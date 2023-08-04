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Константин Чупырь
НК РФ

О бедном налогоплательщике замолвите слово жалобой в вышестоящий налоговый орган

Практика рассмотрения жалоб в вышестоящем налоговом органе сводится к тому, налогоплательщикам системно отказывают в рассмотрении или удовлетворении. Так ли он ужасен и кровожаден вышестоящий налоговой орган.
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«У тебя нет шансов победить, если в споре с налоговым органом ты вооружен только лишь логикой, фактами и здравым смыслом. Нужно проявлять не дюжею смекалку» © Константин Чупырь, 2023.

Предисловие

Данные материал собирался до того, как в налоговой системе пошли структурные изменения. Речь идет о переходе налоговым органом с трехуровневой системы, где были инспекции (ИФНС) или еще их называют ТНО или Территориальное отделение налоговой службы — это отделение налоговой службы, которое работает в определенном городе или районе, на двухуровневую систему, где инспекции упраздняются как таковой. Такая реструктуризация произошла в ряде регионов и местное управление федеральной налоговой службы (УФНС) становится в начале цепочки взаимоотношений с налогоплательщиком. При двухуровневой системе налоговые споры отданы на центры компетенции по досудебному урегулированию споров, т. е. в межрегиональные ИФНС России по соответствующим федеральным округам. Ссылку центров прилагаю:

Не смотря на изменения в структуре налоговых органов, данный материал будет актуален и в текущем моменте.

В общем и целом, складывается ситуация, когда налогоплательщики не верят в свои возможности обжалования неправомерного документа инспекции, не верят в возможность справедливого принятия решения вышестоящим налоговым органом по своим жалобам.

Чем может быть вызвано неверие в успех?!

Часто слышу такое: «если придет проверка, то найдут еще что-нибудь». По всей видимости есть что скрывать.

Либо слышу: «да, все равно правды не найдешь». Отчасти это заблуждение, правду можно и нужно искать. Активная защита на всей стадии претензий по недоимке позволяет добиваться успеха, даже, казалось бы, в безнадежных ситуациях, я сейчас не говорю о явном уклонении от уплаты налога. Если вы активно отстаиваете взаимоотношение с контрагентом и сделку с ним, это позволяет снять претензии налогового органа и, следовательно, ведет к уменьшению суммы недоимки. И так по каждой сделке – активная защита, несмотря на то, чтобы там налоговый орган не говорил. А вот пассивная защита в большинстве случаев приводит к доначислению.

Как бы это не было печально и с точки зрения закона это не законно, но налоговый орган при проверке заявляет только негативную сторону сделок. Это надо признать, это факт и этому надо противостоять. Положительные моменты, реабилитирующие налогоплательщика, налоговыми органами замалчиваются, хотя по закону, по Налоговому Кодексу РФ и сложившейся судебной практике, в отношении налогоплательщика действует, должна действовать, презумпция невиновности.

О презумпции невиновности говорится в пункте 6 статьи 108 НК. Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.

При этом, исходя из положений п. 2 ст. 22 НК, устанавливающих обязанность налоговых органов обеспечивать права налогоплательщиков, налоговое администрирование должно осуществляться с учетом принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов и недопустимость создания формальных условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону (взято из «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018)»).

И в дополнение, «недопустим отказ в осуществлении прав налогоплательщиков только по формальным основаниям, не связанным с существом реализуемого права, и по мотивам, обусловленным лишь удобством налогового администрирования («Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №2 (2019)»).

Красиво написано, не правда ли?

На практике же мы знаем о массовых нарушениях налоговом органом при проведении налогового администрирование.

А для себя подчеркнем — «доказательства, предусмотренные законом» и мы знаем, что налоговый орган довольно часто, мягко скажем, отклоняется от норм закона.

Помните сказку про лягушку, которая попала в кувшин со сметаной. К сожалению, в отношениях с налоговыми органами нужно активно защищаться и тогда лягушка из сметаны взобьет масло и высвободится из кувшина.

Я довольно часто рассказываю практически всем своих клиентам некую такую мотивирующую цитату:

— Сэр, мы окружены!

— Это прекрасно! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!

Вот примерно так же надо себя вести с налоговыми органами, защищаться, активно защищаться в любом направлении и даже возможно контрнападение. Даже, казалось бы, невероятные доказательства, предъявленные налоговому органу или суду, помогают избежать негативных последствий в виде доначислений.

Но, к сожалению, некоторые налогоплательщики предпочитают договариваться с инспекторами вне рамок конструктивного диалога и вне рамок правового поля. Кому-то это удается, кому-то нет, а кому-то грозит серьезными проблемами уголовного преследования не по Налоговым Кодексу. Ну вы, дорогой читатель, понимаете, о чем я.

Отчасти желание решать вопросы с инспекторами, назовем это «нестандартными методами», удобством и простой данного способа, или это связано с самобытностью, отчасти невозможностью и незнанием своих прав, а также прав и обязанностей вышестоящего налогового органа и порядка обжалования документов и действий-бездействий налоговых инспекторов, и прав и обязанностей последних.

Следите за продолжением...

Константин Чупырь, налоговый юрист, налоговый консультант.

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Руководитель фронт-офиса в Налоговое Бюро

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Комментарии

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    О бедном налогоплательщике замолвите слово жалобой в вышестоящий налоговый орган

    Практика рассмотрения жалоб в вышестоящем налоговом органе сводится к тому, налогоплательщикам системно отказывают в рассмотрении или удовлетворении. Так ли он ужасен и кровожаден вышестоящий налоговой орган.

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