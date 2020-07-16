А что с налоговыми долгами после ликвидации компании?

Это называется по-разному, мне удобнее использовать — «налоговая субсидиарная ответственность».

Кто-то спорит: «Это еще что такое на нашу голову»?

«Налоговая субсидиарная ответственность» – это особый вид гражданско-правовой ответственности, наступающей в случае, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица и представляет собой правовой механизм, при котором долги юридического лица могут быть законно переложены на физическое лицо или физических лиц, контролировавших должника. Этот инструмент играет важную роль в защите интересов кредиторов и обеспечении исполнения налоговых обязательств в частности. А возникает налоговая субсидиарная ответственность в случаях, когда действия или бездействие контролирующих лиц должника привели к возникновению задолженности перед кредиторами, в том числе налоговыми органами, причем привлечь к субсидиарной ответственности могут и без процедуры банкротства. Да-да, именно так, налоговый орган подает заявление в рамках статьи 61.11 Закона о банкротстве, суд принимает заявление к производству о привлечении к субсидиарной ответственности, при этом самого банкротства, точнее процедуры банкротства не инициируется. Вот так необычно и диковинно происходит. В 2025 году не без помощи «налоговой реформы» по всей видимости мы увидим во всей красе некоторое количество ситуаций, когда будут брошены компании и предпринимательская деятельность. И вот тут то, для бОльшего пополнения бюджета налоговый орган проснется и «полетят» иски о субсидиарке, хотя…, может быть, будет дана команда не сильно кошмарить. Я также не исключаю поворота судебной практики в пользу налогового органа, хотя на сегодняшний день складывается положительная тенденция для налогоплатильщиков, это касается не только дел о привлечении к субсидиарной ответственности. В публикации: «Что, Где, Когда?», точнее, кого могут привлечь к субсидиарной ответственности, когда могут привлечь к налоговой субсидиарной ответственности, на каком основании могут привлечь к налоговой субсидиарной ответственности, рассмотрим примеры из актуальной судебной практики, в том числе рассмотрим подходы Конституционного и Верховного судов РФ к этом непростой теме. Обратим внимание на приятное, судебная практика зачастую направлена на защиту интересов бизнеса при привлечении к субсидиарной ответственности по налоговым обязательствам. Постараюсь в публикации комплексно раскрыть правовые моменты и аспекты субсидиарной ответственности в налоговой сфере и уделим особое внимание практике высших судебных инстанций, которая играет важную роль в формировании правоприменительных подходов. Но расслабляться не стоит ни на минуту, и вот почему: мы видим, как разворачивается не лицом к бизнесу налоговая реформа, и устоявшаяся судебная практика в вопросах привлечения к налоговой субсидиарной ответственности тоже может развернуться далеко не лицом.

Приступим

Кому может «посчастливиться» оказаться под привлечением к субсидиарной ответственности Если хорошенько погуглить, можно найти то, чего и нет на самом деле. Это потому, что разные источники по-разному освещают ответ на такого рода запрос. Подойдем к ответу канцеляритно - в соответствии с п. 2 ст. 49 НК РФ к субсидиарной ответственности могут быть привлечены учредители и участники организации, от себя добавлю, не уточняется, кто именно, виновное лицо или все подряд. А статья 53.1 Гражданского Кодекса РФ уточняет – то есть могут привлечь людей, которые имеют право выступать от имени компании, членов её руководящих органов и тех, кто реально управляет компанией. В банкротном праве таких людей называют «Контролирующее Должника Лицо», сокращенно – КДЛ. Еще точнее дан ответ в статье 61.10 Федерального закона «О банкротстве». В ней написано, что КДЛ — это физическое или юридическое лицо, которое за три года до банкротства могло указывать, что делать должнику, или как-то иначе влиять на его действия. Это касается и сделок, и условий. В норме разъясняется, как можно оказывать влияние на действия должника. Среди таких возможностей упоминаются родственные или иные отношения, полномочия на совершение сделок, а также должностное положение. Нормой также определяется лицо в качестве КДЛ, даже если лицо де-юре таковым не является. Кстати, арбитражный суд может признать лицо КДЛ по иным основаниям. И слава богу, что такими спорами не занимаются суды общей юрисдикции, а то был бы полный коллапс. Есть в этой норме некая безусловная защита: лица, которые владеют менее чем 10% уставного капитала юридического лица и получают от этого обычный доход, не могут считаться контролирующими лицами, и это условие действует только в совокупности, владение и доход. Но есть один важный момент, сам по себе факт исключения организации из ЕГРЮЛ не может служить основанием для утверждения о том, что контролирующее лицо совершило недобросовестные действия, приведшие к неисполнению обязательств (Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 21 мая 2021 года № 20-П и в Определении Верховного суда Российской Федерации от 24 января 2022 года по делу № А51-14680/2020) и то, что физическое лицо выступало единственным участником юридического лица, не может служить основанием для обвинения его в совершении противоправных и виновных действий, направленных на уклонение юридического лица от уплаты налогов (Определение Верховного суда Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1-КГ21-4-К3). К субсидиарной ответственности по налоговым обязательствам могут привлечь не только директора компании-должника, это могут быть любые лица – КДЛ, это могут быть несколько лиц. В таком случае налоговый орган обращается с заявлением о привлечении к солидарной субсидиарной ответственности, где КДЛ отвечают в равной степени, либо может быть долевая субсидиарная ответственность КДЛ, то от степени вины. Эти нормы вытекают из положений пунктов 1 и 8 статьи 61.11 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ в Определении от 11.08.2023 по делу N А40-133029/2020 было отмечено, что без наличия доказательств того, что три директора, которые сменяли друг друга, были причастны к реализации общего плана по получению должником налоговой выгоды незаконным путём, нет законных оснований для того, чтобы возложить на них субсидиарную ответственность в солидарном порядке, не определив при этом степень вины каждого и размер ущерба, который они нанесли.

В связи с чем, точнее, на основании чего и каких законов могут привлечь к налоговой субсидиарной ответственности?

Если организация ликвидируется, то налоговая может проверить её за три года, даже если раньше уже проверяла (п. 11 ст. 89 НК РФ). Это связано с тем, что по закону ликвидированный налогоплательщик не должен, да и не может исполнять обязанности по уплате налогов (п. 3 ст. 44 НК РФ), но есть одно важное обязательное условие: нужно полностью рассчитаться с бюджетом (ст. 49 НК РФ). А если налогоплательщик ликвидирован в административном порядке самим налоговым органом? Понятное дело, когда ликвидация происходит по причине отсутствия движений денежных средств по расчетному счету. А если перечисления и расчеты были, а налоговую отчетность не сдали, тогда ликвидируют компанию? А если ликвидируют, то как-то устанавливают налоговые обязательства? А если установили, что ликвидируемый налогоплательщик должен в бюджет, а на должности директора «дроп», тогда как разрешаются подобные споры?

Вопросов масса

Чтобы привлечь к субсидиарной ответственности, нужно доказать, что есть состав правонарушения: Нанесён вред — в бюджет не поступили налоги и пени.

КДЛ (контролирующее должника лицо) совершило противоправные, недобросовестные и неразумные действия или бездействие.

Есть причинно-следственная связь между действиями (или бездействием) КДЛ и вредом. Если хотя бы одного из этих пунктов нет, то привлечь к субсидиарной ответственности нельзя. Это подтверждается постановлениями Конституционного суда РФ от 08.12.2017 № 39-П и Определениями Верховного суда РФ от 20.07.2021 № 1-КГ21-4-К3 и от 24.01.2022 по делу № А51-14680/2020. Сюда еще необходимо добавить, Верховный суд РФ в одном из своих решений сказал: чтобы привлечь КДЛ к ответственности, нужно доказать, что из-за его действий у компании стало меньше денег, имущества, активов, чем было, и она не может рассчитаться с кредиторами. Если этого не доказать, то и привлекать КДЛ к ответственности нельзя (Определении Верховного суда РФ от 20.07.2021 N 1-КГ21-4-К3).

Далее

При недостаточности денежных средств и имущества у ликвидируемого налогоплательщика для погашения налогов, штрафов и пени, такая задолженность гасится собственником налогоплательщика. Как бы странным не казалось, но к субсидиарной ответственности могут привлечь даже в тех случаях, когда задолженность не могут взыскать и такую задолженность признают безнадежной ко взысканию (п. 32 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 N 53). Верховный Суд указал, что списание задолженности как безнадежной ко взысканию из общего размера ответственности контролирующего лица не является единственным основанием. Парадокс, вроде бы решили, что задолженность не взыскать и надо списывать, но давайте все-таки КДЛ привлечем к «субсидиарке», а вдруг. А потом возьмем и пересмотрим всё, в этом случае суд смотрит, восстановил ли налоговый орган суммы, которые были списаны по отменённому судебному решению. И если да, то суд определяет общий объём обязательств должника перед бюджетом (Обзор судебной практики ВС РФ N 1 (2019) (утв. Президиумом ВС РФ 24 апреля 2019 г.). Что же мешает рассматривать такие категории споров по взысканию налогов одновременно с вопросом привлечения к «субсидиарке», разве нельзя заранее определить невозможность погасить налоги на досудебной стадии и сразу идти с дополнением иска по «субсидиарке»? Тут же по бОльшей части в конечном итоге будет стоять один из вопросов об определении источника погашения недоимки. Я понимаю, что несколько усложняется процесс, в том числе определение КДЛ и его степени влияния и вины и прочего. В обычных экономических спорах крайне редко пересматривают какие-либо судебные акты, но насколько всё меняется в судебной системе, как только касается налогов. А мы говорим про единство))). Конституционные нормы? Так ли все ли равны перед законом и судом или есть нечто ровнее? Три важных момента, которые нужно принимать во внимание, когда привлекают к субсидиарной ответственности. * Первостепенным условием для инициирования процедуры привлечения к субсидиарной ответственности является исчерпание всех возможных мер, направленных на взыскание задолженности непосредственно с самого должника. Под этим подразумевается документальное подтверждение того, что взыскание задолженности за счёт денежных средств и имущества самого налогоплательщика (должника) и лиц, которые могут быть привлечены к ответственности по его долгам в соответствии со статьёй 45 Налогового кодекса Российской Федерации, является окончательным и невозможным. Однако, высшие судебные инстанции сделали исключение, если будет установлено судом, что юридическое лицо, выступающее в роли должника, фактически является лишь ширмой для действий контролирующего должника лица (Постановление Конституционного суда РФ от 08.12.2017 N 39-П, от 07.02.2023 N 6-П, п. 6 Обзора практики Верховного суда РФ N 4 (2021), Определении Верховного суда РФ от 24.07.2023 N 309-ЭС23-11546). * Вторым непременным условием для привлечения к субсидиарной ответственности по налоговым задолженностям является соблюдение сроков, регламентированных Налоговым кодексом Российской Федерации. Если налоговый орган не соблюдает порядок, который указан в Налоговом кодексе РФ, то он утрачивает право на привлечение к субсидиарной ответственности. Это подтверждается судебной практикой. Этот важный момент как раз является серьезным фильтром и поэтому мы не видим большого количества дел по «налоговой субсидиарке». Повторюсь, не удивлюсь, что на фоне «налоговой реформы» возможен поворот судебной практики. * И, наконец, третьим обязательным условием для привлечения к субсидиарной ответственности является соблюдение сроков исковой давности. Согласно статьям 196 и 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, этот срок составляет три года с момента, когда налоговый орган узнал или должен был узнать о нарушении своих прав и о том, кто является надлежащим ответчиком по делу. (Обратите внимание, и «кто является надлежащим ответчиком», довольно скользкий момент, но с ним можно работать). Вопрос только в том, с какого момента считать срок давности. Казалось бы, ответ очевиден, с момента ликвидации компании и внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ, но Верховный Суд РФ не согласился с таким (Определение ВС РФ от 14.09.2021 N 20-КГ21-6-К5). Разумеется, привлекаемое к субсидиарной ответственности лицо (КДЛ) вправе защищать себя оспаривая судебные акты, которые приняты без его участия, а также вправе защищать себя оспаривая обоснованность требования налогового органа, основанные на результатах проведённых в отношении должника мероприятий налогового контроля. КДЛ может стать участником судебного спора с налоговым органом в качестве третьего лица или обжаловать решение суда в апелляционной или кассационной инстанции, вопрос остается об информированности КДЛ, если КДЛ знал о споре с налоговым органом о споре о недоимке по результатам налоговой проверки, но не вступил в спор, то могут быть последствия. Верховный суд РФ уже исправлял похожую ошибку нижестоящих судов в деле Сергея Плаксина. Они не учли, что право обжаловать судебный акт о включении требований в реестр — это не всегда эффективный способ защиты её интересов. Дело в том, что состав и размер требований кредитора устанавливаются вне рамок дела о банкротстве. Поэтому должна быть возможность возражать и против судебных актов, принятых вне рамок дела о банкротстве, но затрагивающих права. Верховный суд РФ в деле Сергея Плаксина (Определение № 310-ЭС19-28370 от 06.03.2023 года) отметил, что само по себе право КДЛ обжаловать судебный акт о включении требований в реестр не может рассматриваться как достаточно эффективное средство защиты законных интересов КДЛ. Связано это с тем, что состав и размер требований кредитора устанавливаются вне рамок дела о банкротстве (п. 10 ст. 16 закона о банкротстве), следовательно, КДЛ должен иметь возможность возражать и против судебных актов, принятых вне рамок дела о банкротстве, но затрагивающих его права.

На какой размер может потянуть субсидиарная ответственность?

Налоговую недоимку и пени взыскивают, а вот налоговые штрафы в субсидиарной ответственности нет (Постановление Конституционного суда РФ от 08.12.2017 N 39-П, Постановление от 30.10.2023 N 50-П Конституционный суд РФ). Есть один интересный момент в определении размера субсидиарной ответственности, речь о налоговой реконструкции. Верховный Суд РФ указал в своем акте, что необходимо определять реальный размер причиненного бюджету имущественного вреда. Необходимо учитывать все налоги, уплаченные в бюджет, и участниками групп в дроблении, в частности (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 14.08.2023 по делу N А29-8156/2017). И в этом же определении Верховный Суд РФ сказал замечательные слова: «размер субсидиарной ответственности не может считаться определённым без учёта соответствующих обстоятельств». На мой взгляд, аналогичная позиция распространяется, по крайней мере должна, на контрагентов по сомнительным сделкам.

Проводя параллели

Под «субсидиарку» можно же попасть не только из-за дробления бизнеса. Речь и про переквалификацию сделок, и по сомнительным сделкам – верно? По сомнительным сделкам контрагенты платят же в бюджет – платят, пусть и не всегда, а налоговую реконструкцию не применяют или не всегда применяют. Двойного налогообложения не может быть. Бюджет пополнился на некоторую сумму за счет сомнительных контрагентов. В таких случаях КДЛ разве должен нести дополнительную нагрузку – ответ очевиден. Нет же запрета на проведения налоговой реконструкции в случаях привлечения к субсидиарной ответственности в случаях взаимодействия с сомнительными контрагентами, следовательно о реконструкции надо заявлять и на мой взгляд, это нужно делать еще на стадии налоговой проверки.

Выводы