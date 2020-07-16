Налогообложение криптовалют в России с 2025 года

С 2025 года в России будут действовать новые правила налогообложения криптовалют для физических и юридических лиц.

Тезисно:

Для целей налогообложения цифровая валюта считается имуществом.

Лица, которые платят налог на профессиональный доход (НПД) или применяют автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) или патентную систему налогообложения (ПСН), не имеют права проводить операции с криптовалютой.

Физлица, которые не являются ИП, и ИП на общей системе налогообложения платят НДФЛ с доходов от операций с криптовалютой. А организации на общей системе налогообложения платят налог на прибыль. При этом НДС-ом операции с криптовалютой не облагаются. (Автор: пока не облагаются).

В общем случае, чтобы рассчитать налоги, необходимо узнать рыночную стоимость криптовалюты, а расходы, связанные с майнингом криптовалюты и расходы на приобретение криптовалюты можно учесть при расчете налога.

Получили в дар криптовалюту - заплатите налог (НДФЛ) за принятие в дар. Не платится, - если криптовалюту подарил член семьи или близкий родственник. Примерно так же, как если бы происходило дарение недвижимости.

При наследовании криптовалюты налог не платится.

Доход от майнинга — это доход в виде криптовалюты. Его стоимость зависит от того, сколько стоит такая валюта на рынке в день, когда вы её получили. Когда было получено право использовать криптовалюту, которую добыли с помощью майнинга, это и есть дата получения дохода. Доходы от майнинга — это часть налогов, которые платят люди. Эти налоги считают по прогрессивной шкале, ставки: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Какую ставку использовать, зависит от общей суммы доходов. В эту таблицу прогрессивной шкалы также входят доходы людей, например, зарплата.

Доход от майнинга можно уменьшить на расходы, связанные с майнингом при условии, что расходы документально подтверждены. Например, это могут быть чеки на покупку оборудования или оплата за электричество.

ИП могут уменьшить свой доход от майнинга на сумму профессионального налогового вычета.

Те, кто платит налоги по упрощёнке (УСН) или по сельхозналогу (ЕСХН), не могут майнить. А вот покупать им не запрещено и доход от этих операций учитывается при расчёте налогов по УСН и ЕСХН. При расчете ЕСХН и налога при УСН с объектом "доходы минус расходы" можно учесть расходы на приобретение криптовалюты. Есть своя специфика расчета. Обсудим это позднее. Убыток от реализации криптовалюты не учитывайте.

Налог на доходы от продажи криптовалюты — это часть налогов, которые нужно платить. В эту категорию попадают доходы от продажи ценных бумаг, проценты по вкладам и остаткам на счетах в российских банках. Если доход от продажи криптовалюты меньше 2,4 миллиона рублей в год, то нужно заплатить 13% налога. Если больше — 15%. Но доходы от долевого участия в эту категорию не входят.

Налоговая база по доходам в виде материальной выгоды от покупки криптовалюты у взаимозависимых лиц считается так: рыночная цена криптовалюты на момент сделки минус расходы на её покупку, которые можно подтвердить документами.

Определение налога с продажи криптовалюты, вы можете вычесть из дохода сумму, которую потратили на её покупку. Если вы добыли криптовалюту (майнили), то можете вычесть из дохода сумму, с которой уже заплатили налог на майнинг.

Налог на прибыль

Базу по налогам с криптовалюты считайте отдельно от всего остального. Но есть исключение: если вы рассчитываетесь криптовалютой по обязательствам во внешнеторговых сделках в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, то доходы и расходы по этим операциям надо учесть в общей базе по налогу на прибыль.

Доходы в виде намайненной криптовалюты учитываются во внереализационных доходах на дату, когда у вас возникло право распоряжаться ею.

Расходы, связанные с майнингом, учитываются как косвенные независимо от их состава.

Переоценка своей криптовалюты не проводится.

Если бизнес заключается в реализации криптовалюты, то необходимо закрепить в учетной политике метод списания на расходы стоимости криптовалюты. которую вы будете применять, это либо по стоимости первой по времени приобретения (ФИФО), либо по стоимости единицы.

Налог на прибыль при майнинге

Налоговая база — это рыночная цена криптовалюты, которую вы получили. И эта цена будет действовать на тот день, когда у вас появилось право распоряжаться криптовалютой.

Рыночная цена криптовалюты — это цена, по которой закрывались сделки с ней на иностранном рынке. Организатор торговли, через который проходили сделки, должен соответствовать определённым требованиям: объём торгов по сделкам с криптовалютой через него — больше 100 миллиардов рублей за этот день и на его сайте есть информация о ценах на криптовалюту за последние три года.

Если в этот день по этой криптовалюте сделки совершались через разных иностранных организаторов торговли, которые подходят под указанные условия, то есть возможность самостоятельно выбрать, чью цену закрытия учесть.

Если у организатора, с которым вы работаете, в этот день сделки по нужной вам криптовалюте проходили в разных валютах (торговых парах), то цену закрытия можно указать в той валюте (торговой паре), которую вы выберете. Цену закрытия нужно пересчитать в рубли по курсу ЦБ на эту дату.

Налоговую базу при продаже или безвозмездной передаче криптовалюты рассчитайте так: «Доход от реализации криптовалюты» минус «Стоимость криптовалюты» минус «Затраты на реализацию криптовалюты».

В общем случае доходом от продажи криптовалюты считается её стоимость. Однако если она ниже рыночной котировки криптовалюты на дату сделки, умноженной на 0,8, то в налоговой базе следует учесть именно эту сумму.

Если вы безвозмездно передаёте криптовалюту, то при определении дохода от её реализации следует учесть рыночную стоимость на дату передачи.

Стоимость криптовалюты, которую вы будете учитывать при расчёте налоговой базы, зависит от выбранного вами метода списания на расходы выбывающей криптовалюты, а также от того, как она появилась у вас.

В случае если вы добыли криптовалюту посредством майнинга, то её стоимость определяется рыночным курсом на момент перехода актива в ваше распоряжение.

Если же вы приобрели криптовалюту, то её стоимость будет равна цене покупки. Однако если вы уплатили сумму, превышающую произведение рыночной стоимости на коэффициент 1,2, то именно эта сумма будет считаться истинной стоимостью криптовалюты.

Затраты на реализацию крипты можно учесть, если есть документальное подтверждение таких затрат.

И можно учесть убытки, которые были понесены в результате операций с криптовалютами в предыдущие налоговые периоды. Эти убытки могут быть использованы для уменьшения налоговой базы по операциям с криптовалютой, которая рассчитывается отдельно в текущем периоде. Однако следует учесть общие ограничения, действующие для учета убытков.

Не забываем про ответственность, если вы заработаете на криптовалюте и не заплатите налоги вовремя, вам придётся заплатить штраф.

А если оператор майнинговой инфраструктуры не сообщит в налоговую инспекцию о том, что он помогает кому-то майнить криптовалюту, ему тоже придётся заплатить штраф. Размер штрафа — 40 тысяч рублей.

Вывод

Нас ждет еще много изменений в законодательстве по криптовалюте и майнингу, это связано с большим количеством вопросов и пробелов, а пока, детальнее рассмотрим уже действующие моменты, выпуски запланированы по пятницам.

Остались вопросы, нужна помощь — обращайтесь!!!

Константин Чупырь

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств — прим. редакции.