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Константин Чупырь
НК РФ

Налоговый ликбез. Разбор пункта 4 статьи 1 Налогового Кодекса. О чем там речь?

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи Налогового Кодекса, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы.
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Налоговый ликбез. Разбор пункта 4 статьи 1 Налогового Кодекса. О чем там речь?
фото freepik.com

Разберем пункт 4 статьи 1 Налогового Кодекса РФ.

Фабула самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории «Сириус» о местных налогах и сборах.

Данная статья состоит из 9-ти пунктов или некоторые называют их «частями».

Пункт 4-й звучит следующим образом:

Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах состоит из законов субъектов Российской Федерации о налогах, принятых в соответствии с настоящим Кодексом.

С 1998 года норма незначительно изменилась и рядом Федеральных Законов (Федеральные законы от 09.07.1999 № 154-ФЗ, от 29.07.2004 № 95-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ, от 23.07.2013 № 248-ФЗ) была доведена до текущего состояния.

Изначально, в 1998 году, рассматриваемый пункт выглядел таким образом:

«Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах состоит из законов и иных нормативных правовых актов о налогах и (или) сборах, принятых законодательными (представительными) органами власти субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом».

Со временем из него исключили слова:и иных нормативных правовых актов о налогах и (или) сборах, принятых законодательными (представительными) органами власти

Таким образом законодатель подчеркивает, и это не мало важно, что именно Налоговый Кодекс может регулировать взаимоотношения в сфере налогообложения, но при этом субъектам РФ дозволяется принимать свои нормативно-правовые акты в рамках своих полномочий, скажем так, по налогам не относящимся к региональным налогам, которые не могут ухудшать положения налогоплатильщиков, а могут, допустим, предоставлять налоговые льготы по каким-то налогам, либо определять ставки для расчета налога, либо предоставлять специальные налоговые режимы с послаблением по налогам.

При определении понятия «законодательство Российской Федерации о налогах и сборах» в Налоговом кодексе РФ предусмотрено, что данный термин включает в себя Налоговый кодекс РФ и федеральные законы о налогах и сборах, принятые в соответствии с ним. В самом Налоговом кодексе РФ также содержится определение законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах.

Установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации согласно статье 72 Конституции РФ относится к совместному компетенции Российской Федерации и ее субъектов. Поэтому термин «законодательство субъектов Российской Федерации» используется в качестве совокупности законов, принятых субъектами Российской Федерации в соответствии с Налоговым кодексом РФ. В самом Налоговом кодексе РФ также используется понятие «законодательство о налогах и сборах». Этот термин применяется как юридический прием для упрощения формулировки соответствующих статей НК РФ, связанных с налогами и сборами.

Исходя из пункта 1 статьи 4 НК, правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и исполнительными органами местного самоуправления принимаемые нормативные правовые акты, связанные с налогообложением и сборами, не имеют права изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах. Поэтому, к примеру, привлечение к налоговой ответственности за нарушение таких актов является незаконным, поскольку они не являются частью законодательства о налогах и сборах. (см. определение КС РФ от 10.07.2003 № 316-О, постановления Президиума ВАС РФ от 05.09.2006 № 5133/06, Девятого ААС от 12.09.2012 № 09АП-23850/12, ФАС Северо-Западного округа от 28.04.2009 № А56-11186/2008).

Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах должно соответствовать Налоговому кодексу РФ. Это означает, что нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятые субъектами РФ, не могут отменять или ограничивать права налогоплательщиков, предусмотренные НК РФ. Они также не могут устанавливать более низкие гарантии защиты прав и интересов налогоплательщиков по сравнению с тем, как это определено в НК РФ. В законодательных актах субъектов РФ нельзя вводить новые обязанности или изменять содержание существующих обязанностей участников налоговых отношений, которые уже определены в НК. Кроме того, в этих актах нельзя использовать другое определение терминов, заданных в НК РФ, или противоречить основным принципам и дословному значению положений НК РФ.

Таким образом, субъекты Российской Федерации имеют право регулировать вопросы обложения региональными налогами, уточнять положения НК РФ в своих законодательных актах. Однако эти акты не могут содержать положения, которые ухудшают положение налогоплательщиков по сравнению с НК РФ.

Выводы:

Налоговый кодекс Российской Федерации — это документ, который содержит трактовки о налогах и сборах. Он включает не только законы, но и другие нормативные правовые акты, которые принимаются представительными органами власти на уровне регионов и муниципалитетов. Но он не включает акты исполнительной власти. Причина такого приоритета законодательных норм в налоговых отношениях связана с тем, что законодательство даёт правительственным органам соответствующие полномочия.

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Константин Чупырь

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Руководитель фронт-офиса в Налоговое Бюро

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Комментарии

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