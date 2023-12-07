03 декабря 2023 года на сайте малиноваяфемида.рф появилась информация о новых лауреатах антипремии за сомнительные достижения в юриспруденции «Малиновая Фемида». По “победителям”, которых выбирают уже в четвертый раз, видны такие актуальные проблемы как инфоцыганство, чрезмерное привлечение к субсидиарной ответственности и риски некритичного использования искусственного интеллекта.

Итак победители антипремии в 2023 году:

«Судья» - экс-Председатель Ростовского областного суда Золотарева Елена Анатольевна за самый громкий скандал года в судебной системе.

«Истец / Кредитор» – «неизвестные лица», ответственные за подачу заявления о банкротстве ПАО «СПБ биржа», за биржевой скандал.

«Судебный представитель/Адвокат» - Путырский Андрей Валерьевич ИНН 380110120807 за некорректное общение с судьей (обвинение в зловонии) и журналистом в Иркутске.

«Ответчик / Должник» - Блиновская Елена Олеговна за жадность при оптимизации налогов.

«Банкротство» - Ассоциация Защиты Прав Субсидиарных Ответчиков и Членов Их Семей в Банкротстве (создана в августе 2023 года) за стремление заработать на олигархах и тех, кто обманывает кредиторов.

«Legaltech» - Американский юрист Стивен Шварц (Steven Schwartz), который использовал фейковые прецеденты, предложенные ChatGPT, для подготовки документов по иску к компании Avianca.

«Юридический маркетинг» - Олигархова (Климова) Ольга Леонидовна – адвокат Адвокатской палаты города Москвы (реестровый номер 77/8404) за хайп на сомнительной смене фамилии.

«Troubleshooter» - Собчак Ксения Анатольевна за успешный выход из юридически опасных ситуаций (ДТП в Сочи, скандал с телеграм-каналом и т.д.).