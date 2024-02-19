Контрольный орган в госзакупках. Как поставщику себя защитить

Недвижимость не будет расти, а биткоин будет. IPO, курс рубля, дивиденды, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку. Рубль слабеет, индекс не растёт, дивидендный сезон не начался. Зато размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.