достижений, удачи, благополучия и уважения коллег и клиентов. Будьте всегда на высоте и продолжайте делать свою важную работу с любовью и страстью!

4 августа 2000 года в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих появилось дополнение, касающееся новой квалификационной характеристики «Консультант по налогам и сборам». Именно этот день отмечается в стране как День Налогового Консультанта.

С праздником, коллеги!