Не уведомили ФНС о применении УСН? Будьте готовы к блокировке счета

Ваш юрист и налоговый консультант
Константин Чупырь
Ваш юрист и налоговый консультант
Константин Чупырь
Власти считают, что запрет на розничную торговлю электронными сигаретами приведет к их нелегальному обороту.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.
Владельцам зарегистрированных домашних животных предложили предоставлять социальный налоговый вычет за лечение и вакцинацию питомцев.
Данное основание можно применить, если работник в прошлом много «косячил». Для начала освежим в памяти виды проступков и дисциплинарных взысканий, а также порядок привлечения к ним работника.
Популярность маркетплейсов сейчас высокая, как и конкуренция между продавцами. Без продвижения товаров не обойтись. Собрали в одном гайде все актуальные способы и работающие инструменты, чтобы вы могли сделать продающую карточку и продвинуть ее в поиске.
Если маркетплейсы превысят установленную для них долю рынка в сфере онлайн-торговли, то им запретят открывать новые ПВЗ.
Рассказываем, нужен ли путевой лист на директора организации, как подтвердить расходы на ГСМ, можно ли оформить этот документ сразу на месяц и требуется ли директору предрейсовый медосмотр.
У нас на «Клерке» очень активные пользователи. А в диалогах рождается истина. Публикуем для вас самый интересный комментарий дня.
Болгария привлекает внимание российских граждан своими прекрасными природными пейзажами, благоприятным климатом и выгодными условиями для инвестиций. В этом контексте открытие банковского счета в болгарском банке становится актуальной задачей.
Международные соглашения, касающиеся морских перевозок, выполняют ключевую роль в реализации глобальной торговли и обеспечении безопасности грузов и пассажиров. Они устанавливают нормы и критерии для проведения транспортировки, определяют обязанности участников и задают процедуры для разрешения конфликтных ситуаций.
Большинство участников опроса считают, что справились бы с работой лучше, чем их начальник.
Даже если у компании или ИП на УСН «доходы минус расходы» будет убыток, налог заплатить все равно придется.
Бизнес из новых регионов не будут штрафовать за налоговые правонарушения, которые возникли с 1 января 2024 года.
Расскажу вам одну историю, как ко мне обратился предприниматель с просьбой разобраться в причинах блокировки счета. А причина оказалась банальной.
Заявление о добровольном отказе от оформления кредитов будет можно подать не только на Госуслугах и в МФЦ, но также в банках и в МФО.
Коллеги, добрый день. Учредитель хочет выйти из участников ООО. Их всего четыре. По уставу он может продать свою долю другим участникам или третьим лицам. Такие сделки оформляет нотариус? Кто сталкивался, поделитесь опытом, пожалуйста.
Изначально проектное управление разрабатывалось и применялось в рамках корпоративных структур. Проектные команды доказали свою эффективность в IT-секторе. Позже технологии управления, ориентированные на работу в команде, стали применяться в других сферах экономики и развития.
14 и 15 февраля пройдет ежегодная онлайн-конференция для бухгалтеров об изменениях в законодательстве и главных бухгалтерских трендах 2024 года. Участие бесплатное.
Какова природа услуг? Услуги это не товар, который реальный, можно потрогать и пользоваться. Но бухгалтерские услуги еще и в списке услуг сильно отличается от других услуг. Скажем, сходил на массаж и получил удовольствие от качественной услуги. Бухгалтер оказывает качественно свою услугу — ощущает ли это клиент? Скорее всего нет.
Экономическое руководство России в последние годы продемонстрировало настоящий талант, помогая стране справляться с западными санкциями, заявил О'Брайен.
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