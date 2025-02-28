Акт оказанных услуг или выполненных работ от самозанятого

Скептики и пофигисты, скорее всего, останутся при своем мнении, что акт от самозанятого по услугам – работам не нужен, но это не совсем так, точнее, совсем не так. Акт нужен, и вот почему…

Для компаний и ИП чек от продавца-самозанятого — это обязательное условие для учёта расходов при расчёте налогов.

Если чека нет, то покупатель не может учесть расходы на покупку у самозанятого.

Кроме того, если покупатель платит за товар или услугу заранее. то есть авансовым платежом, то для учёта расходов нужен акт о выполнении работ или оказании услуг. Этот документ подтверждает, что всё сделано, и когда это было.

<Информация> ФНС России "Обязательно ли компании подписывать акт о выполнении работ с самозанятым"

От себя добавлю.

✅ Если сделка с самозанятым разовая и реальная, то есть работы-услуги происходят, хотя по сути услуги и работы длящиеся, допустим, сразу от самозанятого получена услуга-работы и сразу произошла оплата, то вполне можно обойтись чеком от самозанятого. А если это авансовый платеж, где при поступлении денег самозанятому, чек должен выдаваться сразу, и в данном случае чек уже не будет играть роли акта приема-передачи услуг-работ, ведь работы-услуги будут переданы позднее. Самозанятому то всё равно, есть или нет акта, а заказчик без акта не сможет включить в расход оплату услуг-работу самозанятого. Принципиальные заказчики после снятия расходов могут не захотеть в дальнейшем взаимодействовать с самозанятым.

❗Или еще хуже. Пощекочем нервы.

Я не удивлюсь, что мы откуда-нибудь услышим, что самозанятость использовали для отмывания денег, либо для обналичивания, где самозанятыми которые будут оформлены подставные лица, и это будет новость масштабного характера.

Если вы бизнес реально взаимодействует с самозанятыми, не так уж и сложно оформлять актами.

Хорошо если сделки реальные в действительности, но налоговые органы способны обвинить сделать без вины виноватыми и привлечь к налоговой ответственности.

✅💪Для самозанятых и теми, кто с ними взаимодействует – не полениться оформить акт, лишний это точно не будет, а сторон сделок точно подстрахует.



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Константин Чупырь