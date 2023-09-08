Минэкономразвития предлагает увеличить пошлину за регистрацию ПО для ЭВМ, баз Данных, топологии интегральных микросхем

За рассмотрение заявки на госрегистрацию компьютерной программы, базы данных или топологии интегральной микросхемы будет взиматься плата в размере 5 000 рублей для заявителей, не имеющих соответствующих льгот по НК РФ.

Общественное обсуждение изменений будет завершено 18 сентября 2023 года.

В настоящее время госпошлина за регистрацию указанных объектов составляет 4 500 рублей для организаций и 3 000 рублей для физических лиц. Указанные суммы касаются заявителей без льгот.

Также в проекте есть и другие изменения. Предполагается, что нововведения вступят в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, и не ранее месяца после их опубликования в форме федерального закона.

Проект тут.