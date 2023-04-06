ФНС всем присвоит баллы

Каковы цели
Проводить оценку финансово-хозяйственного состояния юридического лица и иной информации, характеризующей его деятельность, и формирования результатов оценки для дальнейшего предоставления такому юридическому лицу.
Кто инициатор анализа
Компания сама запрашивает данные у ИФНС и получает итог в виде выписки, направляемой через личный кабинет налогоплательщика.
Сколько можно направлять запросов
Не более 1 раза в день.
Что содержит выписка
Документ содержит обязательную информацию:
наименование и ИНН;
дата формирования выписки и срок её действия;
код верификации данных, отраженных в выписке;
результаты оценки, с указанием количества баллов по каждому отдельному критерию и общего количества баллов, присвоенных компании.
Сколько этапов предусматривает методика анализа
Два.
Подробнее о том, что включает в себя двухэтапный анализ, читайте в обзоре.
И что дальше
По результатам проведенной оценки параметров финансово-хозяйственного состояния юрлица по каждому критерию, установленному подпунктами 1 – 13 второго блока анализа, присваивается:
0 баллов – при несоответствии условиям критерия;
1 балл – при соответствии условиям критерия.
А если не согласны с результатами?
Направьте запрос о корректировке сведений с приложением документов. И дождитесь ответа.
💡Для любителей почитать первоисточник: приказ ФНС от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@.
Читайте больше в телеграм-канале – Делаем бизнес вместе|Наталья Горячая.Н.
Комментарии