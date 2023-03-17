Налоговые проверки

Мораторий на проведение плановых проверок продолен до 2030 года

В ближайшие 8 лет плановые налоговые проверки будут проводиться только в отношении объектов, отнесенных к категории высокого риска причинения вреда, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений II класса опасности.

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Мораторий на проведение плановых проверок продолен до 2030 года
Иллюстрация: MART PRODUCTION/pexels

Ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении определенных объектов контроля:

⚠️ отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда,

⚠️ опасных производственных объектов,

⚠️ гидротехнических сооружений II класса опасности.

Всё для обеспечения дальнейшего снижения нагрузки на бизнес.

Также постановлением продлена возможность проведения профилактических визитов в отношении образовательных учреждений – школ, детских садов (в случае отнесения их объектов контроля к категории чрезвычайно высокого или высокого риска) – вместо плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

Установлена возможность проведения обязательного профилактического визита на основании поручений Президента или Правительства.

Принятое решение – часть реформы контрольно-надзорной деятельности, которую Правительство реализует в рамках поручения Президента.

В рамках реформы в России создан единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Контролёры не имеют права проводить проверки, если заблаговременно не внесут эти мероприятия в реестр. Он в свою очередь синхронизирован с порталом Госуслуг.

Через личные кабинеты на портале предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам решения и при необходимости обжаловать их в досудебном порядке с помощью специального сервиса подачи заявлений.

💡Для любителей почитать первоисточник: постановление Правительства от 10 марта 2023 года № 372.

📣Важно: документ не распространяется на мероприятия налогового контроля. Про ограничения в части контроля за применением ККМ имеется отдельный документ. Он здесь.

Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

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Налоговые проверки

Мораторий на проведение плановых проверок продолен до 2030 года

В ближайшие 8 лет плановые налоговые проверки будут проводиться только в отношении объектов, отнесенных к категории высокого риска причинения вреда, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений II класса опасности.

Мораторий на проведение плановых проверок продолен до 2030 года

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