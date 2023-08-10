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Константин Чупырь
НК РФ

Налоговый ликбез. Подпункт 7 Пункта 2 Статьи 1 НК. Знай свои налоговые права

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи Налогового Кодекса, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы.
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Сегодня разберем подпункт 7 пункта 2 статьи 1 Налогового Кодекса РФ.
Фабула самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах.

Данная статья состоит из 9-ти пунктов или некоторые называют их «частями».

Сам пункт 2-й звучит следующим образом:

Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе:
Подпункт 7 звучит следующим образом:
порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.

С 1998 года норма несколько изменилась, не изменилась суть нормы. В первоначальном виде норма звучала так: «устанавливает порядок обжалования действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц».

Со временем из нормы исключили слово «устанавливает», а также слова «налоговых органов и» исключены, в тоже время после слова «обжалования» дополнены словами «актов налоговых органов и».

Если смотреть на положения Пункта 2 статьи 1 Налогового Кодекса РФ, то этот пункт:

Положения, изложенные в пункте 2 статьи 1 Налогового кодекса РФ, подтверждают главенство Налогового кодекса РФ над другими федеральными законами в сфере налоговых правоотношений. Более того, вопросы, описанные в подпункте 7 пункта 2 статьи 1 Налогового кодекса РФ, должны регулироваться исключительно нормами Налогового кодекса РФ. Изменения в этих положениях могут быть внесены только путем изменения самого Налогового кодекса РФ. Таким образом, общие принципы налоговой системы РФ (пункты 1-7 пункта 2 статьи 1 Налогового кодекса РФ) могут быть регулированы только нормами Налогового кодекса РФ, а не другими федеральными законами.

Комментируемая норма встречается в судебной практике, но знаковых интересных поворотных судебных актов, или фраз, или позиций судов связанной с данной нормой нет.

Был интересный факт.

В 2001 году МНС России опубликовал приказ от 17 августа 2001 года № БГ-3-14/290 «Об утверждении регламента рассмотрения споров в досудебном порядке» в попытке заполнить имеющийся пробел. Однако на данный момент этот документ фактически не является действующим, поскольку не соответствует действующему законодательству о налогах и сборах, а также нормативным правовым актам, регулирующим деятельность налоговой службы. Следует отметить, что этот документ является незаконным не только по причине запрета на регулирование данной процедуры иными актами, кроме законодательства о налогах и сборах, но и потому, что он не был зарегистрирован в Минюсте России и не был опубликован, несмотря на то, что он затрагивает права, интересы граждан и механизм реализации их прав, свобод и обязанностей.

Историческая справка: когда так называлось ФНС России — Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. В далеком 1998 (25 декабря) Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (МНС России). Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 27.03.2023) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство Российской Федерации по налогам и сборам преобразовано в ФНС, передав его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, по ведению разъяснительной работы по законодательству РФ о налогах и сборах Минфину РФ.

И что более странно это то, что Высший Арбитражный Суд своим определением от 22.07.2009 № ВАС-8298/09 указал, что данный документ, речь про приказ от 17 августа 2001 года № БГ-3-14/290 «Об утверждении регламента рассмотрения споров в досудебном порядке», утратил силу в связи с изданием приказа МНС РФ от 16.07.2004 № САЭ-4-14/44дсп@#. Т. е. публичный, не прошедший регистрацию в минюсте, документ, который в принципе незаконен, Высший Арбитражный Суд, что документ отменен в связи с принятием другого документа, который даже не публичный, т. к. является документов для служебного пользования.

Коллеги высказывались по этому поводу примерно так, еще название было у статьи интересное «Нормативный партизанский акт»: «Существует Регламент, который был утвержден Приказом МНС России от 17.08.2001 N БГ-3-14/290 и доступен в правовых базах. Арбитражные суды ссылаются на этот Регламент (см. Постановления ФАС ВСО от 21.05.2008 № А33-11818/07-Ф02-2060/08, Третьего ААС от 11.02.2008 № А33-11818/2007-03АП-33/2008, Девятого ААС от 24.11.2008 № 09АП-14315/2008-АК). Однако, по информации, полученной еще 16.07.2004, МНС России выпустило Приказ № САЭ-4-14/44дсп@#, который признает Приказ № БГ-3-14/290 утратившим силу».

Практический процесс замены нормативных актов может иметь определенные нюансы. В данном случае, официально опубликованный Приказ, который считался действующим для всех, был отменен Приказом, имеющим гриф «для служебного пользования», который не был нигде опубликован или зарегистрирован. Кроме узкого круга специалистов, никто не знал о существовании второго приказа.

В свете последних событий в ВАС РФ возникает необходимость тщательного обдумывания применения нормативных правовых актов арбитражными судами. Возможно, что в секретном партизанском совещании в брянском лесу было принято решение об отмене данного акта. Если арбитражный суд применит уже отмененный акт, не зная, что он утратил силу на момент судебного разбирательства, то ему придется рассмотреть дело повторно, так как пересмотр по новым обстоятельствам станет неизбежным.

В отношении указанных судебных актов, а также других судебных актов, в которых применяется Регламент, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации фактически призывает стороны дел обратиться в арбитражные суды на основании новых обстоятельств.

А это, на минуточку, судебная практика, и не простого суда, а Высшего Арбитражного Суда.

В интересное время живем.

Есть вопросы или нужна помощь – обращайтесь!!!

Константин Чупырь.

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Руководитель фронт-офиса в Налоговое Бюро

61 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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