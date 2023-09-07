Налоговый ликбез. Пункт 3 Статьи 1 Налогового Кодекса РФ

Сегодня разберем пункт 3 статьи 1 Налогового Кодекса РФ.

Фабула самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории «Сириус» о местных налогах и сборах

Данная статья состоит из 9-ти пунктов или некоторые называют их «частями».

Пункт 3-й звучит следующим образом:

Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения по установлению, введению и взиманию сборов, страховых взносов в тех случаях, когда это прямо предусмотрено настоящим Кодексом.

С 1998 года норма незначительно изменилась и Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ после слова «сборов» была дополнена словами «страховых взносов».

Данная норма довольно часто встречается в судебной практике как императивная норма.

Судебные акты сообщают нам, что в соответствии с п. 3 ст. 1 НК действие Кодекса распространяется на отношения по установлению, введению и взиманию сборов в тех случаях, когда это прямо предусмотрено ими.

Согласно пункту 5 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации, никому не может быть поручено платить налоги, сборы или взносы, которые имеют признаки налога или сбора, но не предусмотрены Кодексом или установлены другим способом, чем это определено Кодексом. Это значит, что взимание обязательных платежей, которые являются налогами или сборами, но не указаны явно в Налоговом кодексе, является противозаконным.

Это связано с тем, что с момента принятия и вступления в силу Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) было замечено двойственное развитие направления законодательства, связанных с регулированием фискальных взиманий.

С одной стороны НК РФ регулирует более двадцати налогов, сборов и взносов, а также таможенное законодательство. С другой стороны существуют нормативные правовые акты, не включенные в состав налогового законодательства, которые устанавливают фискальные взимания. Количество таких актов достигает значительного уровня, некоторые налоговые эксперты называют цифру семьдесят, суда относят плату за «Платон» и взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, и так далее, и тому подобное. Это говорит о таком явлении как «параллельная» налоговая система страны, основанная на положениях НК РФ о возможности взимания сборов вне рамок налогового законодательства (п. 3 ст. 1 НК).

По сей день отношения по уплате сборов тоже не имеет четко очерченного законодательного регулирования.

Отношения по уплате сборов регулируются налоговым законодательством, в частности пунктом 3 статьи 1 Налогового Кодекса. Если Налоговый кодекс РФ не предусматривает иное, то он применяется к отношениям по установлению, введению и взиманию таких сборов. В настоящее время не существует специального «права сборов», но возможно, оно появится в будущем. Уплата сборов является условием для совершения юридически значимых действий, которые желательны для плательщика. Плательщик самостоятельно решает, желает ли он получить эти действия от государства и при этом предварительно оплачивает сбор. Доказательства оплаты сбора предоставляются для инициирования процедуры совершения указанных действий.

Что касается оплаты налогов и страховых взносов, большинство правил и законов, регулирующих эти отношения, одинаковы. То есть, нормы Налогового кодекса РФ относятся и к налогам, и к страховым взносам, если это явно не указано в нормах. Разделение налогов и страховых взносов в Налоговом кодексе можно считать в основном искусственным и, возможно, созданным только для оправдания того, что с 2010 по 2016 годы страховые взносы уплачивались по отдельному законодательству и со своими терминами.

Выводы:

Очень легко и непринужденно можно запутаться, что есть сборы в налоговом понимании, и что таковыми не является, если с самими налогами более-менее понятно, то со сборами легко ошибиться и далеко не все сборы можно отнести к налоговым сборам регулируемым Налоговом Кодексом. В Налоговом Кодексе РФ перечислены строго только налоги и сборы, которые регулируются данной законодательной нормой. Но есть противоречивые сборы, например: в случае платежей, связанных с загрязнением окружающей среды, эксперты не определяют это как сборы в понимании, принятого для налоговых правоотношений и регулируются законом об окружающей среда.

«Главное в налогообложении — не налогооблажаться»!

Требуется помощь — обращайтесь!

Константин Чупырь