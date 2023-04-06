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Наталья Горячая
Новости ФНС

ФНС всем присвоит баллы

Налоговой инспекции надоели неграмотные предприниматели, которые сами не могут проанализировать свою деятельность на предмет налоговых рисков, поэтому запилила целую Методику оценки юрлиц.

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ФНС всем присвоит баллы
Иллюстрация: freepik/freepik

Каковы цели

Проводить оценку финансово-хозяйственного состояния юридического лица и иной информации, характеризующей его деятельность, и формирования результатов оценки для дальнейшего предоставления такому юридическому лицу.

Кто инициатор анализа

Компания сама запрашивает данные у ИФНС и получает итог в виде выписки, направляемой через личный кабинет налогоплательщика.

Сколько можно направлять запросов

Не более 1 раза в день.

Что содержит выписка

Документ содержит обязательную информацию:

  • наименование и ИНН;

  • дата формирования выписки и срок её действия;

  • код верификации данных, отраженных в выписке;

  • результаты оценки, с указанием количества баллов по каждому отдельному критерию и общего количества баллов, присвоенных компании.

Сколько этапов предусматривает методика анализа

Два.

Подробнее о том, что включает в себя двухэтапный анализ, читайте в обзоре.

И что дальше

По результатам проведенной оценки параметров финансово-хозяйственного состояния юрлица по каждому критерию, установленному подпунктами 1 – 13 второго блока анализа, присваивается:

  • 0 баллов – при несоответствии условиям критерия;

  • 1 балл – при соответствии условиям критерия.

А если не согласны с результатами?

Направьте запрос о корректировке сведений с приложением документов. И дождитесь ответа.

💡Для любителей почитать первоисточник: приказ ФНС от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@.

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Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

349 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .