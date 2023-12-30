Особенности составления плана карьеры

Лучше разобраться в себе, оценить свои профессиональные навыки, качества, цели, интересы и возможности будущего трудоустройства поможет составление карьерного плана.
Когда нужно составлять карьерный план?
Идеальный момент для составления карьерного плана – школьное время, когда ученик стоит перед выбором будущей специальности или учебного заведения, где он будет осваивать любимую профессию. Но, к сожалению, в данный процесс зачастую вмешивается ряд жизненных факторов: навязанная родителями профессия, неудачная попытка поступления в ВУЗ по желаемой специальности, неполное понимание того, чем хотелось бы заниматься в действительности и так далее.
Поэтому, в большинстве случаев, человек сам приходит к выводу, что назрели изменения, наработав определенный профессиональный опыт.
Индивидуальный карьерный план
Как бы банально это ни звучало, но слишком мало людей задумываются о своем профессиональном будущем. С одной стороны, потому что не хотят, с другой, потому что не хватает свободного времени. К тому же, многие просто не знают, как определить для себя, какой карьерный путь им подойдет. Здесь будет полезен совет профессионалов: сотрудник или соискатель должны понять, что для них действительно важно в жизни – понимание себя как личности увеличивает шансы найти подходящую работу.
Чтобы разобраться, подойдет ли следующая ступень карьерной лестницы вашим убеждениям, необходимо дать себе определение слова «карьера». Социум нам диктует, что карьера ассоциируется с доходом, властью или управлением. При этом, можно легко поддаться искушению добиваться этих благ, также как и общественного признания. Однако, имеет смысл задуматься, соответствует ли все это собственной системе ценностей. Высокий доход не может по умолчанию каждому принести счастье. Если работа не отвечает моральным принципам соискателя, его убеждениям и нравственным установкам, то радость от нового трудоустройства будет недолговечной. Склонности, антипатии, способности и компетенции начинают формироваться достаточно рано в нашей жизни, и если выполняемые задачи на работе им соответствуют, то карьера может сложиться самым благополучным образом.
Советы по составлению карьерного плана
При составлении карьерного плана сотрудник должен четко понимать, чего он хочет и как он будет добиваться своих профессиональных целей. Конечно, это легко сказать, но трудно реализовать. Даже если стратегические моменты проработаны, на пути восхождения по карьерной лестнице нас могут поджидать опасности.
Первая сложность заключается в том, что сотрудник начинает преследовать карьерные цели, навязанные ему из вне: родителями, друзьями, коллегами по работе. Даже если они это делают из самых добрых побуждений – важно удостовериться, что сотрудник строит карьеру, исходя из своих собственных пожеланий и стремлений.
Вторая сложность заключается в том, что достигнутая цель иногда не приводит к удовлетворительному результату. Классическим примером являются управленцы: они с таким трудом и рвением пробираются к вершине карьерной лестницы, чтобы затем выяснить, что руководство – это совсем не то, что их радует и делает счастливыми.
Также рекомендуется регулярно возвращаться к карьерному плану и проверять поставленные задачи на актуальность. Сегодня все находится в движении: появляются новые возможности и важно не зацикливаться на ранее поставленных целях. Если действительность требует гибкости, то и план следует скорректировать соответственно. К примеру, никто раньше не задумывался о гибридном или полностью удаленном формате работы до пандемии 2020 года.
Карьерный план должен быть реалистичным
Чтобы составить успешный план и при этом не уйти в мир фантазий, сотруднику поможет обратная связь о своих профессиональных качествах от руководителя или доверенных людей из его ближайшего окружения. Это может оказаться отрезвляющим опытом, но он необходим для объективной оценки своих способностей и компетенций. Однако, собрав всю информацию, сотрудник должен сам для себя определить, какой фидбек будет релевантным, а какой нет.
Составив карьерный план, необходимо проанализировать карьерные возможности на данный момент. В первую очередь, стоит обратить внимание на текущего работодателя. Иногда он сам может предложить повышение сотруднику с хорошим потенциалом, а иногда будет целесообразней самому проявить инициативу и обговорить с руководителем, какие возможности есть в компании для карьерного роста.
Также будет нелишним обсудить профессиональные планы со своими близкими и родными. Готовы ли они идти на компромиссы, если возникнут сложности?
И наконец, немаловажная часть любого карьерного плана – это финансовый аспект. Заработную плату можно планировать, исходя из ситуации на рынке труда, положения компании, в рамках которой соискатель себя видит и тех компетенций, что он может предложить работодателю.
Вертикальный карьерный план
Как только все вышеперечисленные пункты были проработаны, можно приступать к практической части реализации своих профессиональных устремлений. Существуют 2 вида карьерного планирования: вертикальный и горизонтальный. Вертикальный, как можно уже догадаться, представляет собой классическое планирование иерархического восхождения по карьерной лестнице внутри одной компании или организации. Даже если в компании нет четко выраженной структуры – тенденции и пути можно отследить.
Горизонтальный карьерный план
Если при вертикальном восхождении сотрудник стремиться занять управленческие позиции, то в горизонтальном карьерном плане соискатель добивается профессиональной экспертности или уходит в узкую специализацию в своей профессии. Это путь ученых, инженеров, программистов и т.д. Собственные потребности выходят тут на первый план, а амбиции, необходимые для управленческих позиций либо играют второстепенную роль, либо вообще отсутствуют. Здесь имеет место быть регулярное повышение квалификации, саморазвитие и способность выйти за рамки стандартного мышления.
Если сотрудник определил для себя горизонтальный путь профессионального развития –
это не значит, что вертикальный для него исключен. Нередко в практике встречаются смешанные виды, когда сотруднику могут предложить повышение, исходя из его экспертности и готовности нести ответственность, или наоборот уставший руководитель может переключиться на горизонтальное развитие карьеры.
Карьерная интеллект-карта
План профессионального развития можно также составить более креативно. Для этого необходимо ответить для себя на следующие вопросы:
Какие задачи я с радостью готов выполнять?
Как это может отразиться на других сферах моей жизни?
Какие позиции и отделы в компании могут для этого подойти?
Нужно ли мне обновить квалификацию или получить новые знания?
Какая сфера бизнеса или какой работодатель подойдут для этого?
Получив ответы на эти вопросы, можно составить интеллект-карту. Например, если сотруднику важен work-life-balance, то его необходимо поместить в центр этой карты наравне с работой. Остальные сферы жизни (семья, хобби, доход и прочее) можно разместить вокруг и указать более мелким шрифтом. Так можно визуализировать свой карьерный план и расставить профессиональные и жизненные приоритеты.
Контроль реализации карьерного плана
Составить карьерный план – это значительная затрата усилий, но еще большего труда составит его реализация. Поэтому каждые полгода необходимо проводить его ревизию и задумываться над тем, какие цели достигнуты, а над какими еще нужно работать. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые отразятся на профессиональном будущем сотрудника и, возможно, даже изменят его карьерный план. Поэтому регулярный контроль необходим – это поможет понять, приведут ли прилагаемые усилия к заветной цели.
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