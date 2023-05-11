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Наталья Горячая
Малый и средний бизнес

Что делать малому бизнесу с ЕНС? Допилить и решить проблемы

Вопросы к ЕНС никуда не уходят, их становится только больше. Пока вносятся законопроекты, направленные на решение частных недоработок системы ЕНП, малый бизнес со своими проблемами остается в стороне.
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Что делать малому бизнесу с ЕНС? Допилить и решить проблемы

— Пилите, Шура, пилите ©

Пожалуй, именно такой фразой можно охарактеризовать происходящее вокруг Единого налогового счета.

Причем пилят с двух сторон: бизнес и граждане — в чате ФНС, письмами в адрес Минфина от ассоциаций и петициями на сайте РОИ с одной стороны, и СМИ, транслирующие твердую позицию законодателя о том, что всё хорошо: вот здесь новость о том, что ОНФ совместно с ФНС открывают специальные центры оказания помощи с ЕНС (настолько всё хорошо с ЕНС, что центры помощи нужны) и официальная версия о том, как должен был выглядеть ЕНС/ЕНП.

Позже в проблему (а иначе ЕНС не назвать) вмешался Президент В.Путин, который поставил срок до 15 апреля для сбора проблем, их решения, а также оценки функционирования системы.

И какой результат всех этих действий?

Законопроект, внесенный, по сути, теми, кто писал 263-ФЗ, кто обсуждал, и кто принимал.

Кстати, в обсуждении проекта бизнес участия не принимал, хотя в пояснительной записке сказано, что разработан он для облегчения жизни предпринимателей.

Однако апробация инструмента ЕНС, которая прошла на крупном бизнесе, выявила вот что: НДС и налога на прибыль ЕНС не касается, а по зарплатным налогам (страховые взносы и НДФЛ) надо еще достучаться до бухгалтеров, чтобы те выразили своё мнение.

Кстати, сами представители крупного бизнеса высказали свою позицию по поводу ЕНС: «преимуществ не видим» (цитата по СМИ).

Но в январе 2023 года, когда ЕНС уже шагал по стране, ни одно федеральное СМИ не изъявило желания озвучивать проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес, ради которого вся эта идея и была реализована.

Проблемы ЕНС коснулись граждан, малого бизнеса и региональных бюджетов. С последним вроде разобрались, внеся соответствующий проект закона.

А малому бизнесу что делать?

Воткраткий перечень проблем, которыепринес ЕНС и их наравне с проблемами, возникшими у региональных бюджетов, нужно решить:

  • Оставить в платежных поручениях для идентификации платежей только ИНН и КПП налогоплательщика и КБК. Уведомления и заявления отменить как избыточные.

  • Исключить из перечня платежей, формирующих сальдо ЕНС:

    • страховые взносы с вознаграждений физлицам;

    • государственные пошлины;

    • суммы налогов, в отношении которых организация или ИП выступает налоговым агентом;

    • авансовые платежи по УСН и ПСН;

    • спорные суммы задолженностей, в отношении которых налогоплательщиком заявлены возражения (до разрешения спора в судебном или внесудебном порядке).

  • Установить периоды расчёта, удержания и уплаты НДФЛ, соответствующие календарным месяцам.

  • Сократить срок возврата денежных средств, уплаченных налогоплательщиком в счёт сальдо ЕНС, при подаче уточненной декларации (расчёта) до 1 рабочего дня.

  • Объявить мораторий на период доработки механизма ЕНС.

Да, для предпринимателей с активной жизненной позицией есть возможность оставить свой комментарий под сообщением в телеграм-канале Госдумы о вчерашнем внесении законопроекта, направленном на исправление ситуации с пополнением региональных бюджетов.

Проходите по ссылке, комментируйте, оставляйте лайки под другими комментариями.

Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

353 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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