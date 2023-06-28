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Наталья Горячая
Карьера бухгалтера

Почему моя бухгалтерия не успевает вовремя считать налоги? И что мешает руководителю и бухгалтеру работать в гармонии

Когда руководитель озадачивается вопросом смены главбуха, я всегда задаю один и тот же вопрос: «а что не устраивает в том, что есть?». Ответ может быть таким: «он (она) не успевает вовремя считать налоги, суммы озвучивает как будто с потолка, или не дает предварительные итоги, чтобы можно было спланировать бюджет».
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Почему моя бухгалтерия не успевает вовремя считать налоги? И что мешает руководителю и бухгалтеру работать в гармонии
фото freepik.com

У меня нет задачи найти виноватого в том, что компания вынуждена менять бухгалтера. Но стать таким же недотёпой в глазах будущего клиента я точно не хочу.

А что мешает руководителю и бухгалтеру работать в гармонии?

Первое и самое важное: а регламенты есть?

«Не, какие регламенты?! Пусть сама пишет, если надо, я в бухгалтерии ничего не понимаю и не хочу. Вы же сами видите, сколько налоговых и неналоговых обязанностей у бизнеса, куда мне еще регламенты писать для бухгалтерии? Тут с продажниками разобраться бы». Я вам так скажу: если нет регламента, жди беды.

Начать можно с простого:

  1. не позднее чем когда и кто должен передать в бухгалтерию всю первичку,

  2. кто и когда передаст бухгалтеру данные о начислении зарплаты (благо, что с датами выдачи зарплаты нынче ТК РФ чётко разобрался и сдвигать ну никак нельзя),

  3. когда бухгалтер должен дать предварительные итоги и в каком виде,

  4. когда бухгалтер должен дать окончательные итоги и в каком виде.

Второе: а что передавать-то?

Счета на оплату надо передавать? Нет. Или надо, но тогда надо понимать ЗАЧЕМ. УПД и счета-фактуры надо? Надо. А кто будет делать счета-фактуры на полученные авансы? Бухгалтер? Или тот, кто отвечает за получение аванса (менеджер, например)?

Третье: автоматизация процессов

Если компания торгует товарами, то может возникнуть ситуация, когда один и тот же отгрузочный будет проведен в двух базах данных: в 1С УТ и 1С: Бухгалтерия. Зачем, спрашивается, когда можно завести один раз в 1С УТ и, настроив выгрузку из одной и загрузку в другую, получить документ автоматом в бухгалтерском учете?

Четвертое: едут на том, кто везет.

Увольнение хорошего, но уставшего бухгалтера — частое явление. Взять на себя всё, что дают (я про работу, а не про зарплату), тащить как вол, а потом так устать и так перегореть, что хоть на стену лезь. И тогда муж (мама, брат, сват) говорит: «знаешь что, бросай-ка ты эту работу, гори она ясным пламенем». И так каждые полгода-год, а предприниматель (руководитель) и не подозревает, что он передал в бухгалтерию слишком много.

Пятое: опыт, сын ошибок трудных.

Предыдущий бухгалтер накосовертил, поэтому возьму только в штат. Или: сосед с удаленным бухгалтером попал на миллион, поэтому я доверю свою бухгалтерию онлайн-сервису. Какая разница кому вы доверите бухгалтерию, если вы не вникаете в то, чем он занят, какие отчеты и когда сдает, сколько документов проводит, насколько усложняет работу бухгалтера такие операции, как производство, наличие ВЭД или ККМ, открытие счетов в пяти банках или иностранные работники? Ваш опыт или опыт друзей, знакомых полезен, но самому руководителю важно знать, понимать и достойно оценивать труд даже того подразделения, которое не является точкой прибыли в компании.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

356 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Карьера бухгалтера

    Почему моя бухгалтерия не успевает вовремя считать налоги? И что мешает руководителю и бухгалтеру работать в гармонии

    Когда руководитель озадачивается вопросом смены главбуха, я всегда задаю один и тот же вопрос: «а что не устраивает в том, что есть?». Ответ может быть таким: «он (она) не успевает вовремя считать налоги, суммы озвучивает как будто с потолка, или не дает предварительные итоги, чтобы можно было спланировать бюджет».

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