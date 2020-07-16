ФНС: налоговый вычет можно считать с момента заключения предварительного договора

Налогоплательщик жалуясь в ФНС говорит, что квартира была его больше пяти лет, потому что он купил её по предварительному договору. Этот договор был как долевое участие в строительстве. Заявитель заплатил за квартиру всю сумму, когда подписал договор. ФНС решило, что раз заявитель заплатил за квартиру, то он владел ею больше пяти лет. А раз так, то он не должен платить налог с продажи этой квартиры.



Решение ФНС России от 16.02.2024 N БВ-2-9/2268@

Хороший лайфхак, можно попытаться использовать предварительный договор как способ увеличения срока владения для освобождения от уплаты НДФЛ с продажи, но надо быть осторожными и аккуратными. Дело в том, что по предварительному договору может происходить оплата, а может и не происходить. Кроме того, по предварительному договору может и не передаваться имущество или может передаваться. В решении идет речь о долевом строительстве и о полной оплате, априори это не предполагает передачу квартиры до ввода в эксплуатацию, за редкими исключениями.

А как быть со вторичкой — не указано, но можно пробовать, потому что предварительный договор — это такой же договор купли-продажи, но с некоторыми особенностями и в зависимости от условий сделки вполне себе нормальный договор купли-продажи, а это значит, что его можно использовать для вычетов при продаже вторички.

Осторожненько-осторожненько.

И помним про нюансы когда отказывают в вычетах.

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Константин Чупырь