Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
НК РФ

Налоговый ликбез. Пункт 3 Статьи 1 Налогового Кодекса РФ

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи Налогового Кодекса, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы.
18

Сегодня разберем пункт 3 статьи 1 Налогового Кодекса РФ.

Фабула самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории «Сириус» о местных налогах и сборах

Данная статья состоит из 9-ти пунктов или некоторые называют их «частями».

Пункт 3-й звучит следующим образом:

Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения по установлению, введению и взиманию сборов, страховых взносов в тех случаях, когда это прямо предусмотрено настоящим Кодексом.

С 1998 года норма незначительно изменилась и Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ  после слова «сборов» была дополнена словами «страховых взносов».

Данная норма довольно часто встречается в судебной практике как императивная норма.

Судебные акты сообщают нам, что в соответствии с п. 3 ст. 1 НК действие Кодекса распространяется на отношения по установлению, введению и взиманию сборов в тех случаях, когда это прямо предусмотрено ими.

Согласно пункту 5 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации, никому не может быть поручено платить налоги, сборы или взносы, которые имеют признаки налога или сбора, но не предусмотрены Кодексом или установлены другим способом, чем это определено Кодексом. Это значит, что взимание обязательных платежей, которые являются налогами или сборами, но не указаны явно в Налоговом кодексе, является противозаконным.

Это связано с тем, что с момента принятия и вступления в силу Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) было замечено двойственное развитие направления законодательства, связанных с регулированием фискальных взиманий.

С одной стороны НК РФ регулирует более двадцати налогов, сборов и взносов, а также таможенное законодательство. С другой стороны существуют нормативные правовые акты, не включенные в состав налогового законодательства, которые устанавливают фискальные взимания. Количество таких актов достигает значительного уровня, некоторые налоговые эксперты называют цифру семьдесят, суда относят плату за «Платон» и взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, и так далее, и тому подобное. Это говорит о таком явлении как «параллельная» налоговая система страны, основанная на положениях НК РФ о возможности взимания сборов вне рамок налогового законодательства (п. 3 ст. 1 НК).

По сей день отношения по уплате сборов тоже не имеет четко очерченного законодательного регулирования.

Отношения по уплате сборов регулируются налоговым законодательством, в частности пунктом 3 статьи 1 Налогового Кодекса. Если Налоговый кодекс РФ не предусматривает иное, то он применяется к отношениям по установлению, введению и взиманию таких сборов. В настоящее время не существует специального «права сборов», но возможно, оно появится в будущем. Уплата сборов является условием для совершения юридически значимых действий, которые желательны для плательщика. Плательщик самостоятельно решает, желает ли он получить эти действия от государства и при этом предварительно оплачивает сбор. Доказательства оплаты сбора предоставляются для инициирования процедуры совершения указанных действий.

Что касается оплаты налогов и страховых взносов, большинство правил и законов, регулирующих эти отношения, одинаковы. То есть, нормы Налогового кодекса РФ относятся и к налогам, и к страховым взносам, если это явно не указано в нормах. Разделение налогов и страховых взносов в Налоговом кодексе можно считать в основном искусственным и, возможно, созданным только для оправдания того, что с 2010 по 2016 годы страховые взносы уплачивались по отдельному законодательству и со своими терминами.

Выводы:

Очень легко и непринужденно можно запутаться, что есть сборы в налоговом понимании, и что таковыми не является, если с самими налогами более-менее понятно, то со сборами легко ошибиться и далеко не все сборы можно отнести к налоговым сборам регулируемым Налоговом Кодексом. В Налоговом Кодексе РФ перечислены строго только налоги и сборы, которые регулируются данной законодательной нормой. Но есть противоречивые сборы, например: в случае платежей, связанных с загрязнением окружающей среды, эксперты не определяют это как сборы в понимании, принятого для налоговых правоотношений и регулируются законом об окружающей среда.

«Главное в налогообложении — не налогооблажаться»!

Требуется помощь — обращайтесь!

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Руководитель фронт-офиса в Налоговое Бюро

67 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Что делать Консалт
    Что делать Консалт
    Кадры

    Договоры ГПХ с работниками: как не попасть на проверки и штрафы

    Законодательство не мешает работникам, устроенным по трудовому договору, оказывать услуги тому же работодателю по договору ГПХ. Но тут велики риски, что такой договор проверяющие могут признать трудовым с немаленькими штрафами. Как минимизировать эти риски?

    Договоры ГПХ с работниками: как не попасть на проверки и штрафы
    129
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Ликвидация бизнеса

    Как закрыть компанию (ООО/d.o.o/доо) в Сербии?

    Владение и управление компанией — сложная задача, и в определенных обстоятельствах предприниматели могут решить закрыть свою фирму. Если у вас есть ООО (d.o.o) в Сербии и вы рассматриваете вариант его ликвидации, вам придется следовать определенным шагам и процедурам в соответствии с законодательством Сербии.

    Как закрыть компанию (ООО/d.o.o/доо) в Сербии?
    10
    Логотип nlukina
    nlukina
    Имущественный вычет

    Как вам новость? Россияне могут остаться без налоговых вычетов при покупке квартиры

    Минстрой оценит, нужно ли сохранять в стране налоговые вычеты на покупку жилья. Ведомство уже утвердило методику оценки эффективности налоговых вычетов. На ее основе власти будут делать выводы, нужна ли в дальнейшем эта налоговая льгота или же адресные субсидии нуждающимся более эффективны. А еще в статье инструкция, как получить вычет сейчас.

    Как вам новость? Россияне могут остаться без налоговых вычетов при покупке квартиры
    5
    175
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Ведение бизнеса

    ОФД: личный кабинет и сервисы для бизнеса

    Ежегодные исследования рынка операторов ОФД показывают, что такие организации уже давно выбирают не столько по надежности передачи чеков регулятору, сколько по наличию и качеству дополнительных услуг. Рассмотрим, какие из них наиболее полезны для руководителя и бухгалтера, помогают ускорить работу, избежать ошибок и решить другие вопросы.

    ОФД: личный кабинет и сервисы для бизнеса
    368
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина

    «Клерк» теперь изучают в ВУЗе

    Думаете, программа высшего образования включает только философию, история и профильные дисциплины? А вот и нет! На бухспециальностях теперь ведут лекции о «Клерке»! Представляете? Нас изучают в ВУЗе! Но теперь обо всем поподробнее.

    «Клерк» теперь изучают в ВУЗе
    21
    151
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    НДФЛ

    Новые налоги на удаленных работников в другой стране

    В июле этого года были внесены существенные поправки в НК в части НДФЛ. Изменения касаются порядка налогообложения зарплат работников и вознаграждения физлиц по ГПХ, проживающих за пределами РФ. Поэтому компаниям, работающим с ними, следует изучить поправки подробнее.

    Новые налоги на удаленных работников в другой стране
    143
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Налоговые проверки

    Как ФНС проверяет сотрудничество компании по договорам ГПХ в 2023 году

    Переквалификация отношений из гражданско-правовых в трудовые — основной риск сотрудничества с исполнителями. Проверка отношений, сложившихся между бизнесом и исполнителями на НПД, происходит в несколько этапов. Разберем каждый этап в статье и расскажем, как избежать переквалификации. 

    Как ФНС проверяет сотрудничество компании по договорам ГПХ в 2023 году
    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    1,2 тыс.
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики

    Жизнь современного человека буквально «завязана» на постоянном обучении. Мы учимся как простым «жизненным» вещам, так и получаем профессиональные навыки. Неважно, для чего. Для саморазвития, для более высокой зарплаты или «для галочки». Важный момент в этом вопросе-это эффективность обучения. Как ее повысить и не выгореть?

    Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики
    29
    Читать еще