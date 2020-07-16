❗️Налоговая переквалификация договоров и сделок: что это такое, когда возможно и топ-10 судебных споров

Сотрудники налоговых служб активно применяют практику переквалификации сделок, ссылаясь на статью 54.1 Налогового кодекса.
Если налоговая служба переквалифицирует договор, это может привести к появлению задолженности по налогам и страховым взносам. Это также влечет начисление пени и штрафов. Взыскание возможно только в судебном порядке.
Последствия для налогоплательщика будут различаться в зависимости от того, как именно была проведена переквалификация налоговым органом.
Для начала ответим на основные вопросы:
Что такое переквалификация налоговым органом сделок/договоров?
Это процесс, при котором налоговый орган изменяет юридическую квалификацию сделки или договора с целью корректного налогообложения. Это может произойти, если налоговый орган считает, что первоначальная квалификация договора не соответствует его экономической сути или была использована для уклонения от уплаты налогов.
Причины переквалификации договоров:
Необоснованная налоговая выгода:
Если налоговый орган считает, что стороны договора искусственно создали условия для получения необоснованной налоговой выгоды, он может переквалифицировать договор.
Искажение сути сделки:
Если фактическая суть операции отличается от той, что указана в договоре, налоговый орган может изменить квалификацию для правильного налогообложения.
Отсутствие деловой цели:
Если договор не имеет реальной деловой цели и заключен исключительно для снижения налоговых обязательств, налоговый орган может пересмотреть его квалификацию.
ТОП-10 судебных споров, связанных с переквалификацией сделок налоговым органом
Дело “ЮКОС” против России (2014)
Суть спора: Международный арбитражный суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании “ЮКОС” против России, присудив им компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов за якобы незаконную экспроприацию активов. Россия оспорила это решение, утверждая, что налоговые претензии были законными.
Исход: В апреле 2016 года окружной суд в Гааге отменил арбитражное решение, однако бывшие акционеры подали апелляции в другие суды. Дело до сих пор находится на рассмотрении в различных юрисдикциях.
Дело “ВымпелКом” против России (2016)
Суть спора: Российский телекоммуникационный оператор “ВымпелКом” (владелец бренда “Билайн”) оспорил налоговые претензии на сумму около 47 миллиардов рублей, утверждая, что сделки с иностранными аффилированными компаниями были переквалифицированы незаконно.
Исход: В 2016 году окружной суд в Москве удовлетворил иск “ВымпелКома”, признав налоговые претензии незаконными. Однако, дело было передано на новое рассмотрение в вышестоящий суд.
Дело “Роснефть” против России (2017)
Суть спора: “Роснефть” оспорила налоговые претензии на сумму около 30 миллиардов рублей, связанные с переквалификацией сделок с аффилированными компаниями. Компания утверждала, что сделки были законными и экономически обоснованными.
Исход: В 2017 году арбитражный суд Москвы удовлетворил иск “Роснефти”, признав налоговые претензии незаконными. Однако дело также было передано на новое рассмотрение в вышестоящий суд.
Дело “МТС” против России (2018)
Суть спора: Телекоммуникационная компания “МТС” оспорила налоговые претензии на сумму около 1,1 миллиарда долларов, связанные с переквалификацией сделок с иностранными аффилированными компаниями.
Исход: В 2018 году арбитражный суд Москвы удовлетворил иск “МТС”, признав налоговые претензии незаконными. Однако дело также было передано на новое рассмотрение в вышестоящий суд.
Дело “Газпром” против России (2020)
Суть спора: “Газпром” оспорил налоговые претензии на сумму около 172 миллиарда рублей, связанные с переквалификацией сделок с иностранными аффилированными компаниями.
Исход: В 2020 году арбитражный суд Москвы удовлетворил иск “Газпрома”, признав налоговые претензии незаконными. Однако дело также было передано на новое рассмотрение в вышестоящий суд.
Дело “Северсталь” против налогового органа:
Суть дела: Налоговый орган переквалифицировал ряд сделок “Северстали” из договоров купли-продажи в договоры комиссии, что привело к доначислению налогов.
Причина переквалификации: Налоговый орган посчитал, что фактическая суть сделок отличалась от заявленной в договорах, и они были заключены с целью уклонения от налогов.
Последствия: “Северсталь” была вынуждена доплатить налоги, а также уплатить штрафы и пени.
Дело “Лукойл” против налогового органа:
Суть дела: Налоговый орган переквалифицировал ряд лизинговых договоров “Лукойла” в договоры аренды, что привело к изменению налоговых обязательств.
Причина переквалификации: Налоговый орган посчитал, что лизинговые схемы использовались для получения необоснованной налоговой выгоды.
Последствия: “Лукойл” был вынужден пересчитать свои налоговые обязательства и доплатить значительные суммы налогов.
Дело “ВымпелКом” против налогового органа:
Суть дела: Налоговый орган переквалифицировал ряд консультационных договоров “ВымпелКома” в договоры оказания услуг, что привело к изменению налоговых обязательств.
Причина переквалификации: Налоговый орган посчитал, что консультационные услуги были оказаны только на бумаге, а фактически услуги не выполнялись.
Последствия: “ВымпелКом” был вынужден пересчитать свои налоговые обязательства и доплатить налоги.
Дело “АвтоВАЗ” против налогового органа:
Суть дела: Налоговый орган переквалифицировал договоры лизинга “АвтоВАЗа” в договоры аренды, что привело к изменению налоговых обязательств.
Причина переквалификации: Налоговый орган выявил, что лизинговые схемы использовались для получения необоснованной налоговой выгоды.
Последствия: “АвтоВАЗ” был вынужден пересчитать свои налоговые обязательства и доплатить налоги, а также уплатить штрафы.
Дело “Роснефть” против налогового органа:
Суть дела: Налоговый орган переквалифицировал сделки “Роснефти” по продаже нефти через посредников в прямые продажи, что привело к пересчету налоговой базы.
Причина переквалификации: Налоговый орган выявил, что посредники использовались исключительно для минимизации налогов.
Последствия: “Роснефть” была вынуждена доплатить налоги и уплатить штрафы за использование схем уклонения от налогов.
Основной задачей у налогового органа конечно же стоит переквалификация сделки из не облагаемых НДС в облагаемые. Обычно это происходит после выездных налоговых. Казалось бы, выездных проверок стало меньше, но доначисления стали больше, поэтому, сообщения о снижении фискальной нагрузки на бизнес лукавые.
Распространённые сделки и договоры, которые переквалифицируется или могут быть переквалифицированы ФНС
На сегодняшний день наиболее распространённые сделки и договоры, которые переквалифицируется или могут быть переквалифицированы налоговым органом:
Договор лизинга в договор аренды имущества или договор купли-продажи с просрочкой платежа.
Посреднический контракт в договор купли-продажи.
Заём в скрытое распределение дивидендов.
Посредническое соглашение в договор оказания услуг.
Договор поставки в договор подряда.
Инвестиционные контракты в договор купли-продажи.
Гражданско-правовой договор с индивидуальным предпринимателем или самозанятым в трудовой договор.
Сделки по купле-продаже акций (долей) компании — в куплю-продажу имущества.
Движимое имущество в недвижимое имущество (ранее была публикация на эту тему)
Механизм переквалификации сделок налоговым органом
Процедура включает в себя несколько ключевых этапов и действий, направленных на определение истинного характера операций и их налоговых последствий.
Выявление подозрительных сделок:
Анализ документации: Налоговый орган проверяет представленные налоговые декларации, бухгалтерские документы и другие финансовые отчеты.
Проведение проверок: Могут быть инициированы камеральные или выездные налоговые проверки для детального анализа операций.
Сбор доказательств:
Опросы и допросы: Налоговый орган может проводить опросы руководителей, бухгалтеров и других ответственных лиц компаний, участвующих в сделках.
Истребование дополнительных документов: Запрашиваются дополнительные документы и информация, которые могут подтвердить или опровергнуть истинную природу сделок.
Сравнительный анализ: Сопоставление условий сделок с аналогичными операциями, проведенными другими компаниями.
Анализ экономической целесообразности:
Проверка экономической обоснованности: Налоговый орган оценивает, насколько сделки соответствуют реальным экономическим целям и имеют ли они коммерческую логику.
Анализ финансовых потоков: Изучение движения денежных средств и связанных с ними операций.
Квалификация сделки:
Определение правовой природы: Налоговый орган решает, к какому типу договоров или сделок относится операция (купля-продажа, аренда, оказание услуг и т.д.).
Переквалификация: В случае необходимости налоговый орган изменяет квалификацию сделки, если установлено, что она носит иной характер, чем заявлено изначально.
Оформление результатов:
Составление акта проверки: По итогам проверки составляется акт, в котором указываются выявленные нарушения и предложения по корректировке налоговых обязательств.
Информирование налогоплательщика: Налогоплательщику направляется уведомление о выявленных нарушениях и необходимости внесения изменений в налоговые декларации.
Корректировка налоговых обязательств:
Пересчет налогов: Налоговый орган пересчитывает налоговые обязательства компании с учетом переквалифицированных сделок.
Начисление пеней и штрафов: В случае выявления нарушений могут быть начислены пени за несвоевременную уплату налогов и штрафы за уклонение от уплаты налогов.
Если кто-то не платит налоги или нарушает налоговое законодательство, то это не нужно доказывать в суде, потому что это и так известно. Так посчитал Верховный суд РФ указав это в своем постановлении от 23.06.2015 N 25 (пункт 77).
Верховный Суд РФ посчитал, что налоговые органы сами разберутся с такими случаями, когда проверяют налоги. Они смотрят, правильно ли налогоплательщик рассчитал налоги и всё ли он учёл. Но налоговый орган наиболее заинтересован в переквалификации сделки даже там, где нет необоснованной налоговой выгоды.
Если налоговая проверка покажет, что налогоплательщик неправильно рассчитал налоги, то налоговая может сама изменить, как считать налоги, и пойти в суд, чтобы заставить налогоплательщика заплатить больше, так считает Верховный Суд.
Если суд посмотрит на доказательства и увидит, что налогоплательщик неправильно посчитал налоги, то суд решит, сколько налогов должен заплатить налогоплательщик, исходя из реального смысла операций.
Единственное что худо-бедно спасает налогоплательщика - это то, что если суд на основании оценки доказательств, представленных налоговым органом и налогоплательщиком, придет к выводу о том, что налогоплательщик для целей налогообложения не учел операции либо учел операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного экономического содержания данной операции или совокупности операций в их взаимосвязи.
В процессе интерпретации условий договора суд опирается на буквальное понимание слов и фраз, содержащихся в тексте. Если нормы не позволяют определить содержание договора, то необходимо установить действительное намерение сторон, учитывая цель договора.
При этом учитываются все соответствующие факторы, включая предшествующие договору обсуждения и переписку, установившиеся в отношениях сторон практики, обычаи делового оборота и последующее поведение сторон.
Это несколько обнадеживает.
Задумаемся над выводами
Сделка — это юридически значимое соглашение, договор или действия между двумя или более сторонами, которое устанавливает их права и обязанности в отношении определённых юридических или финансовых вопросов.
Принцип свободы договора — это одно из фундаментальных положений гражданского права, который даёт участникам гражданского оборота право самостоятельно решать, заключать ли договор, с кем его заключать и на каких условиях. Этот принцип закреплён в статье 421 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).
Налоговому органу, который, не являясь стороной сделки или договора, фактически разрешено без суда, без принципа состязательности, опровергать сделки, создавая обязанности как налогоплательщику, так и его контрагенту, даже при том, что последний не изъявлял свою волю в отношении переквалифицированной сделки.
Допустим, налоговый орган без суда переквалифицировал сделку и доначислил налог. Допустим, переквалификация налоговым органом устоялась в суде, но контрагент считает, что сделка до переквалификации отвечала своим действительным договорным обязательствам и соответственно налоговым обязательствам. Тогда после переквалификации у контрагента возникает полное право оспорить сделку или предпринять какие-то конклюдентные действия исходя из переквалификации. Но контрагент ограничен договором, который по сути не изменен и не отменен. И предъявить претензии к налоговому органу контрагент тоже не может.
Налоговому органу фактически позволено без суда вмешиваться в договорные отношения, а ведь этим можно и злоупотребить или уже…
В сфере налоговых споров, связанных с переквалификацией, нередко возникают ситуации, которые вызывают разногласия как среди налогоплательщиков, так и среди юристов при несправедливой переквалификации.
Как нет ясности о механизмах при добровольной переквалификации сделок самим налогоплательщиком. В данном случае как минимум не должно быть никаких штрафных санкций и еще должны быть механизмы поощрения при добровольном уточнении.
Предлагаются некоторые способы по нивелированию сложившейся ситуации:
Значительно снизить способность инспекций изменять квалификацию операций, которые были реально проведены и имели деловую цель.
Было предложено проведение анализа на заседании комиссии ФНС, чтобы исключить возможность предвзятости со стороны местных налоговых органов.
Мое личное мнение – переквалификация должна рассматриваться только в судебном процессе.
Возникла спорная ситуация, связанная с переквалификацией сделки договора - обращайтесь!
Ваш налоговый юрист Константин Чупырь
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