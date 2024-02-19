🤕 На каком бланке сообщать в СФР о легком несчастном случае
Есть утвержденная форма извещения о несчастном случае на производстве. Но она не годится для легких несчастных случаев. Для них утвержденной формы нет, но есть рекомендованная.
За год в сеть утекло в три раза больше данных о клиентах финансовых организаций
46,9% утечек персональных данных допустили сотрудники банковского сектора. В 2023 году до 25% вырос процент утечек из страховых компаний.
Госдума запретит размещать рекламу на интернет-ресурсах иноагентов
Рекламодатели не смогут закупать рекламный контент у владельцев сайтов и социальных сетей, если они были признаны иностранными агентами.
Курсы повышения
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Официальное удостоверение с занесением в госреестр
Рособрнадзора
квалификации
Законопроект о внесении изменения в статью 82 НК, об ускоренной передаче материалов налоговых проверок в следствие отклонен
Указанный законопроект предлагал узаконить право на ускоренное возбуждение дел по налоговым преступлениям, в обход ст. 32 НК путем изменения ст. 82 НК.
Возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль
Для целей налога на прибыль доход – это экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Нет экономической выгоды – нет и дохода.
Недвижимость не будет расти, а биткоин будет. IPO, курс рубля, дивиденды, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест
В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку. Рубль слабеет, индекс не растёт, дивидендный сезон не начался. Зато размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.
Контрольный орган в госзакупках. Как поставщику себя защитить
Вопросы эффективности, обоснованности и законности закупок являются объектами пристального внимания. Осуществление происходит через различный контрольные органы. Иногда это привод к отмене контракта и договора. Как поставщику себя защитить. Рассмотрим в этом видеовыпуске.
Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен
Инфоцыган и коучей введут в правовое поле. В Госдуме уже создали рабочую группу для подготовки законопроекта об урегулировании работы инфобизнесменов и коучей.
Что ест бухгалтер на ДР. Праздничное меню
Сегодня приходили гости, расскажу что готовила на праздничный обед, а также покажу необычный и интересный подарок, который получила.
🌹 Бухгалтерам приготовили новую форму 6-НДФЛ и новые отчеты в ЦЗН. Топ новостей за неделю
Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.
Что нужно, чтобы получить социальный вычет на обучение супруга
Оформить социальный вычет на обучение мужа или жены можно только по расходам, которые были совершены в 2024 году.
Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли до рекордных 8 трлн рублей
Государственные компании на 13,5% увеличили объемы закупок у МСП-поставщиков.
- 16 февр. в 15:33 Налог на имущество
Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество. Мини-курс
- 16 февр. в 14:57 Налоговые споры
Могут ли доначислить налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году
- 15 февр. в 15:21 Бухгалтерский учет
Заполнение новой формы КУДИР для УСН, ПСН и ЕСХН. Мини-курс
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Две нормы о налоговом вычете признали неконституционными
В Налоговый кодекс внесут изменения, чтобы физлица без статуса ИП получили право на профессиональный налоговый вычет.
Ненадлежайщее уведомление = отмена решения о доначислениях. Судебная практика
Должна ли ИФНС отследить получение налогоплательщиком извещения о дате рассмотрения материалов проверки?
Продажи одежды в онлайн-магазинах выросли в три раза
Онлайн-продажи текстиля выросли на 310%, а верхнюю одежду стали дистанционно покупать на 281% чаще.
😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности
Неожиданно для себя выяснила, что эскорт-услуги — это законный вид предпринимательской деятельности, у него даже есть код ОКВЭД 93.05.
Учреждения дополнительного образования смогут выдавать электронные дипломы и аттестаты
В эксперименте по выдаче цифровых документов об образовании будут принимать участие учреждения дополнительного образования. Пока ведутся тесты, дипломы и аттестаты не будут иметь юридической силы.
Кто из бухгалтеров хотел бы стать главбухом и почему?
Коллеги, Клерк проводит небольшое исследование))) поделитесь, пожалуйста, кто из вас работает главбухом, а кто просто бухгалтером. И есть ли желание у тех, кто работает просто бухгалтером стать главным?) Что привлекает в более высокой должности и наоборот. кто из главбухов хотел бы отказаться от должности и почему?
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Какие льготы существуют для сельскохозяйственных предприятий?
Кто работает в сельском хозяйстве вид деятельности выращивание культур и реализация? Подскажите, какие есть льготы для таких ЮЛ, какую систему н/о предпочтительней выбирать. Буду благодарна за наводку на толковые статьи по учету и налогообложение. Либо за ваше мнение про подводные камни.
Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил, что планирую покупать?
Отпуск позади, а значит можно найти время на новые инвестиционные покупки. Поскольку ИИС ещё не пополнен на плановую сумму, пополняю именно его. Обычно вялый февраль в этот раз порадовали IPO Делимобиля и Диасофта, в которых я поучаствовал, ну и никто не отменял план, по которому я действую.
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