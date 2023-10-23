Налоговый ликбез. Продолжаем дальше вместе изучать Налоговый кодекс

Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: знай свои налоговые права. В этом цикле рассмотрим статьи Налогового Кодекса, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы. Настало очередь пункта 5 Статьи 1 Налогового Кодекса РФ.

Разберем пункт 5 статьи 1 Налогового Кодекса РФ.

Фабула самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах.

Данная статья состоит из 9-ти пунктов или некоторые называют их «частями».

Пункт 5-й звучит следующим образом:

Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и сборах принимаются представительными органами муниципальных образований в соответствии с настоящим Кодексом.

С 1998 года норма изменилась и рядом Федеральных Законов от 09.07.1999 № 154-ФЗ, от 29.07.2004 № 95-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ была доведена до текущего состояния.

Изначально в 1998 году рассматриваемый пункт выглядел таким образом:

«Местные налоги и сборы устанавливаются нормативными правовыми актами, принятыми представительными органами местного самоуправления в пределах, установленных настоящим Кодексом.»

Со временем из него исключили слова: «Местные налоги и сборы устанавливаются нормативными правовыми актами, принятыми» и «местного самоуправления в пределах, установленных».

Судя по буквальному прочтению данной нормы, можно видеть, что представительные органы муниципальных образований имеют право принимать нормативные правовые акты не только затрагивающие местных налогов, но и относительно сборов. Но мы же знаем, что налоговое законодательство не предусматривает возможность существования местных сборов.

Возможно эта норма написана в таком виде на перспективу, и в налоговых кулуарах в планах есть какой-нибудь сбор, который могли бы регулировать субъекты федерации.

Кто-то наверно скажет: «а курортный сбор, это разве не об этом идет речь?»

У меня нет однозначного ответа: «и да и нет».

Из закона 214-ФЗ — курортный сбор — это местный или региональный налог. Но при пристальном рассмотрении возникает вопрос, это вообще налог? Потому, что это больше похоже на платеж, который перечисляют в бюджет субъекта РФ. Это вообще не пойми-не разбери что это такое. Тем более, этот сбор-платеж далеко не во всех субъектах взымается. Это временный эксперимент, был до 31 декабря 2022 года и продлен до 2024 года. Правила на уровне региона определяются местные нормативными акта (ч. 3 ст. 5 214-ФЗ).

Буквально из статьи 8-й Налогового Кодекса, «Пункт 1. Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Пункт 2. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности.»

Курортный сбор — это плата за пользование курортной инфраструктурой. Сбор взимают с совершеннолетних людей, которые проживают в отелях, гостиницах, санаториях, пансионатах и других объектах размещения больше 24 часов. В данном случае, не со всех взымается сбор, не во всех случаях и т. д., то есть, курортному сбору не присущи элементы сбора, как это указано в Налоговом Кодекса. Трудно назвать это сбором.

Если в целом, в Налоговом кодексе Российской Федерации содержатся существенные положения, которые определяют роль актов органов местного самоуправления в области налогов и сборов. Пунктом 5 статьи 1 Налогового Кодекса установлено, что нормативно-правовые акты муниципальных образований относительно местных налогов и сборов принимаются представительными органами этих образований в строгом соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В статье 4 Налогового кодекса Российской Федерации говорится о том, что исполнительные органы местного самоуправления в случаях, определенных законодательством о налогах и сборах, в пределах своей компетенции могут издавать нормативно-правовые акты по вопросам налогообложения и сборов, при этом такие акты не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах. Таким образом финансовые правила в отношениях между муниципалитетами и гражданами, связанными с налогами и сборами, имеют первостепенное значение,

Вывод:

В Российской Федерации понятие «законодательство о налогах и сборах» включает следующее:

Законы и федеральные законы, принятые в соответствии с Налоговым кодексом РФ, которые регулируют налоги и сборы на федеральном уровне; Законы и другие нормативно-правовые акты о налогах и сборах, принятые законодательными органами субъектов Федерации в соответствии с Налоговым кодексом РФ, которые регулируют налоги и сборы на уровне региона; Нормативно-правовые акты о налогах и сборах, принятые представительными органами местного самоуправления, которые регулируют налоги и сборы на муниципальном уровне.

Налоговый кодекс РФ широко трактует законодательство о налогах и сборах, включая не только законы, но и другие нормативно-правовые акты, принятые законодательными органами субъектов Федерации и представительными органами местного самоуправления.

Однако акты исполнительных органов не входят в законодательство о налогах и сборах, уставленных Налоговым кодексом РФ. Представительные органы государственной власти обладают особыми полномочиями в регулировании налоговых отношений в соответствии с приоритетом законодательной формы.

По сути нормативные акты субъектов и муниципальных образований, так сказать, являются неким дополнением налогового законодательства в рамках своих компетенций.

«Главное в налогообложении — не налогооблажаться»!



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Константин Чупырь