💣Схемы экономии на налогах, которые сегодня стали еще опаснее

2024 год будет годом серьезных проверок бизнеса. Это могут быть даже не выездные проверки. Налоговым органам хватает информационных ресурсов для того, чтобы предъявить недоимку в рамках камеральных проверок и так называемых, комиссий по побуждения к добровольному уточнению своих налоговых обязательств.

Ко мне всё чаще и чаще попадают заказы, которые просят подготовить возражения на акт камеральной проверки углубленной камеральной проверки. Доначисление очень серьезные.

А недавно обратились за услугами два налогоплательщика, которые просили подготовить возражения на акты тематической выездной налоговой проверки всего лишь по одному кварталу, подчеркиваю, «тематичка» по НДС по одному кварталу.

Как сказали клиенты, налоговики даже в компании не приходили. «Закидали» требованиями, повызывали на допросы, были требования по встречке и допросы, и все — недоимка. Причем суммы недоимки уже позволяют привлекать к уголовной ответственности, то есть более 15 миллионов рублей.

Были пару актов по «тематичке» ВНП на суммы около 5 миллионов рублей, но это как мне кажется, была показательная порка налогоплательщика, либо заказная «тематичка», чтобы таким образом убрать с рынка конкурентов. Представьте себе, и такое тоже бывает.

То есть, на сегодняшний день, ощущается усиление налогового администрирования.

На что обращают внимание налоговые системы и инспекторы:

Перевод сотрудников в самозанятые.

Заключаются договоры подряда с ИП вместо трудовых.

Сотрудники оформлены на неполный день.

Увольнение с выходным пособием, а потом прием на работу (речь идет о суммах компенсационных выплат, которые в этом случае не облагается взносами и НДФЛ, то есть ее можно учитывать в налоговых расходах).

Проводить деньги по фиктивным сделкам (иными словами — обналичка).

Дробление бизнеса.

Пробивание фиктивных чеков на возврат.

Сокрытие выручки наличными денежными средствами (речь о том, когда доходы с расчетного счет показываются в книге учета и платится с них налоги, а наличка скрывается).

Перевод бизнес-процессов на новую структуру для того, чтобы избежать доначислений и ответственности, в тех случаях, когда проверка неизбежна или уже началась.

Отраслевой контроль за клининговым бизнесом, за логистическим, за рекламным, за общепитом и так далее.

Некоторые из этих схем могли бы быть рабочими, но они должны быть тщательно проработаны и чтобы немного разбавить негативную информацию опишем некоторые варианты законной налоговой экономии.

Что же на сегодняшний железобетонно позволяет законно снизить налоговую нагрузку (описаны не все варианты):

Перенос отгрузки и оплаты на начало следующего периода.

Записать дебиторскую задолженность в расходы при условии, что долг безнадёжный по контрагентам, исключенным из ЕГРЮЛ, которые вам задолжали.

Создание резерва по сомнительным долгам, чтобы списать возможные потери, равномерно не дожидаясь пока долг станет безнадежным в связи с ликвидацией контрагента или по истечении срока давности. Это позволяет уменьшить платежи по налогу на прибыль уже сейчас.

Инвентаризация складских остатков, что позволит выявить товары, которые уже невозможно продать, стоимость продукции можно будет списать на расходы, а также позволяет выявить факты хищения, злоупотребления или порчи имущества.

Учет расходов на защитные средства с начала года (маски, перчатки, дезинфекторы и т. д. и т. п.).

Позднее рассмотрим по отдельность каждые из вышеперечисленных схем и способов экономии.

Есть вопросы или нужна помощь — обращайтесь!!!

Ваш юрист и налоговой консультант,

Константин Чупырь.