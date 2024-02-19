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Константин Чупырь
Госзакупки

Контрольный орган в госзакупках. Как поставщику себя защитить

Вопросы эффективности, обоснованности и законности закупок являются объектами пристального внимания. Осуществление происходит через различный контрольные органы. Иногда это привод к отмене контракта и договора. Как поставщику себя защитить. Рассмотрим в этом видеовыпуске.

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Охрана труда

🤕 На каком бланке сообщать в СФР о легком несчастном случае

Есть утвержденная форма извещения о несчастном случае на производстве. Но она не годится для легких несчастных случаев. Для них утвержденной формы нет, но есть рекомендованная.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

За год в сеть утекло в три раза больше данных о клиентах финансовых организаций

46,9% утечек персональных данных допустили сотрудники банковского сектора. В 2023 году до 25% вырос процент утечек из страховых компаний.

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Реклама

Госдума запретит размещать рекламу на интернет-ресурсах иноагентов

Рекламодатели не смогут закупать рекламный контент у владельцев сайтов и социальных сетей, если они были признаны иностранными агентами.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Поправки в НК РФ

Законопроект о внесении изменения в статью 82 НК, об ускоренной передаче материалов налоговых проверок в следствие отклонен

Указанный законопроект предлагал узаконить право на ускоренное возбуждение дел по налоговым преступлениям, в обход ст. 32 НК путем изменения ст. 82 НК.

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Необлагаемые налогом доходы

Возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль

Для целей налога на прибыль доход – это экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Нет экономической выгоды – нет и дохода.

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Инвестиции

Недвижимость не будет расти, а биткоин будет. IPO, курс рубля, дивиденды, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку. Рубль слабеет, индекс не растёт, дивидендный сезон не начался. Зато размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

Недвижимость не будет расти, а биткоин будет. IPO, курс рубля, дивиденды, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Госзакупки

Контрольный орган в госзакупках. Как поставщику себя защитить

Вопросы эффективности, обоснованности и законности закупок являются объектами пристального внимания. Осуществление происходит через различный контрольные органы. Иногда это привод к отмене контракта и договора. Как поставщику себя защитить. Рассмотрим в этом видеовыпуске.

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Логотип Надежда Гуселетова
Надежда Гуселетова
Права потребителей

Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен

Инфоцыган и коучей введут в правовое поле. В Госдуме уже создали рабочую группу для подготовки законопроекта об урегулировании работы инфобизнесменов и коучей.

Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен
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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер на ДР. Праздничное меню

Сегодня приходили гости, расскажу что готовила на праздничный обед, а также покажу необычный и интересный подарок, который получила.

Что ест бухгалтер на ДР. Праздничное меню
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Обзоры для бухгалтера

🌹 Бухгалтерам приготовили новую форму 6-НДФЛ и новые отчеты в ЦЗН. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

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Социальный вычет

Что нужно, чтобы получить социальный вычет на обучение супруга

Оформить социальный вычет на обучение мужа или жены можно только по расходам, которые были совершены в 2024 году.

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Госзакупки

Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли до рекордных 8 трлн рублей

Государственные компании на 13,5% увеличили объемы закупок у МСП-поставщиков.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговые изменения 2024

Две нормы о налоговом вычете признали неконституционными

В Налоговый кодекс внесут изменения, чтобы физлица без статуса ИП получили право на профессиональный налоговый вычет.

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Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Ненадлежайщее уведомление = отмена решения о доначислениях. Судебная практика

Должна ли ИФНС отследить получение налогоплательщиком извещения о дате рассмотрения материалов проверки?

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Маркетплейсы

Продажи одежды в онлайн-магазинах выросли в три раза

Онлайн-продажи текстиля выросли на 310%, а верхнюю одежду стали дистанционно покупать на 281% чаще.

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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Коды ОКВЭД

😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности

Неожиданно для себя выяснила, что эскорт-услуги — это законный вид предпринимательской деятельности, у него даже есть код ОКВЭД 93.05.

😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности
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Общество

Учреждения дополнительного образования смогут выдавать электронные дипломы и аттестаты

В эксперименте по выдаче цифровых документов об образовании будут принимать участие учреждения дополнительного образования. Пока ведутся тесты, дипломы и аттестаты не будут иметь юридической силы.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Кто из бухгалтеров хотел бы стать главбухом и почему?

Коллеги, Клерк проводит небольшое исследование))) поделитесь, пожалуйста, кто из вас работает главбухом, а кто просто бухгалтером. И есть ли желание у тех, кто работает просто бухгалтером стать главным?) Что привлекает в более высокой должности и наоборот. кто из главбухов хотел бы отказаться от должности и почему?

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие льготы существуют для сельскохозяйственных предприятий?

Кто работает в сельском хозяйстве вид деятельности выращивание культур и реализация? Подскажите, какие есть льготы для таких ЮЛ, какую систему н/о предпочтительней выбирать. Буду благодарна за наводку на толковые статьи по учету и налогообложение. Либо за ваше мнение про подводные камни.

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igotosochi
Инвестиции

Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил, что планирую покупать?

Отпуск позади, а значит можно найти время на новые инвестиционные покупки. Поскольку ИИС ещё не пополнен на плановую сумму, пополняю именно его. Обычно вялый февраль в этот раз порадовали IPO Делимобиля и Диасофта, в которых я поучаствовал, ну и никто не отменял план, по которому я действую.

Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил, что планирую покупать?
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