Очередная проволочка от налоговой или…

В день я писал по 2–3 жалобы на директора школы… Втянулся так и стал затем писателем.

Перефразирую под себя: «В день я писал по 2–3 жалобы и исковых заявлений… втянулся так и стал затем автором публикаций (блогером)».

Для тех, кто не знает, болезненная склонность к сутяжничеству, к спорам, выражающееся в борьбе за свои права и ущемлённые интересы (зачастую — мнимые или преувеличенные), называется – Кверуля́нтство.

Это не про меня. Для себя лично я крайне редко жалуюсь, даже друзьям при встречах в устной форме жалуюсь не больше 5-ти минут, а вот готовить жалобы за деньги – это «да». Бескорыстно люблю деньги.

С 1 января 2025 года будет действовать упрощённый порядок рассмотрения жалоб налогоплательщиков.

Итак, о жалобах

Упрощённый порядок рассмотрения жалоб подразумевает, что заявление будет рассмотрено непосредственно тем территориальным налоговым органом, чьи действия или бездействие, по мнению налогоплательщика, нарушают его права. На это отводится всего семь дней.

В соответствии с положениями статьи 140.1 Налогового кодекса Российской Федерации, обращения, поданные в рамках статей 101 и 101.4 НК РФ, за исключением апелляций на решения налоговых органов, могут быть рассмотрены в упрощённом порядке.

Для рассмотрения жалобы в упрощённом порядке являются два условия:

Способ подачи жалобы — в электронном виде, через телекоммуникационные каналы связи или личный кабинет налогоплательщика. Для этого нужно следовать установленному формату и порядку подачи электронных жалоб;

Налогоплательщик указывает в жалобе, что она должна быть рассмотрена в упрощённом порядке.

В случае, если это не представляется возможным, или если рассмотрение займёт более 7-ми дней, то обращение будет передано в вышестоящую налоговую инстанцию для рассмотрения в соответствии со статьёй 140 Налогового кодекса Российской Федерации.

Мы с вами прекрасно знаем, как налоговая соблюдает сроки, поэтому неизвестно, то ли будет своевременно передана жалоба по истечению 7-ми дней, то ли не передадут, а попытаются «затянуть» время и какими-то неочевидными способами якобы уведомить налогоплательщика о результатах рассмотрения жалобы, чтобы налогоплательщик не мог подать возражения ответ по жалобе. А если жалоба по истечении 7-ми дней передана в вышестоящий налоговый орган, то будет ли вышестоящий налоговый орган соблюдать сроки рассмотрения жалобы и какие гарантии объективности рассмотрения жалобы.

А еще мне непонятно, и я нигде не увидел, будет ли оповещение и если будет, то каким образом будут налогоплательщика уведомлять о том, что ТНО не вписалось в сроки рассмотрения жалобы и передало в вышестоящий налоговый орган?

Инициативы налоговых органов, которые могут нарушать права налогоплатильщиков, либо влекут нарушения, скорее всего, в основном идут от начальника отделов и их замов. Разумеется руководитель ТНО и курирующие замы в курсе злоупотреблений. Скажу больше, не исключаю, что руководитель ТНО и его замы могут выступать инициаторами.

И что получается, а то, что тот, кто нарушает права налогоплательщика, он же будет рассматривать жалобу на самого себя, смешно и нелепо.

Это равносильно тому, как если бы собака жаловалась хозяину на поводок.

Желание вышестоящих налоговых органов абстрагироваться от жалоб, не связанных непосредственно с налогообложением, понятно, это и перегруз в работе правовых отделов, да и вообще не царское это дело земские споры разбирать, ибо созданы для любви и счастья, пардон, для бОльшего, на благо отечества.

Но упрощенный порядок не решит тех задач, которые преследовались, по крайней мере, которые были озвучены. Упрощенный порядок — это только некоторое сокращение количества жалоб в вышестоящий налоговый орган, некий буфер или фильтр. Как были и есть проблемы процессуального характера на уровне ТНО, так эти проблемы и останутся. А вот введение процессуально-налогового кодекса и соблюдение его норм некоторую массу проблем решило бы.

Кстати, ФНС в августе 2024 предложило новый онлайн-порядок рассмотрения жалоб, включая апелляционные, а именно с использованием видео-конференц-связи (ВКС). Такой порядок не будет применяться к упрощенному порядку.

Планируется, что вышестоящий налоговый орган будет направлять налогоплательщику извещение о времени и месте рассмотрения жалобы, в котором будет указано, что жалоба может быть рассмотрена с помощью ВКС или в очном порядке. Налогоплательщик должен направить ходатайство с выбранным способом рассмотрения не позднее одного рабочего дня до даты рассмотрения. Если ходатайство не поступит, жалоба будет рассмотрена по месту нахождения вышестоящего налогового органа.

Копию видеозаписи, полученной в ходе рассмотрения жалобы, налоговики будут хранить в течение 10 лет. Налогоплательщик может получить ее в инспекции.

Приказ на сегодня так и не опубликован.

Сразу возникает вопрос, а какими программными комплексами планируется проведение ВКС, как в ковид проводили комиссии буржуйскими Skype и Zoom? Ау, налоговая тайна, где ты? И что, никто не пострадал за использование несертифицированных средства коммуникации – неа, никто.

Возвращается к упрощенному порядку рассмотрения жалоб.

Помните, когда из прокуратуры выделилось следствие и за прокуратурой осталось обвинение и защита права, закона и порядка. А то же как было, прокуратура само следствие, само же обвинение и само же защищает правопорядок, так сказать, три-в-одном.

В налоговом органе аккумулировано как раз три-в-одном, ТНО — это следствие, вышестоящий налоговый орган — это и обвинение, то есть защита решений-актов и фактически создатели налогового права, я про приказы, письма, разъяснения и не только. Да еще суды позволяют налоговому органу злоупотреблять. У налогоплательщиков шансов на выигрыш не много.

Так как по налоговым спорам предусмотрен обязательный досудебный порядок, то все любые налоговые споры должен рассматривать независимый орган, никак на прямую не связанный с налоговыми органами и Минфином, прототип суда, суды же априори независимы, отдельная самостоятельная система. Но я больше чем уверен, что налоговый орган на это не пойдет, по крайней мере в ближайшее время. Налоговому органу это не выгодно, тогда у него будет больше проигрышей. Между прочим, независимый орган по налоговым спорам способствовал бы улучшению инвестиционного климата.

Вывод

Всего лишь опубликование досудебной практики по налоговым спорам намного бы улучшило позиции обоих сторон, налоговый орган был бы более дисциплинированным, а налогоплательщики через понимание позиции налогового органа более адекватно относились бы к своим налоговым обязательствам, была бы такая некая профилактика. В общем – одна сплошная польза.

Мы же знаем, что огромное количество дел рассмотрено на досудебной стадии в той или иной степени и до суда многие споры не доходят.

Тем более, что сейчас периодически налоговый орган публикует свою правовую позицию по тем или иным налоговым спорам. И дело явно не в техническом оснащении.

Антимонопольный орган раскрывает же свою практику, что же останавливает налоговый орган сделать то же самое?

И, конечно же, нужен независимый орган по рассмотрению досудебных налоговых споров.

И само собой, нужен, очень нужен процессуально-налоговый кодекс.

Возникает вопрос, а на период рассмотрения жалобы в упрощенном порядке можно ли будет заявлять приостановку исполнительных сроков? Я так понял, что не будет приостановки.

Другой интересный момент, если есть нарушение со стороны налогового органа, а налогоплательщик не обжаловал действия-бездействия налогового органа, это будет расцениваться как то, что налогоплательщик согласился с нарушениями, будет ли это как некий эстоппель?

Совет: надо бы налоговому органу внести плату за подачу жалоб и за их рассмотрение, причем, чтобы нельзя было включить в расходы, и существенное количество жалующихся отпадет (шутка).

Если у вас возник налоговых спор, либо необходимо обжаловать действия-бездействия налогового органа, либо обжаловать ненормативный акт налогового органа – обращайтесь.

Ваш налоговый юрист Константин Чупырь