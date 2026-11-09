ИТ-льготы осенью 2026 года: что в законопроекте есть, а чего в нем (пока) нет
Одним законопроектом ИТ-льготы расширяют, другим их, возможно, сузят. А еще можно потерять льготу просто потому, что вовремя не сдали бухгалтерскую отчетность. Разбираемся, что на самом деле написано в законопроекте № 617-9, а что пока существует только в публикациях СМИ.
Часть 1. Что вносят в законопроект № 617-9
Всем привет!
Налоговый пакет, как водится, большой, и в нём легко потерять то, что касается ИТ-сектора. А ведь вопрос не праздный: пониженная ставка по налогу на прибыль и пониженный тариф страховых взносов для ИТ-компаний - это ощутимо серьёзные деньги, поэтому предлагаю присмотреться на изменения в п. 1.15 ст. 284 и п. 5 ст. 427 НК РФ.
Новшеств два, и они, что любопытно, тянут в разные стороны.
Первое - расширение. В перечень видов ИТ-деятельности предлагают добавить оказание услуг и предоставление прав использования программ, которые состоят в предоставлении доступа к электронным книгам и изданиям, другим электронным публикациям и графическим изображениям. Авторы объясняют это стремлением создать равные налоговые условия для разных форматов цифрового контента: для аудиовизуальных сервисов и музыкальных платформ льготы уже есть, а для книг и картинок нет. Логика предельно понятная, хотя, согласитесь, лучше поздно, чем никогда.
Второе - ограничение. Право на ИТ-льготы собираются отнимать у тех, кто не сдал годовую бухгалтерскую отчётность в течение шести месяцев после окончания расчётного периода. Звучит как мелочь, но давайте посмотрим на это глазами практика. Компания может годами работать без единого замечания, а потом потерять льготу не из-за сути деятельности, а из-за пропущенного срока сдачи отчётности. Налоговые органы, как известно, формальные нарушения не любят, при чем сами налоговые органы запросто нарушают все мыслимые и немыслимые нормы права, и им, налоговым органам, запросто всё сходит с рук.
Далее, нормы должны вступить в силу по истечении месяца со дня официального опубликования закона и не ранее 1-го числа очередного налогового (расчётного) периода по соответствующему налогу.
Что с этим делать? Во-первых, прочитать сам текст законопроекта и следить за финальной редакцией, потому, что может что-то измениться. Во-вторых, ИТ-компаниям, применяющим льготы, лучше уже сейчас выстроить внутренний контроль сроков сдачи бухгалтерской отчётности, простите за банальщину, хоть какой-нибудь отчет сдать, пусть с ошибками, но сдать в срок (если законопроект об этом будет принят). Не потому что закон принят, а потому что обходится такой контроль дёшево, а ошибка стоит дорого.
Есть и ещё одно обстоятельство, которое в обзорах этого законопроекта нередко проходит фоном. Помимо двух нововведений, о которых написано выше, в профессиональной среде обсуждали и третье: что делать с доходами от взаимозависимых лиц при расчёте 70-процентной доли доходов от ИТ-деятельности. Эта история заслуживает отдельного разговора, и тут, как мне кажется, всё интереснее, чем выглядит на первый взгляд. К ней и перейдём.
Часть 2. Доходы от взаимозависимых лиц: предложение есть, нормы нет
Начну с того, с чего обычно начинаю: с проверки. Прежде чем что-то писать, я попытался выяснить, действительно ли внутригрупповые доходы собираются исключить из расчёта ИТ-льгот. Информации в сети много, тон у неё разный, и от «льготы отменяют» до «ничего не будет» диапазон приличный.
Что удалось выудить. 1 октября 2026 года «Коммерсантъ» сообщил, что Минфин подготовил предложение: не учитывать при расчёте доли профильных доходов те, что получены от лиц, взаимозависимых с организацией. В публикации приводится и предполагаемая формулировка поправки к ст. 284 НК РФ. Это не слух, а опубликованное предложение.
Что не удалость выяснить. В тот же день Минцифры заявило, что в документах, внесённых Правительством, положений о пересмотре условий льгот нет, и предложило сохранить действующие условия. Профессиональный разбор законопроекта № 617-9 тоже указывает, что запрет на учёт внутригрупповых доходов во внесённый текст не попал. Поэтому на 6 ноября 2026 года правильно говорить не о принятом решении, а об обсуждавшемся ограничении и риске его возвращения.
Теперь о том, чем это грозит, если норму всё же вернут. Действующее условие простое: не менее 70% доходов должно приходить от профильной деятельности. Минцифры подтверждает, что сейчас доходы от взаимозависимых заказчиков в расчёт входят. Именно поэтому льготы получают ИТ-дочки крупных холдингов: банков, ретейлеров, промышленных групп.
Если исключить такие доходы, компания, которая реально разрабатывает программы, держит штат и выполняет настоящие заказы, может потерять льготы только из-за того, что заказчик - её же группа. Причём, заметьте, злоупотребление доказывать никому не придётся: критерий формальный. Разработчики есть, программы есть, выручка есть. А льгот может не быть.
Тут многое зависит от того, как именно будет написана норма. Рассмотрим условный пример. У компании 80 млн рублей дохода от разработки для своего холдинга, 15 млн от независимых заказчиков и 5 млн прочих. Всего 100 млн. Сейчас доля профильных доходов 95%. Если внутренние доходы исключить только из числителя, останется 15%, и порог в 70% компания не проходит. Если исключить и из числителя, и из знаменателя, получится 75%, и льгота сохраняется. Одна и та же компания, один и тот же бизнес, а результат противоположный. Это, конечно, мои вероятностные расчёты, а не редакция закона, но показывают, что слово «взаимозависимые» в тексте поправки - только половина дела, важно, к какому элементу расчёта оно относится.
Ещё один момент, который многие упускают. «Внутригрупповой» и «взаимозависимый» - не одно и то же. Взаимозависимость определяется по ст. 105.1 НК РФ, и там не только контрольные пакеты, достаточно, например, доли более 25% или общего руководителя, а еще есть эфемерное понятие «иная взаимозависимость», так и написано «иная…», а под эту фразу, пардон, можно засунуть, что угодно и кого угодно. Поэтому под возможное ограничение могли бы попасть не только дочки крупных корпораций, но и небольшие группы с общим собственником, и стартапы, в которые просто вложился банк.
Что же делать сейчас, пока норма не вернулась? Паниковать и перестраивать структуру группы я бы не стал, ну или резко не стал. А вот провести инвентаризацию стоит: составить перечень контрагентов с основаниями взаимозависимости, разделить доходы на внешние и связанные, посчитать долю по двум сценариям и прикинуть, во что обойдётся потеря режима. Работа несложная, зато если вопрос вернётся при доработке законопроекта, вы будете знать свои цифры.
Поправки к законопроекту принимаются до 12 ноября, рассмотрение назначено на 19 ноября. Но ничто не гарантирует, что спорная инициатива именно тогда появится или не появится. Так что будем следить.
Подведу итоги. Законопроект № 617-9 расширяет перечень ИТ-деятельности и вводит условие о сдаче отчётности. Предложение Минфина об исключении доходов от взаимозависимых лиц существует, но во внесённый текст, по имеющимся сведениям, не вошло. Представлять его как действующее правило нельзя, но и забывать о нём рано.
Формальный критерий не должен подменять проверку реальной деятельности. Если задача в борьбе с искусственным завышением доли льготируемых доходов, то и бороться надо с искусственностью, а не со связанностью.
Не исключаю, что в этом вопросе мнения разойдутся. Пишите в комментариях, как бы вы поступили на месте законодателя.
Налоговые льготы, как мы видим, штука капризная: сегодня они есть, завтра появляется новое условие, а послезавтра выясняется, что формальная мелочь стоит дороже всей экономии. Если вы применяете ИТ-льготы или только к ним присматриваетесь, а также если работаете в группе компаний и хотите заранее понять, как у вас считается доля доходов и что будет при разных вариантах поправок, я с удовольствием помогу в этом разобраться. Занимаюсь такими вопросами в своей практике: от анализа договоров и структуры доходов до подготовки к налоговой проверке и защиты позиции, если спор всё же случится. Лучше обсудить это заранее, чем потом исправлять.
Константин Чупырь
Москва, 2026 г.
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