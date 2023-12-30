Особенности составления плана карьеры

При составлении карьерного плана сотрудник должен четко понимать, чего он хочет и как он будет добиваться своих профессиональных целей. Конечно, это легко сказать, но трудно реализовать. Даже если стратегические моменты проработаны, на пути восхождения по карьерной лестнице нас могут поджидать опасности.

Первая сложность заключается в том, что сотрудник начинает преследовать карьерные цели, навязанные ему из вне: родителями, друзьями, коллегами по работе. Даже если они это делают из самых добрых побуждений – важно удостовериться, что сотрудник строит карьеру, исходя из своих собственных пожеланий и стремлений.

Вторая сложность заключается в том, что достигнутая цель иногда не приводит к удовлетворительному результату. Классическим примером являются управленцы: они с таким трудом и рвением пробираются к вершине карьерной лестницы, чтобы затем выяснить, что руководство – это совсем не то, что их радует и делает счастливыми.

Также рекомендуется регулярно возвращаться к карьерному плану и проверять поставленные задачи на актуальность. Сегодня все находится в движении: появляются новые возможности и важно не зацикливаться на ранее поставленных целях. Если действительность требует гибкости, то и план следует скорректировать соответственно. К примеру, никто раньше не задумывался о гибридном или полностью удаленном формате работы до пандемии 2020 года.