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Константин Чупырь
ЕНП (единый налоговый платеж)

Новшества от ФНС. Налоговики не будут принимать уведомления с ошибками

ФНС разработала набор контрольных соотношений, при нарушении которых уведомление будет считаться не представленным.
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Новшества от ФНС. Налоговики не будут принимать уведомления с ошибками

Сегодня в поле зрения попал проект приказа ФНС, точнее анонс, вынесенный на общественное обсуждение с перечнем контрольных соотношений, которые говорят о нарушении порядка заполнения уведомления об исчисленных суммах.

То есть, уведомления, которые не соответствует контрольным соотношениям, считаются не представленными (полностью или частично).

Если налоговый орган обнаружит, что неправильно заполнены налоговые уведомления, он будет рассматривать их как неполные или неправильные. И налоговый орган должен будет сообщить об этом налогоплательщику не позднее дня, следующего за получением уведомления, либо в электронном виде через оператора электронного документооборота, либо через твою личную страницу на сайте налоговой службы.

Но если будет предоставлено уведомление на бумажном носителе и по какой-то причине закрыт доступ к личному кабинету, то налоговый орган должен будет отправить заказным письмом сообщение о том не позднее 10 дней, следующих за днем получения уведомления.

Если налоговым органом обнаружено несоответствие показателей представленных уведомлений о налоговых суммах и контрольным соотношением, в таком случае, уведомление будет считаться не представленным в части.

Соотношения хотят сгруппировать по критериям ошибок:

  • в КБК;

  • налоговом периоде (отчетном периоде, сроке уплаты);

  • ОКТМО;

  • годе;

  • сумме;

  • КПП.

Обещают к перечню таблицу соответствия КБК, отчетного периода и срока уплаты.

У налогоплательщиков уже есть подарочек от ФНС в виде письма от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@.  В проект приказа практически дублирует письмо.

Есть интересный момент. Налоговая декларация — что это такое? Это официальное заявление налогоплательщика, которое содержит сведения об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, о сумме налога подлежащего уплате и о других данных, служащих основанием для исчисления налога. (ст. 80 НК). Т. е. это тоже можно расценить как уведомление.

Проводя параллели между уведомлениями и декларациями, складывается интересная ситуация. Допустим, при подаче декларации была допущена ошибка в ОКТМО, то это не приводит к возникновению задолженности по налогу.

Так, в частности, в своих постановления сказали Арбитражный суд Северо-Западного округа от 03.12.2020 N Ф07-12690/2020 по делу № А56-109516/2019 и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа от 22.05.2019 № Ф08-3969/2019 по делу № А32-26703/2018.

Т. е., суды неверное указание какого-либо контрольного соотношения при подаче декларации ошибкой не считают, точнее сказать, считают допустимой ошибкой, не являющейся препятствием для приема декларации. Тогда возникает вполне законный вопрос, а зачем же считать эти же соотношения ошибкой при направлении уведомлений?

Я сейчас не оправдываю налогоплательщиков, допустивших ошибки в уведомлении или в декларации, с кем не случается, но при исполнении основных своих налоговых обязанностей налогоплательщиком допущенные ошибки не должны быть препятствием в приеме уведомления, тем более что ошибки зачастую могут быть сделаны неумышленно и не по воле налогоплательщика, а например из-за программного сбоя или не своевременного внесения изменений в базы данных. Опять же мое мнение, не видя приказа, механизм должен быть какой-то иной, не отказ в приеме, а какое-то встречное уведомление, либо иной механизм коль без контрольных соотношений никак.

К сожалению, пока на руках нет самого проекта приказа ФНС.

Кстати, планируются появление и другие контрольных соотношений.

У меня лично складывается впечатление, что налоговый орган, при его мощнейшем программно-аппаратном обеспечении, при том, что ЕНП до сих пор лихорадит, создает для налогоплательщика дополнительною нагрузку и сама идея единого налогового платежа уже не так едина, и, по сути, это фактически откат в прошлое.

Константин Чупырь.

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Руководитель фронт-офиса в Налоговое Бюро

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Комментарии

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