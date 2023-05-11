Что делать малому бизнесу с ЕНС? Допилить и решить проблемы

Вопросы к ЕНС никуда не уходят, их становится только больше. Пока вносятся законопроекты, направленные на решение частных недоработок системы ЕНП, малый бизнес со своими проблемами остается в стороне.

— Пилите, Шура, пилите ©

Пожалуй, именно такой фразой можно охарактеризовать происходящее вокруг Единого налогового счета.

Причем пилят с двух сторон: бизнес и граждане — в чате ФНС, письмами в адрес Минфина от ассоциаций и петициями на сайте РОИ с одной стороны, и СМИ, транслирующие твердую позицию законодателя о том, что всё хорошо: вот здесь новость о том, что ОНФ совместно с ФНС открывают специальные центры оказания помощи с ЕНС (настолько всё хорошо с ЕНС, что центры помощи нужны) и официальная версия о том, как должен был выглядеть ЕНС/ЕНП.

Позже в проблему (а иначе ЕНС не назвать) вмешался Президент В.Путин, который поставил срок до 15 апреля для сбора проблем, их решения, а также оценки функционирования системы.

И какой результат всех этих действий?

Законопроект, внесенный, по сути, теми, кто писал 263-ФЗ, кто обсуждал, и кто принимал.

Кстати, в обсуждении проекта бизнес участия не принимал, хотя в пояснительной записке сказано, что разработан он для облегчения жизни предпринимателей.

Однако апробация инструмента ЕНС, которая прошла на крупном бизнесе, выявила вот что: НДС и налога на прибыль ЕНС не касается, а по зарплатным налогам (страховые взносы и НДФЛ) надо еще достучаться до бухгалтеров, чтобы те выразили своё мнение.

Кстати, сами представители крупного бизнеса высказали свою позицию по поводу ЕНС: «преимуществ не видим» (цитата по СМИ).

Но в январе 2023 года, когда ЕНС уже шагал по стране, ни одно федеральное СМИ не изъявило желания озвучивать проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес, ради которого вся эта идея и была реализована.

Проблемы ЕНС коснулись граждан, малого бизнеса и региональных бюджетов. С последним вроде разобрались, внеся соответствующий проект закона.

А малому бизнесу что делать?

Воткраткий перечень проблем, которыепринес ЕНС и их наравне с проблемами, возникшими у региональных бюджетов, нужно решить:

Оставить в платежных поручениях для идентификации платежей только ИНН и КПП налогоплательщика и КБК. Уведомления и заявления отменить как избыточные.

Исключить из перечня платежей, формирующих сальдо ЕНС: страховые взносы с вознаграждений физлицам; государственные пошлины; суммы налогов, в отношении которых организация или ИП выступает налоговым агентом; авансовые платежи по УСН и ПСН; спорные суммы задолженностей, в отношении которых налогоплательщиком заявлены возражения (до разрешения спора в судебном или внесудебном порядке).

Установить периоды расчёта, удержания и уплаты НДФЛ, соответствующие календарным месяцам.

Сократить срок возврата денежных средств, уплаченных налогоплательщиком в счёт сальдо ЕНС, при подаче уточненной декларации (расчёта) до 1 рабочего дня.

Объявить мораторий на период доработки механизма ЕНС.

Да, для предпринимателей с активной жизненной позицией есть возможность оставить свой комментарий под сообщением в телеграм-канале Госдумы о вчерашнем внесении законопроекта, направленном на исправление ситуации с пополнением региональных бюджетов.

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