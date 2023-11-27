Продолжим тему зачета и возврата при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете и сегодня рассмотрим какие условия должны необходимы для возврата переплаты.

Ранее обсуждали тему возврата переплаты при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете.

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Зачет и возврат при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете Без малого год как мы живем бок о бок с Единым Налоговым Счетом и много уже написано и на многие вопросы отвечено, но все равно, масса неведомого и непонятного осталось. И сегодня поговорим о зачете и возврате денег, которые сформировали положительное сальдо на вашем едином налоговом счете. www.klerk.ru

Итак, возврат переплаты при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете.

При положительном сальдо ЕНС сумму, формирующую положительное сальдо, можно вернуть.

Не предусмотрен возврат, если вы уплатили единый налоговый платеж за третье лицо, а также не предусмотрен возврат, если вы заплатили налог не в качестве ЕНП за третье лицо (п. 1 ст. 45, п. 1 ст. 79 НК РФ). (Автор: Вот так, чтобы нам не было скучно). (От автора: В данном случае я немного не согласен с взяткодателем, мы сейчас не об этом).

Обратите особенное внимание! Если вы обнаруживаете «переплату» и подаете уточненную декларацию с суммой к уменьшению, то возможность возврата будет зависеть от срока предоставления декларации (расчета).

Главное, чтобы на дату подачи уточненной декларации не прошел срок давности, который составляет не больше трех лет со дня окончания срока платежа, по которому возникла «переплата», иначе будет отказ (пп. 1 п. 7 ст. 11.3 НК РФ).

Для возврата переплаты обратитесь в налоговый орган с заявлением о распоряжении путем возврата (п. 1 ст. 79 НК РФ), которое можно подать:

в бумажном виде;

в электронной форме по установленному формату с УКЭП по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика;

в составе декларации по форме 3-НДФЛ (если вы физлицо и уплачиваете НДФЛ).

Форма и формат заявления утверждены Приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

(Автор: И не дай Бог заполнить заявление неправильно или не по форме – откажут по формальным основаниям. Не забываем про контрольные соотношения (законный способ отъема денег)). Чудны твои дела, налоговая).

И, само собой, заявление подается в налоговый орган по месту вашего учета.

Обособленные подразделения могут обратиться по месту своего учета либо по месту учета головной организации (п. 1 ст. 79, п. 1 ст. 83 НК РФ).

Срок подачи заявления не установлен (ст. 79 НК РФ). Ограничений по сроку обращения с таким заявлением нет (Письмо ФНС России от 31.01.2023 № БС-3-11/1179@).

В некоторых случаях порядок возврата отличается от обычного порядка возврата переплаты. Это касается возврата денежных средств на основании решения о возмещении НДС или акциза. Но это немного другая история, имеет свои особенности и будет рассмотрена в другой публикации.

Налоговая, получив ваше заявление, проверит, действительно ли сальдо положительное и достаточно ли средств на ЕНС, и хватает ли их:

налоговый орган направит поручение в территориальный орган казначейства о возврате, если положительного сальдо достаточно для исполнения заявления налогоплательщика;

возврат производится частично, если для полного исполнения заявления положительного сальдо недостаточно (п. 5 ст. 79 НК РФ).

Деньги вам вернет на ваш банковский счет казначейство (пп. 1, 5 ст. 79 НК РФ).

в случае, если нет положительного сальдо, налоговый орган сообщит об отказе.

Предусмотрено начисление процентов по ключевой ставке Банка России за просрочку исполнения возврата переплаты, которые начинают начисляться по истечении 10 рабочих дней с даты получения налоговым органом заявления о распоряжении путем возврата.

При просрочке возвратов переплаты при возмещении НДС или акцизов, начисление процентов производится иначе (п. 9 ст. 79 НК РФ).

А вот на налоговых агентов не распространяется запрет на возврат переплаты при оплате налога за третьих лиц. И это вполне логично. Налоговый агент может вернуть переплаченный налог, излишне удержанный и оплаченный в бюджет из дохода налогоплательщика.

Возврат агентами происходит следующим образом:

излишне удержанный НДФЛ в общем случае возвращается налогоплательщику через налогового агента, а налоговый агент обязан вернуть его налогоплательщику на основании его заявления о возврате (п. 1 ст. 231 НК РФ).

Возврат суммы налога налогоплательщику в связи с перерасчетом по итогу налогового периода в соответствии с приобретенным им статусом налогового резидента Российской Федерации производится налоговым органом, в котором он был поставлен на учет по месту жительства (месту пребывания), или налоговым органом по месту постановки на учет налогоплательщика, отнесенного к категории крупнейших, при подаче налогоплательщиком налоговой декларации по окончании указанного налогового периода, а также документов, подтверждающих статус налогового резидента Российской Федерации в этом налоговом периоде (цитата из п. 1.1 ст. 231 НК РФ).

по вопросу излишне удержанного налога на прибыль у иностранной организации, возвращается ею самостоятельно (лично или через представителя) по заявлению в налоговый орган по месту учета налогового агента (п. п. 2, 3 ст. 312 НК РФ).

Налоговый агент обязан будет предоставить уточненную отчетность при выяснении того, что налог излишне удержан (п. 6 ст. 81 НК РФ). Сделать это нужно для того, чтобы было подтверждение излишне излишнего удержания налога и одновременно с этим избежать ответственности за предоставление недостоверных сведений (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).

Вернуть «переплату» можно и в результате реорганизации возникшей до реорганизации юридического лица. Это может сделать компания-правопреемник. Распределение происходит в соответствии с долями, которое происходит на основании передаточного акта (разделительного баланса, если он составлялся).

При суммировании положительного сальдо ЕНС реорганизуемого юрлица с сальдо ЕНС правопреемника у последнего может образоваться положительное сальдо, в таких случаях можно и зачесть и/или вернуть (п. п. 2, 10 ст. 50 НК РФ).

Могут возникнуть вопросы по возврату переплаты при положительном сальдо ЕНС в случае изменения юридического адреса.

Если налогоплательщик подал заявление о возврате, потом изменил адрес, но переплату еще не вернули, то, логично рассуждая, нового заявления подавать нет необходимости.

Не должно быть препятствий в зачете (возврате переплаты) если налогоплательщик сменил юридический адрес (регистрацию ИП (прописка)).

Если заявление о зачете (возврате) было подано до смены адресы, но деньги еще не зачли или не вернули, то повторно подавать заявление нет необходимости (п. 4 ст. 78, п. 1 ст. 79 НК РФ). Осуществить зачет (возврат) должен налоговый орган по прежнему месту учета

Если вам отказали в зачете (возврате), то вы вправе обжаловать отказ в суд с соблюдение досушенного порядка обжалования. Жалоба в вышестоящий налоговый орган подается через налоговый орган, который вам отказал. А дальше, если и вышестоящий налоговый орган отказал, что только тогда можно обращаться в суд.

При просрочке возврата на ваш счет ЕНС должны быть начислены проценты (пп. 4 п. 1, пп. 2 п. 2 ст. 11.3, п. 9 ст. 79 НК РФ).

Проценты по просрочке возврата образующие положительное сальдо ЕНС так же можно вернуть в обычном порядке.

Возврат переплаты в судебном порядке

Как уже выше сказано, в случае отказа в возврате переплаты или оставления вашего заявления без ответа, с соблюдением досудебного порядка урегулирования спора через вышестоящий налоговой орган, в случае если и вышестоящий налоговый орган вам отказал, вы вправе обратиться в суд (пп. 12 п. 1 ст. 21, п. п. 1, 2 ст. 138 НК РФ).

В жалобе подтверждаем положительное сальдо ЕНС на дату обращения в суд. Это могут быть и акт сверки, справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС или иные доказательства и документы.

Так же указывает, когда, за какой налоговый период и на каком основании излишне уплачен налог, в каком размере его надо было уплатить. Доказательством могут выступить декларации.

Кроме того, подтверждаем доказательствами перечисление налога в бюджет (представьте платежные документы).

Если выиграете процесс, то суд должен будет обязать налоговый орган вернуть переплату, которая должна будет возвращена после вступление в силу судебного акта.

Если налоговый орган и опять не вернул деньги, то обращайтесь в суд за получением исполнительного листа, который направите в службу судебных приставов самостоятельно, либо просите суд первой инстанции направить исполнительный лист для исполнения (к ходатайству обязательно приложите заявление с реквизитами банковского счета, на который должны быть перечислены денежные средства) и тогда ФССП будет заниматься принудительным возвратом переплаты.

За неисполнение судебных актов могут оштрафовать, а при злостном неисполнении судебного акта, виновное лицо могут привлечь в уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

И само собой можно в таких случаях требовать компенсацию, но требовать можно также только через суд.

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Ваш юрист и налоговый консультант Константин Чупырь