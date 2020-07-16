❗️Налоговая переквалификация договоров и сделок: что это такое, когда возможно и топ-10 судебных споров

Сотрудники налоговых служб активно применяют практику переквалификации сделок, ссылаясь на статью 54.1 Налогового кодекса. Если налоговая служба переквалифицирует договор, это может привести к появлению задолженности по налогам и страховым взносам. Это также влечет начисление пени и штрафов. Взыскание возможно только в судебном порядке. Последствия для налогоплательщика будут различаться в зависимости от того, как именно была проведена переквалификация налоговым органом. Для начала ответим на основные вопросы:

Что такое переквалификация налоговым органом сделок/договоров?

Это процесс, при котором налоговый орган изменяет юридическую квалификацию сделки или договора с целью корректного налогообложения. Это может произойти, если налоговый орган считает, что первоначальная квалификация договора не соответствует его экономической сути или была использована для уклонения от уплаты налогов. Причины переквалификации договоров: Необоснованная налоговая выгода: Если налоговый орган считает, что стороны договора искусственно создали условия для получения необоснованной налоговой выгоды, он может переквалифицировать договор. Искажение сути сделки: Если фактическая суть операции отличается от той, что указана в договоре, налоговый орган может изменить квалификацию для правильного налогообложения. Отсутствие деловой цели: Если договор не имеет реальной деловой цели и заключен исключительно для снижения налоговых обязательств, налоговый орган может пересмотреть его квалификацию.

ТОП-10 судебных споров, связанных с переквалификацией сделок налоговым органом

Дело “ЮКОС” против России (2014) Суть спора: Международный арбитражный суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании “ЮКОС” против России, присудив им компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов за якобы незаконную экспроприацию активов. Россия оспорила это решение, утверждая, что налоговые претензии были законными.

Исход: В апреле 2016 года окружной суд в Гааге отменил арбитражное решение, однако бывшие акционеры подали апелляции в другие суды. Дело до сих пор находится на рассмотрении в различных юрисдикциях. Дело “ВымпелКом” против России (2016) Суть спора: Российский телекоммуникационный оператор “ВымпелКом” (владелец бренда “Билайн”) оспорил налоговые претензии на сумму около 47 миллиардов рублей, утверждая, что сделки с иностранными аффилированными компаниями были переквалифицированы незаконно.

Исход: В 2016 году окружной суд в Москве удовлетворил иск “ВымпелКома”, признав налоговые претензии незаконными. Однако, дело было передано на новое рассмотрение в вышестоящий суд. Дело “Роснефть” против России (2017) Суть спора: “Роснефть” оспорила налоговые претензии на сумму около 30 миллиардов рублей, связанные с переквалификацией сделок с аффилированными компаниями. Компания утверждала, что сделки были законными и экономически обоснованными.

Исход: В 2017 году арбитражный суд Москвы удовлетворил иск “Роснефти”, признав налоговые претензии незаконными. Однако дело также было передано на новое рассмотрение в вышестоящий суд. Дело “МТС” против России (2018) Суть спора: Телекоммуникационная компания “МТС” оспорила налоговые претензии на сумму около 1,1 миллиарда долларов, связанные с переквалификацией сделок с иностранными аффилированными компаниями.

Исход: В 2018 году арбитражный суд Москвы удовлетворил иск “МТС”, признав налоговые претензии незаконными. Однако дело также было передано на новое рассмотрение в вышестоящий суд. Дело “Газпром” против России (2020) Суть спора: “Газпром” оспорил налоговые претензии на сумму около 172 миллиарда рублей, связанные с переквалификацией сделок с иностранными аффилированными компаниями.

Исход: В 2020 году арбитражный суд Москвы удовлетворил иск “Газпрома”, признав налоговые претензии незаконными. Однако дело также было передано на новое рассмотрение в вышестоящий суд. Дело “Северсталь” против налогового органа: Суть дела : Налоговый орган переквалифицировал ряд сделок “Северстали” из договоров купли-продажи в договоры комиссии, что привело к доначислению налогов.

Причина переквалификации : Налоговый орган посчитал, что фактическая суть сделок отличалась от заявленной в договорах, и они были заключены с целью уклонения от налогов.

Последствия: “Северсталь” была вынуждена доплатить налоги, а также уплатить штрафы и пени. Дело “Лукойл” против налогового органа: Суть дела : Налоговый орган переквалифицировал ряд лизинговых договоров “Лукойла” в договоры аренды, что привело к изменению налоговых обязательств.

Причина переквалификации : Налоговый орган посчитал, что лизинговые схемы использовались для получения необоснованной налоговой выгоды.

Последствия: “Лукойл” был вынужден пересчитать свои налоговые обязательства и доплатить значительные суммы налогов. Дело “ВымпелКом” против налогового органа: Суть дела : Налоговый орган переквалифицировал ряд консультационных договоров “ВымпелКома” в договоры оказания услуг, что привело к изменению налоговых обязательств.

Причина переквалификации : Налоговый орган посчитал, что консультационные услуги были оказаны только на бумаге, а фактически услуги не выполнялись.

Последствия: “ВымпелКом” был вынужден пересчитать свои налоговые обязательства и доплатить налоги. Дело “АвтоВАЗ” против налогового органа: Суть дела : Налоговый орган переквалифицировал договоры лизинга “АвтоВАЗа” в договоры аренды, что привело к изменению налоговых обязательств.

Причина переквалификации : Налоговый орган выявил, что лизинговые схемы использовались для получения необоснованной налоговой выгоды.

Последствия: “АвтоВАЗ” был вынужден пересчитать свои налоговые обязательства и доплатить налоги, а также уплатить штрафы. Дело “Роснефть” против налогового органа: Суть дела : Налоговый орган переквалифицировал сделки “Роснефти” по продаже нефти через посредников в прямые продажи, что привело к пересчету налоговой базы.

Причина переквалификации : Налоговый орган выявил, что посредники использовались исключительно для минимизации налогов.

Последствия: “Роснефть” была вынуждена доплатить налоги и уплатить штрафы за использование схем уклонения от налогов. Основной задачей у налогового органа конечно же стоит переквалификация сделки из не облагаемых НДС в облагаемые. Обычно это происходит после выездных налоговых. Казалось бы, выездных проверок стало меньше, но доначисления стали больше, поэтому, сообщения о снижении фискальной нагрузки на бизнес лукавые.

Распространённые сделки и договоры, которые переквалифицируется или могут быть переквалифицированы ФНС

На сегодняшний день наиболее распространённые сделки и договоры, которые переквалифицируется или могут быть переквалифицированы налоговым органом: Договор лизинга в договор аренды имущества или договор купли-продажи с просрочкой платежа.

Посреднический контракт в договор купли-продажи.

Заём в скрытое распределение дивидендов.

Посредническое соглашение в договор оказания услуг.

Договор поставки в договор подряда.

Инвестиционные контракты в договор купли-продажи.

Гражданско-правовой договор с индивидуальным предпринимателем или самозанятым в трудовой договор.

Сделки по купле-продаже акций (долей) компании — в куплю-продажу имущества.

Движимое имущество в недвижимое имущество (ранее была публикация на эту тему)

Механизм переквалификации сделок налоговым органом

Процедура включает в себя несколько ключевых этапов и действий, направленных на определение истинного характера операций и их налоговых последствий. Выявление подозрительных сделок: Анализ документации : Налоговый орган проверяет представленные налоговые декларации, бухгалтерские документы и другие финансовые отчеты.

Проведение проверок: Могут быть инициированы камеральные или выездные налоговые проверки для детального анализа операций. Сбор доказательств: Опросы и допросы : Налоговый орган может проводить опросы руководителей, бухгалтеров и других ответственных лиц компаний, участвующих в сделках.

Истребование дополнительных документов : Запрашиваются дополнительные документы и информация, которые могут подтвердить или опровергнуть истинную природу сделок.

Сравнительный анализ: Сопоставление условий сделок с аналогичными операциями, проведенными другими компаниями. Анализ экономической целесообразности: Проверка экономической обоснованности : Налоговый орган оценивает, насколько сделки соответствуют реальным экономическим целям и имеют ли они коммерческую логику.

Анализ финансовых потоков: Изучение движения денежных средств и связанных с ними операций. Квалификация сделки: Определение правовой природы : Налоговый орган решает, к какому типу договоров или сделок относится операция (купля-продажа, аренда, оказание услуг и т.д.).

Переквалификация: В случае необходимости налоговый орган изменяет квалификацию сделки, если установлено, что она носит иной характер, чем заявлено изначально. Оформление результатов: Составление акта проверки : По итогам проверки составляется акт, в котором указываются выявленные нарушения и предложения по корректировке налоговых обязательств.

Информирование налогоплательщика: Налогоплательщику направляется уведомление о выявленных нарушениях и необходимости внесения изменений в налоговые декларации. Корректировка налоговых обязательств: Пересчет налогов : Налоговый орган пересчитывает налоговые обязательства компании с учетом переквалифицированных сделок.

Начисление пеней и штрафов: В случае выявления нарушений могут быть начислены пени за несвоевременную уплату налогов и штрафы за уклонение от уплаты налогов. Если кто-то не платит налоги или нарушает налоговое законодательство, то это не нужно доказывать в суде, потому что это и так известно. Так посчитал Верховный суд РФ указав это в своем постановлении от 23.06.2015 N 25 (пункт 77). Верховный Суд РФ посчитал, что налоговые органы сами разберутся с такими случаями, когда проверяют налоги. Они смотрят, правильно ли налогоплательщик рассчитал налоги и всё ли он учёл. Но налоговый орган наиболее заинтересован в переквалификации сделки даже там, где нет необоснованной налоговой выгоды. Если налоговая проверка покажет, что налогоплательщик неправильно рассчитал налоги, то налоговая может сама изменить, как считать налоги, и пойти в суд, чтобы заставить налогоплательщика заплатить больше, так считает Верховный Суд. Если суд посмотрит на доказательства и увидит, что налогоплательщик неправильно посчитал налоги, то суд решит, сколько налогов должен заплатить налогоплательщик, исходя из реального смысла операций. Единственное что худо-бедно спасает налогоплательщика - это то, что если суд на основании оценки доказательств, представленных налоговым органом и налогоплательщиком, придет к выводу о том, что налогоплательщик для целей налогообложения не учел операции либо учел операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного экономического содержания данной операции или совокупности операций в их взаимосвязи. В процессе интерпретации условий договора суд опирается на буквальное понимание слов и фраз, содержащихся в тексте. Если нормы не позволяют определить содержание договора, то необходимо установить действительное намерение сторон, учитывая цель договора. При этом учитываются все соответствующие факторы, включая предшествующие договору обсуждения и переписку, установившиеся в отношениях сторон практики, обычаи делового оборота и последующее поведение сторон. Это несколько обнадеживает.

Задумаемся над выводами