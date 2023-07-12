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Наталья Горячая
Малый и средний бизнес

МСП пропишут по электронному адресу. Законопроект о регистрации бизнеса на виртуальный адрес

В Госдуму внесен проект закона, определяющего порядок регистрации юридических лиц и ИП по электронному адресу. Изменения предлагаются в контексте цифровой трансформации экономики, а также с учетом запроса МСП на сокращение издержек, связанных, в первую очередь, с содержанием помещений, которые многими организациями, работающими удаленно, не используются.
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МСП пропишут по электронному адресу. Законопроект о регистрации бизнеса на виртуальный адрес
фото freepik.com

О необходимости подобных изменений говорилось неоднократно. Еще в начале 2018 года были даны поручения Минэку, Минфину и другим организациям проработать вопрос об использовании адреса электронной почты, в том числе с использованием Госуслуг, в качестве регистрационного адреса юридического лица в целях снижения затрат малого бизнеса при государственной регистрации и осуществлении предпринимательской деятельности. В январе 2021 года первым замом председателя Правительства А.Белоусовым было дано поручение проработать предложения в части возможности введения электронного адреса регистрации предприятий (Business ID).

Статистика говорит, что 62% представителей микро- и малого бизнеса поддерживают инициативу об отмене обязательного указания юридического адреса при регистрации компании.

При этом в качестве альтернативы юридическому адресу респонденты предложили использовать в качестве инструмента идентификации компании кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или данными открытых банковских счетов.

Законопроектом предлагается внести изменения закон 129-ФЗ о государственной регистрации юридических лиц и ИП, устанавливающие возможность регистрации юридических лиц и ИП по электронному адресу, сформированному в специальной государственной информационной системе при создании учетной записи (личного кабинета) юридического лица и ИП.

В предлагаемой редакции изменений сохраняется существующий подход к определению места нахождения юридического лица. При этом информационная система, в которой создаётся личный кабинет юридического лица, должна также обязательно содержать сведения о месте нахождения юрлица путем указания населенного пункта (муниципального образования), в пределах которого предполагается нахождение исполнительного органа.

Без указания места жительства (нахождения) представителя юрлица и без его подтверждения в результате межведомственного взаимодействия регистрация личного кабинета и, как следствие, регистрация юрлица по электронному адресу будет невозможна.

Таким образом, с помощью указанной информационной системы должны быть минимизированы риски невозможности определения лица, осуществляющего управление юридическим лицом, и риски невозможности проведения контрольных мероприятий налоговыми и иными государственными органами.

Также законопроектом предполагаются что в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет указываться соответствующий электронный адрес, по которому осуществляется общий доступ к учетной записи (личному кабинету) юридического лица и ИП, а также адрес электронной почты, связанный с учетной записью юридического лица, для целей осуществления связи с юридическим лицом и ИП. Таким образом, законопроектом регулируется порядок регистрации юридических лиц и ИП по виртуальному (электронному) адресу.

💡Для любителей почитать первоисточник: законопроект за № 399525-8.

Будем наблюдать за движением документа.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

356 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Малый и средний бизнес

    МСП пропишут по электронному адресу. Законопроект о регистрации бизнеса на виртуальный адрес

    В Госдуму внесен проект закона, определяющего порядок регистрации юридических лиц и ИП по электронному адресу. Изменения предлагаются в контексте цифровой трансформации экономики, а также с учетом запроса МСП на сокращение издержек, связанных, в первую очередь, с содержанием помещений, которые многими организациями, работающими удаленно, не используются.

    МСП пропишут по электронному адресу. Законопроект о регистрации бизнеса на виртуальный адрес
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