ФНС всем присвоит баллы

Налоговой инспекции надоели неграмотные предприниматели, которые сами не могут проанализировать свою деятельность на предмет налоговых рисков, поэтому запилила целую Методику оценки юрлиц.

Каковы цели

Проводить оценку финансово-хозяйственного состояния юридического лица и иной информации, характеризующей его деятельность, и формирования результатов оценки для дальнейшего предоставления такому юридическому лицу.

Кто инициатор анализа

Компания сама запрашивает данные у ИФНС и получает итог в виде выписки, направляемой через личный кабинет налогоплательщика.

Сколько можно направлять запросов

Не более 1 раза в день.

Что содержит выписка

Документ содержит обязательную информацию:

наименование и ИНН;

дата формирования выписки и срок её действия;

код верификации данных, отраженных в выписке;

результаты оценки, с указанием количества баллов по каждому отдельному критерию и общего количества баллов, присвоенных компании.

Сколько этапов предусматривает методика анализа

Два.

Подробнее о том, что включает в себя двухэтапный анализ, читайте в обзоре.

И что дальше

По результатам проведенной оценки параметров финансово-хозяйственного состояния юрлица по каждому критерию, установленному подпунктами 1 – 13 второго блока анализа, присваивается:

0 баллов – при несоответствии условиям критерия;

1 балл – при соответствии условиям критерия.

А если не согласны с результатами?

Направьте запрос о корректировке сведений с приложением документов. И дождитесь ответа.

💡Для любителей почитать первоисточник: приказ ФНС от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@.

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