Налоговые обеспечительные меры на дебиторскую задолженность. Ой, как хочется, а низя

Применять меры, чтобы обеспечить исполнение решения налоговиков о привлечении к ответственности (или об отказе в таком привлечении), к дебиторской задолженности нельзя. Для этого нет правовых оснований.

Это связано с тем, что дебиторской задолженности нет в перечне имущества, на отчуждение которого налоговики могут наложить запрет. Более того, по общему правилу такая задолженность не признается имуществом.

✅ФНС ссылается на сложившийся подход судов . Так, Верховный Суд РФ в своем решении указывал, что дебиторскую задолженность не учитывают при установлении имеющегося у налогоплательщика имущества, к которому можно принять обеспечительные меры .

У кого-то возникает законный вопрос: «в связи с чем ажиотаж?»

Дело в том, что налоговый орган всячески старается пополнить бюджет, иногда это доходить до паранойи как отдельных сотрудников, так и целых подразделений налогового ведомства. Налоговое ведомство стремится полностью контролировать деятельность налогоплательщиков. Тому яркий пример: «налоговый мониторинг».

И само собой налоговый орган стремиться облегчить себе работу по взыскании недоимки наложением обеспечительных мер и желательно, чтобы было быстро, а главное, чтобы без суда, а еще лучше сразу у источника задолженности.

Письмо ФНС России от 20.07.2023 № КЧ-4-18/9261@. ⚖Цитата из Решения Верховного Суда РФ от 12.05.2022 № АКПИ22-118 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующими форм "Решение о принятии обеспечительных мер" и "Решение об отмене обеспечительных мер"», из вышеуказанного следует, что дебиторская задолженность, вопреки утверждению административного истца, не поименована в качестве вида объектов гражданских прав, относимых к имущественным правам для целей Налогового кодекса Российской Федерации (пункт 2 статьи 38), и не может использоваться при определении имеющегося у налогоплательщика имущества в целях определения возможности принятия обеспечительных мер.

😱Некоторые налоговые специалисты считают иначе, обеспечительные меры на дебиторскую задолженность могут быть наложены.

🤺Налоговый орган при любом удобном для нее случае на любое имущество и на любые действия налогоплательщика пытается наложить обеспечительные меры обоснованно и необоснованно.

📌 напомним себе, налоговый орган вправе применять следующие обеспечительные меры:

залог имущества,

поручительство,

пени,

блокировку операций по счетам,

арест имущества,

банковскую гарантию,

запрет отчуждать или передавать в залог имущество без своего согласия.

Различные обеспечительные меры имеют свои юридические основания и правила, согласно которым они применяются.

Можно выделить две группы мер

Одни из них направлены на получение дополнительных средств при изменении срока уплаты налоговых платежей. Другие меры призваны обеспечить своевременную уплату задолженности по налогам.

Излюбленное налоговым органов и часто встречаемое обеспечение в виде приостановлении операций по счету не расценивается судами как основание для принудительного взыскания с налогоплательщика денежных средств.

Звучит в судебных актах это так:

Таким образом, приостановление операций по счету не противоречит принятым судом обеспечительным мерам, целью которых является предотвращение принудительного исполнения основного решения до вступления в законную силу судебного акта (Постановление АС ВВО от 21.11.2022 № Ф01-6649/2022 по делу № А82-15269/2021).

Или вот еще:

Суд, признавая позицию налогоплательщика неправомерной, указал, что отмена обеспечительных мер, принятых по решению налогового органа до вступления в силу решения по результатам налоговой проверки, возможна только в случае полного его исполнения налогоплательщиком. Безусловная замена обеспечительных мер допускается только в случае предоставления банковской гарантии (Постановление АС МО от 14.11.2022 № Ф05-27504/2022 по делу № А41-3966/2022).

Налоговое ведомство давно хочет расширить свои права в отношении бизнеса, который недоплатил в бюджет. Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает реализовать меры, позволяющие наложить арест на имущество компаний и индивидуальных предпринимателей в рамках процесса проверки, еще до передачи дела в суд. Соответствующий законопроект № 47595-8 находится на рассмотрении в Государственной Думе. Бизнес сообщает о своем категорическом противодействии такой инициативе. Авторы поправок утверждают, что страхи предпринимателей являются необоснованными фобиями, однако предприниматели и юристы не разделяют этого мнения.

Правила ареста имущества налоговиков, прописанные в статье 77 НК, являются достаточно лояльными. Если налоговая служба возбуждает опасения, что организация может попытаться избежать выплаты задолженностей перед бюджетом путём ликвидации или передачи активов под контроль других компаний, они имеют право арестовать имущество этой организации.

Арестуют имущество юрлица:

для обеспечения возможности фирмы выплатить налог, пени и штрафы, необходимо установить условия, при которых она сможет использовать свое имущество в качестве источника покрытия этих обязательств; (Важный момент: арест может быть только для ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПЛАТИТЬ НАЛОГ . В других случаях необходимо оспаривать арест).

не ранее принятия налоговой службой решения о взыскании налога, пеней, штрафа в соответствии со ст. 46 Налогового кодекса. Это важный момент, обратите внимание: «НЕ РАНЕЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ» , а по-хорошему должно быть: «не ранее вступления в законную силу решения».

при нехватке или отсутствии денег на счетах компании или ее электронных денежных средств;

либо при отсутствии информации о счетах компании или сведений о реквизитах ее корпоративного электронного средства платежа, используемого для переводов электронных денег.

Для ареста должны быть соблюдены только эти четыре ключевых момента. В остальных случаях, если эти моменты не соблюдены, то надо вступать в спор с налоговым органом о правомерности требования наложения ареста или снятия ареста, если вдруг он уже наложен.

Для ареста имущества необходимо получить разрешение прокурора. При этом аресту подлежит только та собственность, которая достаточна для покрытия задолженности (п. 3 ст. 77 НК).

Арест на имущество компании может быть снят, когда она выплатит свою задолженность или когда решение о его отмене будет принято вышестоящими налоговыми органами. В последнем случае руководитель инспекции должен подписать постановление об отмене ареста.

Узнать о принятых налоговым органом обеспечительных мерах можно на сайте ФНС.

В настоящее время в рамках статьи 77 Налогового кодекса налоговый орган имеет право арестовывать активы. Однако налоговые службы могут арестовывать имущество (недвижимость, транспорт, ценные бумаги) только после проведения проверки. Только после завершения проверки, установления предполагаемой суммы налоговых задолженностей и определения необходимости ареста имущества, налоговые органы могут приступить к этой процедуре, так как сумма на счетах недостаточна для погашения задолженностей. При этом требуется санкция прокурора. Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс могут позволить блокировать деятельность компании уже на стадии начала проверки и до вынесения акта.

Маловато будет или налоговики жалуются на нехватку полномочий

По словам, изложенным в объяснительной записке законопроекта, государство не может предварительно обеспечить исполнение налоговых требований в случае уклонения плательщика от уплаты налогов, в отличие от других кредиторов (к слову, другие кредиторы тоже не могут). Хотя налоговые обязательства возникают по закону, механизм обеспечения исполнения таких обязательств в отношении незадекларированных долгов должника не определен законом. Следовательно, до тех пор пока обязательства по недоимке не будут подтверждены результатами проверки, налоговая инспекция не сможет гарантировать исполнение обязательств перед бюджетом. В этот период налогоплательщик может скрыть свое имущество или передать его в залог третьим лицам.

С начала 2023 года ИФНС планирует расширить свои полномочия. В случае успеха, налоговые органы смогут принимать решение о предварительных обеспечительных мерах в отношении имущества компаний и индивидуальных предпринимателей. Это решение будет принимать руководитель или его заместитель ИФНС с согласования вышестоящей налоговой инспекцией без необходимости прокурорского санкционирования.

На сайте ФНС будет опубликовано решение, а также список имущества в течение трех рабочих дней. Копия решения будет передана или отправлена налогоплательщику по почте в течение пяти рабочих дней. Решение о предварительных обеспечительных мерах будет действительно с момента его вынесения и до тех пор, пока ИФНС не примет решение по результатам проверки и не оформит результаты.

По итогам проверки инспекторы могут:

Имущество может быть частично или полностью разблокировано, если не обнаружено недоимки или ее сумма меньше стоимости заблокированного имущества;

Если недоимка превышает стоимость заблокированного имущества, можно арестовать дополнительное имущество.

Это может привести к тому, что бизнес, как в 90-е, будет недвижимость и имущество оформлять не на компанию или предпринимателя, а не весть на него, или появится какие-то схемы с арендой, или пользованием, или еще какие-нибудь мутные схемы типа вообще никак не оформлять имущественные отношения. В общем нехороший законопроект.

Тем временем Минфин поясняет: «что вы что вы, все поправки идеальны, интересы сторон сбалансированы и снабжены механизмами, защищающими права предпринимателей и арест имущества возможен только при назначении выездной проверки, в исключительных случаях при наличии существенных рисков (неуплаты налогов)».

А потом вдруг выяснится, что и при камеральной поверке было бы тоже не плохо реализовать такой же механизм. Камералка тоже такая же проверка. У КНП и ВНП довольно много общего и в методах налогового контроля в том числе, а потом, под козырёк, «мы сократили количество выездных проверок потому, что многое решаем на стадии камералок, так сказать профилактика предотвращения налоговых правонарушений».

А еще, Минфина поясняет, что для блокировки имущества требуется согласование нескольких вышестоящих органов, включая руководителей ФНС России. Без их решения такая мера невозможна. Обеспечительные меры по блокировке имущества принимаются только по основным средствам производства, включая транспорт и недвижимость. Сырье, запасы, продукция и денежные средства не могут быть подвергнуты блокировке.

Интрига, не правда ли?

А давайте посмотрим на обеспечительные меры налогового органа под другим углом.

Единый налоговый счет с авансовыми платежами и уведомлениями, это разве не обеспечительные меры гарантированного поступления денег в бюджет?

Налоговый мониторинг, где в автоматическом режиме видны операции контрагентов и, если кто-то оступился, сразу профилактика от налогового органа в различных формах и методах налогового контроля, разве это не обеспечительные меры?

Полностью электронно-автоматизированный документооборот и налоговое администрирование по НДС и если кто-то из контрагентов, не дай Бог, что-то сделал не так или какой-то не такой, по мнению налогового органа, юродивый, сразу профилактика от налогового органа в различных формах и методах налогового контроля, разве это не обеспечительные меры?

Список можно продолжать.

Так бизнес не развивается без конкуренции если ему налоговый орган навязывает свои правила игры. Налоги начинаются не от государства и их законов, налоги начинаются с рынка, «купил-продал» и от конкуренции на рынке, правильной или не правильной, но конкуренции, а вот налоговый мониторинг, ЕНС-ЕНП не создают конкурентной природы.

Подведем итог исходя из начала публикации

Налоговые органы очень бы хотели безоговорочной капитуляции налогоплательщика уже на стадии проверки, чтобы налогоплательщик по первому звонку инспектора сразу испужался чудок и тут же стремглав оброк в казну понес, а еже ли охальник артачится, то сразу всё арестовывать чтобы сговорчивее был, чтоб стимулировать, и чтобы не заморачиваться с запугиваниями на рабочих группах (комиссиях).

Слава Богу, пока такое законотворцы не допускают, так как не исключен произвол со стороны налоговых органов и усиление коррупции, да и у депутатов тоже есть бизнес, который может попасть под такой замес.

Константин Чупырь, ваш налоговый юрист и налоговый консультант