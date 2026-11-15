ФНС запустила видеосвязь для налоговых проверок. Через месяц отправила ее на технические работы

Экстерриториальные проверки уже идут. А видеосвязь - на ремонте

Дело в том, что налоговый контроль давно перестал ограничиваться инспекцией, в которой компания стоит на учёте.

Экстерриториальные проверки уже проводятся. Причём речь идёт не об эксперименте, который когда-нибудь начнётся, а о действующей практике.

28 октября 2026 года «Коммерсантъ» опубликовал материал «Налоги лишают прописки». Издание сообщило, что к контролю примерно 5,5 тысячи московских компаний подключили налоговые инспекции других регионов.

Приводились и конкретные примеры: московские компании проверяли инспекции из Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

ФНС в комментарии изданию напомнила, что налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля и для налогоплательщиков применение экстерриториального принципа ничего не меняет.

Вот с последним утверждением я бы поспорил.

С юридической точки зрения основные права и обязанности налогоплательщика действительно сохраняются. Но с организационной и практической стороны разница имеется. И весьма существенная.

Одно дело, когда компания находится в Москве и взаимодействует с московской инспекцией. Совсем другое, когда документы истребуют, пояснения анализируют, а проверочные мероприятия проводят сотрудники налогового органа, находящегося за сотни или тысячи километров.

При этом экстерриториальность - уже не только вопрос выездных налоговых проверок.

Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ изменена статья 88 НК РФ. С 1 января 2026 года камеральную проверку может проводить не только инспекция, в которую представлена декларация, но и налоговый орган, уполномоченный ФНС.

А для выездных проверок возможность привлечения специально уполномоченного налогового органа была предусмотрена ещё раньше.

То есть система налогового контроля всё активнее работает без прежней территориальной привязки.

И здесь видеосвязь выглядит вполне логичным решением.

Налоговый орган находится в одном регионе, налогоплательщик - в другом. Зачем заставлять людей преодолевать сотни километров, если можно организовать дистанционное участие?

Тем более что налоговые комиссии, вызовы для пояснений и иные формы взаимодействия с налогоплательщиками по видеосвязи встречались и раньше.

Правда, нужно различать такие комиссии и процессуальное рассмотрение материалов налоговой проверки по статье 101 НК РФ. Это разные процедуры с разными юридическими последствиями.

Именно для последней с осени 2026 года предусмотрели отдельный нормативный порядок.

Получается любопытная картина.

Экстерриториальный налоговый контроль расширяется. Проверять налогоплательщиков из других регионов можно. А новый механизм дистанционного участия в рассмотрении результатов этих проверок временно недоступен.

Неплохое сочетание.