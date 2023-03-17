Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова поделилась с «Ведомостями» о влиянии санкций и мобилизации на бизнес

Почему удалось избежать массовых закрытий бизнеса и резкого падения показателей сектора?

Как государство планирует поддерживать МСП после завершения профильного нацпроекта?

Об этом в интервью газете поведала Татьяна Александровна:

Причины для беспокойства после введения санкций были, но принципиальных изменений ни по числу МСП, ни по количеству занятых в секторе не произошло. Этот сектор оказался достаточно стабилен. Минэк, как в пандемию, так и в момент санкций старался сразу весь действующий инструментарий донастраивать с учетом специфики ситуации. Основной экономический вопрос прошлого года – каким должен быть горизонт планирования – месяц, три или год (интересно, гадали на кофейной гуще или по звездам?). Три основные проблемы бизнеса: выстраивание новых путей оплаты при валютных расчетах, логистика и высокая ключевая ставка. Когда каждые две недели вводятся санкции – один пакет за другим, сложно формировать инвестиционные планы на 3–5 лет (оказывается, санкции виноваты, а мы не знали). Про возросшее количество отказов в выдаче кредитов: оно всегда увеличивается в периоды возрастания рисков – это нормально. Из-за санкций (снова они виноваты) горизонты планирования сужаются, риски увеличиваются. Мы придем к нормативному регулированию электронной торговли. Важно идти к регуляторике эволюционно, чтобы это не создало проблемы ни для платформ, которые мы выращивали и поддерживали (оказывается, Минэк взращивал маркетплейсы), ни для поставщиков. Про потолок включения в МСП (сейчас он 2 млрд.руб.): это извечная дискуссия. Предпосылок экономического характера для этого нет. К тому же все хотят стать МСП не потому, что идентифицируют себя с этим сектором, а потому, что хотят получить меры поддержки (ну да? А мы думали, что они хотят получить нормальные налоги). В сравнении с ЕАЭС и Европой мы по этому показателю в адеквате и даже комфортнее (спасибо). У нас отсутствует налоговый режим, который позволяет преодолевать болезни и шоки роста, когда компания переходит с УСН на ОСН. Нужно донастраивать эту систему, и тогда у нас дискуссия о критериях потеряет свою остроту (аминь). Оценка в целом реализацию нацпроекта по МСП в 2022 году: на 97%. Показатель по выручке субъектов МСП – это единственный показатель нацпроекта, которого мы пока не достигли из-за инфляции. В о стальном – цветем и пахнем и даже малый бизнес сохранили (спасибо, Татьяна Александровна, кланяемся в ножки). О перспективах нацпроекта МСП после 2024 года: Президент решит.

Скорее всего, на место действующего нацпроекта придет новая сущность.

Пока министерство работает над стратегическими направлениями и подходами к поддержке сектора до 2030 г. с учетом нового макропрогноза. Результаты будут представлены бизнесу и А.Р.Белоусову.

В общем и целом курс взят на сегментацию и диверсификацию сфер, в которых без поддержки государства жизни нет. Также будут проработаны институциональные меры.

Дальше наша стратегическая задача (чья? Минэка или МСП? или нацпроекта) – расти (кто расти будет? Затраты на нацпроект? На МСП? или на содержание Минэка?). Это цель любого нацпроекта и любого регулятора.

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