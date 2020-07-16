Отчитываемся о полученной цифровой валюте

В личных кабинетах налогоплательщиков появилась новая фишка. Теперь через онлайн-сервис можно отправить инфу о получении крипты в налоговую. Это обязаловка по новому закону от 31 июля 2020 года.

Если вы майните крипту, то надо отчитаться в налоговой о полученной крипте не позже 20-го числа следующего месяца.

В рамках нового функционала, доступ к которому будет предоставлен при входе в личные кабинеты, пользователи смогут подавать информацию о намайненной валюте.

Для этого необходимо заполнить соответствующую форму в личном кабинете физического лица в разделе «Майнинг», в личном кабинете юридического лица — в разделе «Майнинг цифровой валюты», а в личном кабинете индивидуального предпринимателя — в разделе «Майнинг цифровой валюты».

Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут предоставлять информацию о намайненной валюте в налоговые органы, если будут включены в Реестр майнеров и операторов.



Обратите внимание, отчетность должна быть о полученной крипте, не о доходах от реализации крипты. То есть, в какой то момент, если вы захотите легализовать полученную крипту, то у налогового органа может возникнуть вопрос: «Откуда взялась крипта, сколько ее фактически, есть еще, сколько было получено дохода от операций, уплачены ли налоги с доходов, и почему не сообщалось о полученной крипте?»



Необходима помощь налогового консультанта связанная с налоговым администрированием майнинга и операций с криптовалютой – обращайтесь!



Константин Чупырь