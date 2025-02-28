Акт оказанных услуг или выполненных работ от самозанятого

Для компаний и ИП чек от продавца-самозанятого — это обязательное условие для учёта расходов при расчёте налогов.
Если чека нет, то покупатель не может учесть расходы на покупку у самозанятого.
Кроме того, если покупатель платит за товар или услугу заранее. то есть авансовым платежом, то для учёта расходов нужен акт о выполнении работ или оказании услуг. Этот документ подтверждает, что всё сделано, и когда это было.
<Информация> ФНС России "Обязательно ли компании подписывать акт о выполнении работ с самозанятым"
От себя добавлю.
✅ Если сделка с самозанятым разовая и реальная, то есть работы-услуги происходят, хотя по сути услуги и работы длящиеся, допустим, сразу от самозанятого получена услуга-работы и сразу произошла оплата, то вполне можно обойтись чеком от самозанятого. А если это авансовый платеж, где при поступлении денег самозанятому, чек должен выдаваться сразу, и в данном случае чек уже не будет играть роли акта приема-передачи услуг-работ, ведь работы-услуги будут переданы позднее. Самозанятому то всё равно, есть или нет акта, а заказчик без акта не сможет включить в расход оплату услуг-работу самозанятого. Принципиальные заказчики после снятия расходов могут не захотеть в дальнейшем взаимодействовать с самозанятым.
❗Или еще хуже. Пощекочем нервы.
Я не удивлюсь, что мы откуда-нибудь услышим, что самозанятость использовали для отмывания денег, либо для обналичивания, где самозанятыми которые будут оформлены подставные лица, и это будет новость масштабного характера.
Если вы бизнес реально взаимодействует с самозанятыми, не так уж и сложно оформлять актами.
Хорошо если сделки реальные в действительности, но налоговые органы способны обвинить сделать без вины виноватыми и привлечь к налоговой ответственности.
✅💪Для самозанятых и теми, кто с ними взаимодействует – не полениться оформить акт, лишний это точно не будет, а сторон сделок точно подстрахует.
Нужна помощь в вопросах налогообложения и налогового администрирования связанных с самозанятыми – обращайтесь! 📞
Константин Чупырь
Начать дискуссию