ФНС запустила видеосвязь для налоговых проверок. Через месяц отправила ее на технические работы

Видеосвязь появилась. И почти сразу исчезла
Всем привет!
Продолжаем наблюдать за цифровизацией налогового контроля. На этот раз история получилась довольно занятная.
11 ноября 2026 года ГАРАНТ.РУ сообщил, что ФНС приостановила рассмотрение материалов налоговых проверок с использованием видеоконференц-связи до 31 декабря 2026 года.
Причина - технические работы.
Сама ФНС разместила соответствующую информацию на своём сайте в разделе, посвящённом подаче возражений на акты налоговых проверок.
Казалось бы, обычное техническое сообщение. Системы обновляются, оборудование обслуживается, случаются неполадки. Ничего необычного.
Если бы не одно обстоятельство.
Новый порядок рассмотрения материалов налоговых проверок по ВКС заработал только 30 сентября 2026 года.
Получается, спустя чуть больше месяца после запуска ФНС сообщает, что до конца года пользоваться этой возможностью налогоплательщики не смогут.
Правда, технические работы бывают разные. Но хотелось бы понять, что именно потребовалось ремонтировать практически сразу после введения нового механизма и почему работы должны продолжаться до 31 декабря.
Впрочем, это ещё не самое интересное.
Экстерриториальные проверки уже идут. А видеосвязь - на ремонте
Дело в том, что налоговый контроль давно перестал ограничиваться инспекцией, в которой компания стоит на учёте.
Экстерриториальные проверки уже проводятся. Причём речь идёт не об эксперименте, который когда-нибудь начнётся, а о действующей практике.
28 октября 2026 года «Коммерсантъ» опубликовал материал «Налоги лишают прописки». Издание сообщило, что к контролю примерно 5,5 тысячи московских компаний подключили налоговые инспекции других регионов.
Приводились и конкретные примеры: московские компании проверяли инспекции из Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа.
ФНС в комментарии изданию напомнила, что налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля и для налогоплательщиков применение экстерриториального принципа ничего не меняет.
Вот с последним утверждением я бы поспорил.
С юридической точки зрения основные права и обязанности налогоплательщика действительно сохраняются. Но с организационной и практической стороны разница имеется. И весьма существенная.
Одно дело, когда компания находится в Москве и взаимодействует с московской инспекцией. Совсем другое, когда документы истребуют, пояснения анализируют, а проверочные мероприятия проводят сотрудники налогового органа, находящегося за сотни или тысячи километров.
При этом экстерриториальность - уже не только вопрос выездных налоговых проверок.
Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ изменена статья 88 НК РФ. С 1 января 2026 года камеральную проверку может проводить не только инспекция, в которую представлена декларация, но и налоговый орган, уполномоченный ФНС.
А для выездных проверок возможность привлечения специально уполномоченного налогового органа была предусмотрена ещё раньше.
То есть система налогового контроля всё активнее работает без прежней территориальной привязки.
И здесь видеосвязь выглядит вполне логичным решением.
Налоговый орган находится в одном регионе, налогоплательщик - в другом. Зачем заставлять людей преодолевать сотни километров, если можно организовать дистанционное участие?
Тем более что налоговые комиссии, вызовы для пояснений и иные формы взаимодействия с налогоплательщиками по видеосвязи встречались и раньше.
Правда, нужно различать такие комиссии и процессуальное рассмотрение материалов налоговой проверки по статье 101 НК РФ. Это разные процедуры с разными юридическими последствиями.
Именно для последней с осени 2026 года предусмотрели отдельный нормативный порядок.
Получается любопытная картина.
Экстерриториальный налоговый контроль расширяется. Проверять налогоплательщиков из других регионов можно. А новый механизм дистанционного участия в рассмотрении результатов этих проверок временно недоступен.
Неплохое сочетание.
Что вообще предусматривал новый порядок
Приказом ФНС России от 11 августа 2026 года № ЕД-1-2/567@ утверждён порядок рассмотрения материалов налоговой проверки и отдельных актов о налоговых правонарушениях с использованием видеоконференц-связи.
Сам механизм достаточно понятный.
Если налоговый орган обладает необходимой технической возможностью, налогоплательщик может участвовать в рассмотрении материалов проверки по ВКС.
Но есть нюанс.
Речь не идёт о том, что директор компании открывает ноутбук у себя дома, подключается к видеоконференции и объясняет инспекции, почему она неправильно рассчитала НДС.
Новый порядок предполагает участие через налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства физического лица.
То есть налогоплательщик приходит в соответствующую инспекцию, откуда организуется связь с налоговым органом, рассматривающим материалы проверки.
По сути, вместо поездки в другой регион появляется возможность явиться в ближайшую предусмотренную порядком инспекцию.
Налоговый орган должен уведомить о возможности использования ВКС не позднее трёх рабочих дней до рассмотрения материалов. Налогоплательщик, желающий воспользоваться этим способом участия, направляет соответствующее ходатайство.
Предусмотрены проверка личности и полномочий представителя, ведение протокола и другие процессуальные действия.
Вполне разумная конструкция.
Более того, сам приказ предусматривает ситуацию, когда в ходе рассмотрения возникают технические неисправности. Если устранить их невозможно, рассмотрение продолжается без ВКС, а соответствующее обстоятельство отражается в протоколе.
Вот только теперь речь идёт не о разовом сбое во время конкретного заседания.
ФНС сообщила о приостановке использования видеосвязи до конца года.
И что в таком случае делать налогоплательщику?
Технические работы не отменяют статью 101 НК РФ
Представим ситуацию.
Компания находится в Москве. Проверочные мероприятия осуществлялись с участием налогового органа другого региона. По итогам проверки составлен акт, налогоплательщик подготовил возражения.
В материалах десятки томов документов, протоколы допросов, банковские выписки, сведения о контрагентах. Инспекция предъявляет многомиллионные налоговые претензии.
Наступает стадия рассмотрения материалов проверки.
Представитель компании намерен участвовать в этой процедуре, давать пояснения, отвечать на вопросы, обращать внимание на ошибки в выводах инспекции.
Ехать за тысячу километров ради одного рассмотрения, которое к тому же может быть отложено или закончиться назначением дополнительных мероприятий налогового контроля, не очень хочется.
И тут выясняется, что воспользоваться предусмотренной новым порядком видеосвязью пока нельзя.
Возникает вопрос: что важнее - техническая возможность налогового органа или право налогоплательщика на защиту?
Пункт 2 статьи 101 НК РФ предусматривает право лица, в отношении которого проводилась проверка, участвовать в рассмотрении её материалов лично или через представителя.
При этом необходимо учитывать, что использование ВКС допускается при наличии технической возможности.
Следовательно, само по себе отключение видеосвязи ещё не означает нарушения статьи 101 НК РФ.
Но и обратный вывод неверен.
Нельзя считать, что отсутствие технической возможности автоматически снимает с инспекции обязанность обеспечить соблюдение существенных условий процедуры.
Ведь пункт 14 статьи 101 НК РФ прямо относит к таким условиям обеспечение возможности налогоплательщика участвовать в рассмотрении материалов проверки и представлять объяснения.
Нарушение этих условий является основанием для отмены решения налогового органа.
Именно здесь проходит граница между обычными техническими работами и возможным процессуальным нарушением.
Если налогоплательщик надлежащим образом извещён, имел реальную возможность участвовать в рассмотрении, но по собственной инициативе не явился, ссылаться только на отсутствие ВКС будет недостаточно.
А вот если инспекция фактически лишила его возможности представить объяснения, проигнорировала обоснованное ходатайство либо провела рассмотрение с нарушением установленных процедурных требований, ситуация уже другая.
Причём оценивать придётся конкретные обстоятельства, а не сам факт неисправности видеосвязи.
Можно ли потребовать отложить рассмотрение?
Можно. Но требовать и добиться - не одно и то же.
Предположим, налогоплательщик находится далеко от инспекции, не может прибыть лично и рассчитывал воспользоваться видеосвязью.
Что делать?
Я бы рекомендовал не ограничиваться телефонными разговорами с инспектором и устными просьбами перенести рассмотрение.
Необходимо направить письменное мотивированное ходатайство об отложении рассмотрения материалов проверки.
Причём одного сообщения о том, что ВКС временно не работает, может оказаться недостаточно.
Желательно объяснить, почему личное присутствие невозможно, по каким причинам нельзя обеспечить участие другого представителя, какие конкретно пояснения предполагается представить и какое значение они имеют для правильного рассмотрения материалов.
Если инспекция ранее сообщила о возможности использования ВКС или согласовала соответствующее участие, это обстоятельство также необходимо отразить.
Особенно важно сохранить документы, подтверждающие направление и получение ходатайства.
В дальнейшем именно они могут иметь значение при административном и судебном обжаловании решения.
Однако нужно понимать: Налоговый кодекс не предусматривает безусловной обязанности инспекции откладывать рассмотрение всякий раз, когда налогоплательщик не может прибыть лично.
Поэтому само по себе отклонение ходатайства ещё не доказывает незаконность последующего решения.
Значение имеет совокупность обстоятельств: надлежащее извещение, причины неявки, поведение налогоплательщика, действия инспекции и реальная возможность представить объяснения.
А если налоговая рассмотрит материалы без налогоплательщика?
Здесь тоже не всё так просто.
Инспекция вправе рассмотреть материалы проверки в отсутствие надлежащим образом извещённого лица, если его участие не признано обязательным.
Но право рассмотреть материалы без налогоплательщика нельзя превращать в право формально провести процедуру, не обеспечив предусмотренные законом гарантии.
На практике нередко возникает спор о том, была ли у налогоплательщика реальная возможность участвовать в рассмотрении.
Инспекция утверждает: извещение направлено, дата известна, представитель не явился. Следовательно, нарушений нет.
Налогоплательщик возражает: просил перенести рассмотрение, сообщал об объективных препятствиях, намеревался представить объяснения, но его ходатайство фактически осталось без надлежащей оценки.
Кто прав?
Универсального ответа здесь нет. Всё зависит от материалов конкретного дела.
При этом не следует путать нарушение существенных условий рассмотрения с любым другим процессуальным недостатком.
В первом случае пункт 14 статьи 101 НК РФ предусматривает специальное основание для отмены решения.
В остальных случаях необходимо оценивать, привело или могло ли нарушение привести к принятию неправомерного решения.
Поэтому задача защиты - не просто зафиксировать отсутствие видеосвязи, а показать, каким образом действия инспекции ограничили возможность налогоплательщика участвовать в рассмотрении и представить свою позицию.
И ещё один момент.
Если спор уже дошёл до суда, недостаточно заявить, что инспекция нарушила процедуру.
Нужно представить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства: извещения, ходатайства, ответы налогового органа, протокол рассмотрения, переписку.
Именно поэтому я всегда обращаю особое внимание на процессуальные действия ещё во время налоговой проверки. Попытка исправить всё уже в суде нередко оказывается значительно сложнее, чем своевременная фиксация нарушения.
Получается, налоговый контроль цифровизируется в одностороннем порядке?
Я бы не стал утверждать, что именно так и задумано.
Но происходящее заставляет задать несколько вопросов.
Почему экстерриториальный налоговый контроль расширяется, а техническая возможность дистанционного участия налогоплательщика оказывается недоступной почти сразу после запуска?
Почему при разработке нового порядка не удалось обеспечить его устойчивую работу хотя бы в течение первых месяцев?
И главное: каким образом предполагается обеспечить равные процессуальные возможности, если налоговые органы могут перераспределять контрольную работу между регионами, а налогоплательщику для полноценного участия в рассмотрении материалов проверки приходится решать проблемы, связанные с расстоянием и технической инфраструктурой самой ФНС?
Конечно, налоговая служба не обязана останавливать проведение проверок из-за технических работ на сервисе видеоконференц-связи.
Но государство, расширяя возможности налогового контроля, должно учитывать и практическую сторону реализации прав налогоплательщика.
Особенно когда речь идёт о процедурах, по результатам которых бизнесу могут доначислить десятки и сотни миллионов рублей.
Тем более что участие в рассмотрении материалов проверки - далеко не формальность.
На этой стадии налогоплательщик вправе представить дополнительные доводы, обратить внимание на противоречия в доказательствах, объяснить обстоятельства сделок, оспорить выводы инспекции.
Иногда именно после рассмотрения возражений налоговый орган принимает решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Иногда меняет первоначальную оценку отдельных обстоятельств.
И, конечно, бывает, что не меняет ничего.
Но возможность быть услышанным от этого не становится менее важной.
Мне кажется, здесь давно назрел более общий вопрос.
Если государство развивает экстерриториальный налоговый контроль, не пора ли одновременно обеспечить налогоплательщику действительно доступный и устойчивый механизм дистанционного участия во всех процедурах, где решается вопрос о его налоговых обязательствах?
Причём речь должна идти не только о видеосвязи.
Нужны понятные правила представления и исследования доказательств, фиксации заявлений и ходатайств, обеспечения участия представителей, реагирования на технические сбои.
Сейчас получилось несколько странно.
Экстерриториальные проверки уже идут. Налоговые комиссии с использованием видеосвязи проводились. Новый порядок рассмотрения материалов налоговых проверок по ВКС наконец вступил в силу.
А спустя чуть больше месяца - технические работы до конца года.
Проверки продолжаются. Сроки идут. Налогоплательщики должны исполнять свои обязанности. А видеосвязь временно недоступна.
Хочется надеяться, что с 1 января 2027 года всё заработает. Хотя сама ФНС пока сообщила лишь о приостановке до 31 декабря, а не гарантировала возобновление работы именно в первый день нового года.
И всё же самое главное здесь не техника.
Права налогоплательщика не должны зависеть от того, исправно ли работает видеоконференц-связь в налоговой инспекции.
Константин Чупырь
Источники
ГАРАНТ.РУ. Рассмотрение материалов налоговых проверок по ВКС приостановили до конца года. 11.11.2026.
ФНС России. Изменения налогового законодательства в 2026 году.